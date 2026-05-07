("METLEN", O "LA COMPAÑÍA")

(Información remitida por la empresa firmante)

ACTUALIZACIÓN COMERCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2026: Sólido comienzo de 2026 con una transformación estratégica acelerada.

ATENAS, Grecia y LONDRES, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC ( LSE Listing: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN | Athens Listing: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg: MTLN.GA, ADR: MYTHY US) anuncia hoy su informe de resultados del primer trimestre de 2026. La compañía ha tenido un buen comienzo de año, lo que refleja un sólido impulso en los sectores de Energía, Metales e Infraestructura, junto con la ejecución continua del programa de inversión estratégica, lo que apunta a un rápido retorno a la trayectoria a medio plazo anunciada en el informe de gestión de la compañía en Londres en abril de 2025.

Ingresos de +37 % interanual hasta alcanzar los 2.050 millones de euros

El sector energético se ha simplificado en dos líneas de negocio

Las antiguas actividades de MPP se han reestructurado e integrado en la plataforma M RESET

El sector metalúrgico se ha reorganizado en tres verticales de crecimiento específicas

Se ha asegurado una cartera de proyectos de almacenamiento de energía de aproximadamente 2 GW mediante alianzas estratégicas

Se ha desinvertido en una cartera solar de 283 MW en el Reino Unido mediante un modelo de rotación de activos

Se ha asegurado la participación en el proyecto de concesión VOAK en Grecia

Nuevas oficinas en Londres

Evangelos Mytilineos, presidente ejecutivo, declaró:

"METLEN ha comenzado 2026 con un sólido dinamismo operativo en todos sus sectores de negocio. Nuestras continuas inversiones en transición energética, materias primas críticas y defensa, junto con una ejecución rigurosa, posicionan a la compañía para desenvolverse en un entorno geopolítico complejo, a la vez que logran un crecimiento sostenible".

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Perspectivas

El primer trimestre de 2026 confirma el sólido posicionamiento de METLEN en su modelo de negocio diversificado, con la contribución de todos los sectores al crecimiento.

La compañía continúa operando en un entorno marcado por las crecientes tensiones geopolíticas y los conflictos en curso, que impactan los mercados energéticos, las cadenas de suministro y la demanda de defensa. No obstante, estas condiciones también subrayan la importancia estratégica del modelo de negocio sinérgico de METLEN, reforzado por sus actividades en seguridad energética, materias primas críticas y soluciones de defensa.

De cara al futuro, la dirección mantiene una perspectiva cautelosamente optimista para 2026, respaldada por una sólida cartera de proyectos, el aumento de la demanda y los precios en los sectores clave y la continua ejecución del programa de inversiones de la compañía.

Se proporcionarán más detalles en la Junta General Anual prevista para el 21 de mayo de 2026, de acuerdo con la práctica habitual de la compañía.

Declaración de advertencia / Descargo de responsabilidad

Este anuncio contiene declaraciones que son, o pueden considerarse, "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones se basan en las expectativas, proyecciones y suposiciones actuales y no constituyen garantías de rendimiento futuro. Las declaraciones prospectivas suelen incluir palabras como "objetivo", "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "pretender", "poder", "planificar", "proyectar", "buscar", "debería", "hará" y expresiones similares, o sus negaciones.

Por su naturaleza, dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, cambios en las condiciones económicas, tendencias del mercado, novedades regulatorias, desafíos operativos y otros factores que escapan al control de la Compañía.

No se ofrece ninguna declaración, garantía ni seguridad de que las declaraciones prospectivas se materialicen. Por lo tanto, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en dichas declaraciones, que solo son válidas a la fecha en que se realizan. Salvo que lo exija la legislación o normativa aplicable (incluidas las relativas al Reglamento sobre el Abuso de Mercado, las Normas de Cotización del Reino Unido y las Normas de Divulgación y Transparencia de la Autoridad de Conducta Financiera), ni la Compañía, ni sus filiales, directivos, empleados o agentes asumen obligación alguna de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra índole.

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Acerca de METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) es una empresa industrial y energética internacional, líder en los sectores de metales y energía, centrada en el crecimiento sostenible y la economía circular. METLEN se ha consolidado como referente en metalurgia verde competitiva a nivel europeo y mundial, operando la única planta de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario totalmente integrada en la Unión Europea, con instalaciones portuarias propias. En el sector energético, METLEN ofrece soluciones energéticas integradas mediante la implementación de proyectos de generación de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, así como inversiones en infraestructura de red, almacenamiento de baterías y otras tecnologías verdes. METLEN opera en cinco continentes y en más de 40 países, empleando a más de 8.500 personas en todo el mundo e implementando un modelo totalmente sinérgico en todos sus sectores.

Información financiera destacada de METLEN

METLEN cotiza principalmente en la Bolsa de Londres y secundariamente en la Bolsa de Atenas, y forma parte del índice FTSE 100. En 2025, METLEN registró unos ingresos consolidados de 7.110 millones de euros y un EBITDA de 753 millones de euros, con un beneficio neto de 314 millones de euros. La deuda neta ajustada se situó en 2.100 millones de euros, con un ratio Deuda Neta/EBITDA de 3,1x, lo que refleja una sólida resiliencia financiera. METLEN está calificada por las principales agencias internacionales de sostenibilidad y ESG, ocupando la única posición griega en el índice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, y ha sido reconocida por MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

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