Miami Fashion Week celebra su décimo aniversario con una edición histórica del 13 al 18 de octubre de 2026

Esta edición conmemorativa reúne a diseñadores internacionales - Miami Fashion Week

(Información remitida por la empresa firmante)

Miami Fashion Week (MIAFW) celebra este año su décimo aniversario y regresa del 13 al 18 de octubre de 2026 con un programa de actividades profesionales, desfiles de moda y eventos especiales que reunirán a diseñadores internacionales, talento latinoamericano y la comunidad creativa de Miami

Miami, 13 de octubre de 2026.- Durante una década, MIAFW ha servido de puente entre Miami y la industria internacional de la moda, creando una plataforma para los diseñadores y ampliando su alcance más allá de las pasarelas mediante la sostenibilidad, la tecnología, la educación y el intercambio cultural.



A lo largo de estos diez años, MIAFW ha impulsado iniciativas en la intersección entre la moda, la sostenibilidad y la tecnología. Fundada en 2017, la MIAFW Summit creó un espacio para el diálogo y la formación en torno a los retos y las oportunidades en evolución del sector. Sobre la base de esa visión, los Virtual Fashion Awards, lanzados en mayo de 2026, abrieron un nuevo capítulo en la creatividad y la innovación digitales. Esta edición de aniversario llevará esa visión a la pasarela, con el ganador del concurso, Jhoan Sebastian Grey, que presentará su colección en un desfile concedido como parte de su premio.



“Celebrar los 10 años de Miami Fashion Week es un hito increíblemente significativo”, afirmó Lourdes Fernandez-Velasco, directora ejecutiva de Miami Fashion Week. “Durante la última década, hemos construido una plataforma que conecta a diseñadores, creativos y líderes del sector de todo el mundo, manteniendo al mismo tiempo un profundo arraigo en Miami. En los últimos años, el apoyo institucional continuado del condado de Miami-Dade, por cuarto año consecutivo, junto con el respaldo de la ciudad de Miami Beach y nuestra colaboración con Miami Dade College, ha sido fundamental para fortalecer esa base y ampliar nuestro impacto. Este año es tanto una celebración de todo lo que hemos conseguido como una emocionante mirada hacia el futuro de la moda”.



La edición de aniversario situará la moda en el centro de la ciudad, con presentaciones en pasarela en distintos puntos de Miami, la MIAFW Summit en colaboración con el Miami Fashion Institute y la gala anual de Miami Fashion Week. Como novedad de este año, una colaboración con Stitch Lab presentará la primera experiencia de compra de MIAFW: un espacio temporal de venta al público de tres días en Miracle Mile, en Coral Gables, con más de 20 marcas y la oportunidad de descubrir y adquirir productos de las firmas participantes. En conjunto, estas experiencias celebran Miami como punto de encuentro de la moda, la cultura y la creatividad, conectando a figuras consolidadas del sector con talentos emergentes, estudiantes y la comunidad en general.



Aspectos destacados del programa



Martes, 13 de octubre



• Rueda de prensa: 9:30 h - Freedom Tower, Miami Dade College. Entre los participantes se encuentran Steven Meiner, alcalde de Miami Beach; Vince Lago, alcalde de Coral Gables; el comisionado Oliver Gilbert; Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College; y Andres Otalora, diseñador de moda. Los diseñadores estarán presentes y disponibles para entrevistas.



• Gala de Miami Fashion Week, con la participación de Andrés Otálora y una actuación especial de Joaquina, ganadora de un Latin Grammy: 18:00 h - Queen Miami Beach. Evento con entrada cuya recaudación se destinará a beneficiar al Miami Fashion Institute de Miami Dade College.



Miércoles, 14 de octubre



• MIAFW Summit con el Miami Fashion Institute: de 12:00 a 18:00 h - Campus Wolfson de Miami Dade College. La cumbre anual reúne a líderes de la moda, creativos e innovadores para debatir sobre el futuro de la moda, la tecnología, la sostenibilidad y la innovación digital. Tras la cumbre se celebrará una recepción con cóctel.



Jueves, 15 de octubre



• Desfile de Jenny Polanco: 15:00 h - Mr. C Coconut Grove.



• MIAFW x Stitch Lab, presentado y organizado por Terranova: 18:30 h - 350 Miracle Mile, Coral Gables.



Viernes, 16 de octubre



• Tienda temporal MIAFW x Stitch Lab: de 10:00 a 18:00 h - 350 Miracle Mile, Coral Gables.



• Desfile de Jacqueline Then: 17:30 h - Freedom Tower, Miami Dade College.



