METLEN: Nuevo acuerdo sobre galio con una importante empresa química japonesa

(Información remitida por la empresa firmante)

METLEN atrae interés comercial a nivel mundial por el galio europeo

El nuevo acuerdo con una importante empresa química japonesa pone de manifiesto la fuerte demanda del mercado global

ATENAS, Grecia y LONDRES, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- METLEN anuncia la firma de un acuerdo comercial a largo plazo con una importante empresa química japonesa para el futuro suministro de galio, lo que representa hasta el 16 % de la producción anual total de galio de METLEN procedente de su planta de producción en Grecia, actualmente en construcción. Los términos comerciales del acuerdo se mantienen confidenciales.

Este nuevo acuerdo representa el segundo pacto comercial estratégico anunciado por METLEN para el suministro futuro de galio, lo que reafirma la sólida demanda internacional de una fuente de abastecimiento europea fiable. A medida que las industrias globales buscan diversificar sus cadenas de suministro de materias primas críticas, METLEN sigue consolidándose como un socio de confianza a largo plazo para empresas industriales y tecnológicas líderes en diversas regiones.

El creciente interés comercial refleja tanto la importancia estratégica del galio como la confianza en el modelo de producción integrado de METLEN, el cual combina tecnología propia, materias primas aseguradas provenientes de la refinería de su filial al 100 %, Aluminium of Greece, e instalaciones industriales y capacidades de producción a gran escala únicas en Europa.

Con cada nueva alianza comercial, Grecia refuerza su posición como centro emergente de materias primas críticas, al tiempo que Europa consolida una presencia significativa en una de las cadenas de valor de mayor importancia estratégica.

Evangelos Mytilineos, president ejecutivo de METLEN comentó sobre el acuerdo:

"La respuesta internacional a nuestro proyecto de galio sigue superando las expectativas. Los sucesivos acuerdos comerciales que estamos anunciando demuestran que la industria mundial busca activamente fuentes de suministro fiables, diversificadas y de alta calidad. Mediante esta inversión, Grecia se integra en un nuevo ecosistema tecnológico global, al tiempo que Europa consolida su papel en un mercado estratégico que servirá de base para la próxima generación de innovación industrial y tecnológica".

Gracias a este nuevo acuerdo comercial, es prácticamente seguro que la totalidad de la producción de 50 toneladas métricas anuales estará ya comprometida meses antes del inicio de la producción comercial, previsto para el tercer trimestre de 2027.

Más allá del propio galio, estos acuerdos avalan la orientación estratégica de la división de Metales Críticos y Raros (CRM) de METLEN, un subsector de la unidad de negocio M Metals. Demuestran que la previsión, la innovación y la experiencia industrial permiten crear cadenas de suministro competitivas a escala mundial para materiales esenciales en las tecnologías del futuro.

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