Metanoia impulsa la disrupción de Open RAN en el MWC 2026 con la plataforma Open SDR para 5G impulsado por IA

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 27 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- MWC 2026 (Hall 5, 5L24MR & 5L26MR) – Metanoia reveló hoy un importante impulso comercial detrás de su SoC MT2824 "Cobra" 5G y la plataforma de radio definida por software (SDR) MOSART Open Foundation, redefiniendo la economía de la infraestructura de radio FR1 y FR2.

Mientras los operadores compiten por dar soporte a la IA de borde y la conectividad masiva, Metanoia permite a los fabricantes de equipos originales (ODM) reducir drásticamente el tiempo de desarrollo, disminuir los costes del sistema y eliminar la dependencia del software propietario.

Arquitectura abierta. Tiempo de comercialización más rápido. El diseño real triunfa

Construida en torno al SoC de banda base MT2824 de alto rendimiento, Metanoia ofrece una solución Open RAN semi-llave en mano, alineada con la arquitectura de caja blanca O-RAN WG7, que incluye:

4T4R 24 dBm Indoor ORU

4T4R 5W & 15W FR1 Outdoor ORUs

ORU de montaje en hebra optimizado para MSO

50 dBm FR2 Outdoor Radio (FWA & redes privadas)

Metanoia ofrece Kits de Diseño de Hardware (HDK) completos y un completo Kit de Desarrollo de Software (SDK), lo que permite a los ODM pasar del concepto a la implementación comercial a una velocidad sin precedentes.

La empresa ya ha conseguido múltiples diseños en los segmentos de redes públicas, privadas y MSO.

MOSART: Rompiendo el ciclo de dependencia del software

En el núcleo de la plataforma se encuentra MOSART (Tecnología de Radio Avanzada de Código Abierto de Metanoia), una pila SDR administrada basada en Open Foundation Linux que se ejecuta en MT2824 y otras plataformas compatibles con Linux.

Combinada con la aceleración DSP de MRAS, MOSART permite a los ODM controlar su hoja de ruta de funciones, la gestión del ciclo de vida y la seguridad, liberándolos de la dependencia del software propietario.

"Creemos que la Radio Definida por Software es la clave para desbloquear un acceso inalámbrico asequible y escalable", afirmó Stewart Wu, consejero delegado de Metanoia. "Nuestro modelo MOSART abierto devuelve el control a los ODM y operadores, a la vez que habilita las redes de borde impulsadas por IA del futuro".

Metanoia presentará las plataformas de desarrollo FR1 y FR2 y las radios de referencia alineadas con ORAN en MWC 2026, Hall 5 (5L24MR & 5L26MR).

Acerca de Metanoia

Metanoia Communications Inc. tiene su sede en el Parque Científico de Hsinchu, Taiwán, y se especializa en soluciones SoC de Radio Definida por Software (SDR) para unidades de radio 5G Open RAN y celdas pequeñas. Metanoia permite a sus socios acelerar el desarrollo de la radio con silicio integrado y de bajo consumo, diseñado para redes de próxima generación.

Contacto: Calvin Wu/Business Development calvin.wu@metanoia-comm.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921156/photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/metanoia-impulsa-la-disrupcion-de-open-ran-en-el-mwc-2026-con-la-plataforma-open-sdr-para-5g-impulsado-por-ia-302698615.html