• Desfile de Giannina Azar: 19:00 h - Freedom Tower, Miami Dade College.



• Desfile de Jhoan Sebastian Grey: 20:30 h - Freedom Tower, Miami Dade College.



Sábado, 17 de octubre



• Tienda temporal MIAFW x Stitch Lab: de 10:00 a 18:00 h - 350 Miracle Mile, Coral Gables.



• Desfile de Vero Diaz: 17:30 h - Freedom Tower, Miami Dade College.



• Desfile de Yenny Bastida: 19:00 h - Freedom Tower, Miami Dade College.



• Desfile de Efraín Mogollón: 20:30 h - Freedom Tower, Miami Dade College.



• Fiesta de clausura: 21:00 h.



Domingo, 18 de octubre



• Tienda temporal MIAFW x Stitch Lab: de 10:00 a 18:00 h - 350 Miracle Mile, Coral Gables.



• Desfile de Sitka Semsch: 12:00 h - Miracle Mile.



Más allá de las pasarelas: MIAFW x Stitch Lab, presentado y organizado por Terranova

Por primera vez, Miami Fashion Week y Stitch Lab unirán fuerzas para organizar una tienda temporal con una selección de marcas en el número 350 de Miracle Mile, en Coral Gables, del 16 al 18 de octubre, ampliando la experiencia de MIAFW más allá de las pasarelas.



Esta iniciativa ofrece a los diseñadores la oportunidad de mostrar y vender sus creaciones, así como de conectar directamente con consumidores, compradores, estilistas, creadores de contenido, referentes de tendencias de Miami y medios de comunicación.



Con la participación de más de 20 diseñadores de Latinoamérica y otras regiones, los visitantes podrán conocer personalmente a los diseñadores, descubrir nuevas colecciones y adquirir prendas de prêt-à-porter, vestidos de noche, bolsos, zapatos y joyas de cara a la temporada navideña.



Entre los diseñadores y marcas participantes se encuentran NNT, Amarante, IT Shoes, Entos, Ana + Maria, Marea Alta, Paola Pacheco, Franchesca Miranda, Maria Angelica Guerra, Muzaluci, Pampa, Adriana Fernandez, Nerea, Ojo de Leon, Beatriz de la Camara, Sebastian Grey, Renata Lozano, Vero Diaz, Andres Otalora, Yenny Bastida, Alta, Jenny Polanco, Adriana Cobo y Hara. Más allá de las pasarelas, MIAFW 2026 acerca la moda directamente al consumidor.



Con el apoyo del condado de Miami-Dade y Miami Dade College, y con un firme compromiso con la inclusión

Con el apoyo continuado del condado de Miami-Dade, MIAFW está posicionando a Miami como un centro de referencia mundial para la industria de la moda. El evento no solo atrae la atención internacional, sino que también proporciona una importante plataforma para el talento latinoamericano, la inclusión y la diversidad cultural, reforzando el papel de Miami como punto de encuentro fundamental entre Norteamérica y Sudamérica.



Desde los desfiles de moda y una gala conmemorativa hasta los debates sobre moda, sostenibilidad y tecnología, pasando por una nueva experiencia de compras en Miracle Mile en colaboración con Stitch Lab, el programa del décimo aniversario de Miami Fashion Week lleva la moda a la ciudad de nuevas y emocionantes maneras.



Este aniversario también ofrece la oportunidad de agradecer a los patrocinadores y colaboradores que han contribuido a dar forma a su trayectoria a lo largo de los años, entre ellos el condado de Miami-Dade, Miami Dade College, la ciudad de Miami Beach, Mr. C Coconut Grove y el Aeropuerto Internacional de Miami, cuyo apoyo ha contribuido a construir una plataforma que conecta Miami con la comunidad mundial de la moda.



Acerca de Miami Fashion Week

Miami Fashion Week (MIAFW) está reconocida oficialmente en el calendario de fechas importantes de moda del Council of Fashion Designers of America (CFDA), junto con Nueva York, Londres, París y Milán.



Con sus raíces en la moda, el arte, la sostenibilidad y la innovación, MIAFW conecta continentes al dar visibilidad a diseñadores latinoamericanos, talento internacional y la propia comunidad creativa de Miami.



Para más información: en www.miamifashionweek.com y en la cuenta @miamifashionweek en redes sociales.

Contacto

Emisor: Miami Fashion Week

Nombre contacto: Laura Neroulias

Descripción contacto: LORA PR

Teléfono de contacto: +19146101017