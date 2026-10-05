(Información remitida por la empresa firmante)

-Mews lanza Guest Messaging y Automations: La dirección establece el flujo de trabajo y el personal de recepción vuelve a centrarse en los huéspedes

Guest Messaging ofrece respuestas informadas a los huéspedes y proporciona al personal del hotel una única bandeja de entrada impulsada por inteligencia artificial. Automations permite al personal del hotel construir los momentos de fidelización para una mayor personalización

ÁMSTERDAM, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Mews, el sistema de operativo para la hotelería, ha lanzado Guest Messaging y Automations, dos funciones nativas que abordan el mismo problema de fondo desde extremos opuestos: gran parte de la atención de un hotel se destina a tareas repetitivas, sin dejar suficiente tiempo para atender a los huéspedes como se merecen.

Uno de cada tres mensajes de los huéspedes queda sin respuesta porque terminan en seis o siete bandejas de entrada que nadie puede supervisar al mismo tiempo. Los usuarios que sí reciben una respuesta esperan una media de ocho horas para obtenerla. Guest Messaging agrupa todos los canales en un mismo hilo, vinculado al perfil y a la reserva del huésped. Un huésped puede enviar un mensaje de texto desde el aeropuerto, más tarde escribir por WhatsApp a su llegada y luego contactar a través del portal de huéspedes, y el personal verá una sola conversación, no tres.

La IA de Mews, entrenada con los datos de la propiedad, responde al instante al 80 % de las preguntas más habituales: horario de la piscina, aparcamiento, salida tardía, desayuno. Esto libera al personal para que se dedique a lo que realmente importa: atender al huésped en recepción o gestionar una solicitud complicada. Y, como tiene acceso al perfil completo del huésped (estado de la habitación, facturación, peticiones especiales), nunca les pide detalles que el PMS ya tiene registrados.

Matt Marrs, operador en Llano Real Estate Group, añadió: "Guest Messaging ha marcado un antes y un después para nosotros. Podemos enviar un mensaje a todas las personas que realizan el check-in o el check-out un día determinado en lugar de contactar con ellas una por una. Esto es muy útil, por ejemplo, para informar a los huéspedes de que la piscina está cerrada por mantenimiento. Y como la IA está entrenada con nuestras propias respuestas, gestiona automáticamente las preguntas habituales, como el horario de la piscina, así que no perdemos tiempo escribiendo las mismas respuestas una y otra vez".

Automations completa la otra mitad del rompecabezas: crear esos momentos de fidelización que, con demasiada frecuencia, dependen de que la persona adecuada esté trabajando en el momento oportuno (como un huésped habitual, un cumpleaños, el alcance de un nuevo nivel de fidelidad o un cliente VIP al que siempre se le asigna la misma habitación). La mayor parte de la automatización en el sector hotelero está centrada en los ingresos (ventas adicionales, precios dinámicos o mejoras de categoría), pero Mews permite a los hoteles automatizar los momentos que hacen que los huéspedes quieran volver.

Solo es necesario definir las reglas una vez en un motor de flujos de trabajo que no requiere conocimientos en programación, y Mews las aplicará en cada turno sin depender de que alguien se acuerde. En algunas propiedades de Strawberry, se automatizó hasta el 60 % de las mejoras para los huéspedes de los niveles Gold y Platinum. Combinado con Guest Messaging, un huésped que llega recibe automáticamente un mensaje de bienvenida personalizado con el código PIN para desbloquear su puerta en el momento en que hace el check in. Mews Automations seguirá creciendo, ofreciendo a las propiedades la flexibilidad necesaria para diseñar procesos operativos que se adapten a su negocio.

Juntas, estas dos funciones cambian la manera de trabajar a ambos lados de la propiedad. El personal de recepción dedica menos tiempo a gestionar bandejas de entrada y más tiempo a atender a las personas. La dirección y el departamento de TI dedican menos tiempo a esperar que las cosas salgan bien y más tiempo a crear las reglas que lo garantizan.

"Creé un flujo de trabajo de comprobación de habitaciones totalmente automatizado sin dedicar una sola hora de ingeniería", cuenta Maurits Bots, Hotel ICT Specialist en WestCord. "Para un hotel de nuestro tamaño, esa es la diferencia entre una tarea que se olvida y otra que simplemente se lleva a cabo, de forma constante y cada semana".

"Tu equipo de recepción no es lento, está desbordado", afirmó Joel Ndreu, VP de Producto e Ingeniería en Mews. "La hotelería no consiste en revisar varias bandejas de entrada en lugar de mirar más allá de la pantalla. Guest Messaging busca recuperar ese tiempo, y Automations hace que las cosas que hacen que un huésped se sienta reconocido sucedan automáticamente, sin depender de que alguien se acuerde. Ningún cumpleaños olvidado, ninguna mejora de categoría pasada por alto, ninguna oportunidad perdida porque la persona adecuada no estaba de turno".

Guest Messaging se lanza con compatibilidad para SMS, WhatsApp, Booking.com, Expedia y Mews Guest Portal. Las automatizaciones que lo respaldan ya están funcionando: solo durante la fase beta, se ejecutaron 47 000 automatizaciones en Mews.

Acerca de Mews

Mews es el sistema operativo para el sector hotelero y unifica los flujos de trabajo relacionados con los ingresos, las operaciones y la experiencia del huésped, de modo que el personal hotelero puede automatizar las tareas cotidianas y centrarse en ofrecer experiencias memorables a los huéspedes. La plataforma de Mews incluye sistemas PMS, POS, RMS, limpieza y pagos, permitiendo a los hoteleros pasar de la gestión de propiedades a la gestión de ingresos. Con 15 000 clientes en 85 países, la empresa ha sido nombrada Mejor PMS (2024, 2025, 2026), Mejor POS (2026) y ha figurado entre los Mejores Lugares para Trabajar en Tecnología Hotelera durante seis años consecutivos según Hotel Tech Report.

Contacto para medios de comunicación:press@mews.com

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