Métrica financiera mundial defectuosa según el Richmond Global Compass Fund

- Se informa de métrica financiera mundial defectuosa en un documento presentado en la Yale University por medio del Richmond Global Compass Fund

Un documento investigacional presentado en la Yale University ha informado de que el sistema de clasificación correspondiente del mundo financiero, GICS, es inherentemente defectuoso, ya que omite los factores de sostenibilidad materiales. En el otro lado del espectro, el sistema de clasificación SICS creado por medio del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) es defectuoso en cuanto a que exagera la métrica de sostenibilidad en comparación con la métrica financiera tradicional.

El responsable de inversión del Richmond Global Compass Fund, Decio Nascimento, presentó el documento titulado "Industry Classification and Environmental, Social and Governance (ESG) Standards" en el Initiative on Sustainable Finance Symposium 2018 de la Yale University durante el State of ESG Disclosure Standards llevado a cabo el día 2 de noviembre de 2018.

Richmond Global Compass concluyó que la integración de los dos sistemas por medio de los grupos industriales solapantes SICS en los de GICS crea un sistema de clasificación más preciso, uno que reduce de forma destacada las correlaciones entre los diferentes sectores. Este resultado supone un impacto, ya que demuestra que la dependencia en cualquier sistema inferior malinterpreta algunos factores de riesgo dentro de la cartera de un responsable, y con ello, podría ser una brecha de las tareas fiduciarias.

Richmond Global Compass presentó los datos empíricos conclusivos de su estudio. En primer lugar, los sistemas de clasificación GICS y SICS fueron puestos a prueba de forma individual. Hay que destacar que Richmond Global Compass demostró que el precio del pasaje de GICS fue mejor que el de SICS en las firmas de clasificación de características similares. Una explicación proporcionada fue que GICS se utiliza actualmente para clasificar más de un 95% de los mercados de capital, reforzando el bucle de retroalimentación entre el sistema y el de aquellos responsables que los están desplegando.

La firma llevó el estudio un paso más allá e integró los dos sistemas al fusionar los 11 sectores GICS con los 10 sectores SICS con el fin de crear un nuevo sistema de clasificación con 110 sectores potenciales - algunos sectores fueron sets nulos, por lo que la cifra actual de números de sectores se mantuvo entre 30 y 40. Compass probó entonces este sistema de clasificación de la misma forma en que hicieron GICS y SICS, y los resultados fueron impresionantes: en varios sets de datos, como límites pequeños y grandes de S&P500, límites pequeños y grandes de S&P1500 y límites pequeños y grandes de Reino Unido, el 95% de los sectores fue testigo de mejoras dentro de sus correlaciones entre el sector. En otras palabras, las compañías que se clasificaron dentro de diversos sectores demostraron estar menos relacionados con otra en términos de movimientos de precio de stock. Además, dentro del 95% de los sectores que vieron una mejora, la magnitud media de estas mejoras fue de un 51%.

Richmond Global Compass cree que se puede hacer más trabajo dentro de este sector, aunque las conclusions del estudio inicial son prometedoras. Al tiempo que Compass evoluciona dentro de su plataforma de aprendizaje de máquina, el conocimiento de la firma acerca de la materialidad mejorará e incluso se podrá desplegar un sistema de clasificación más fuerte que mejore de forma adecuada todas las métricas de materiales financieras y no financieras. Un responsable que utiliza un sistema de clasificación más óptimo dispondrá de un mejor conocimiento de los riesgos contenidos dentro de su cartera, demostrando ser de una importancia especial en momentos de convulsión. Richmond Global Compass cree que los mercados adoptarán de forma inevitable un sistema de clasificación redefinido que impulsará a los mercados y al mundo hacia una dirección más sostenible.

