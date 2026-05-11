(Información remitida por la empresa firmante)

-MICROIP presenta su estrategia de "hardware impulsado por software" en EEC 2026, asociándose con Polonia para construir una cadena de suministro resiliente de IA y ASIC de borde

KATOWICE, Polonia, 11 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- En el Congreso Económico Europeo de 2026 (EEC 2026), el presidente de MICROIP, el Dr. James Yang, participó en un diálogo de alto nivel en el 'Foro de Cooperación Económica Polonia-Taiwán'. Acompañado por el embajador Liu Yong-jian y el vicepresidente de HCG, Michael Chiu, el Dr. Yang abogó por aprovechar la experiencia de Taiwán en semiconductores para impulsar a Polonia a convertirse en un centro estratégico para la IA de borde europea.

Al abordar la "última milla" del despliegue de IA, el Dr. Yang señaló que la adopción global se ve obstaculizada por la fragmentación de las demandas de los usuarios finales y el alto coste de los chips de propósito general. "MICROIP aboga por un enfoque de 'hardware impulsado por software'", afirmó Yang, haciendo hincapié en la traducción del conocimiento del dominio a la realidad del silicio. Al utilizar plataformas de chips convencionales junto con los servicios de diseño de ASIC personalizados de bajo consumo (CATS) de MICROIP y la plataforma sin código AIVO, los ingenieros pueden transformar el conocimiento específico de la industria en aplicaciones especializadas con mínimas barreras. Este modelo ya ha demostrado su éxito comercial en la navegación autónoma de UAV (seguimiento de objetos sin acceso a internet) y en ciudades inteligentes, donde el procesamiento en el dispositivo protege la privacidad al tiempo que ahorra ancho de banda crítico.

El foro puso de relieve la sinergia entre la 'Inteligencia Blanda' de Polonia y los 'Fundamentos Sólidos' de Taiwán. Michael Chiu, de HCG, identificó a Polonia como un socio clave en innovación para la industria de la seguridad de Taiwán. El Dr. Yang señaló que la combinación del talento europeo en software con el hardware de Taiwán crea una 'cadena de suministro resiliente', consolidando a Polonia como un 'Centro de Innovación en Hardware y Software de IA'. Además, MICROIP colabora con su empresa hermana, Arculus EDA UK, para ofrecer servicios profesionales de EDA. Esta alianza estratégica reduce significativamente el ciclo de I+D a producción en masa de ASIC, lo que permite a MICROIP codefinir los estándares globales de AIoT y, al mismo tiempo, proporcionar a los clientes europeos las soluciones más rentables para satisfacer las necesidades del mercado local.

"El talento es la moneda de cambio definitiva en la industria de la IA; invertimos donde está el talento", concluyó Yang. El éxito se medirá por una profunda simbiosis entre tecnología y talento, que trascienda el simple comercio para dar paso a un próspero ecosistema industrial. Esta alineación estratégica posiciona a MICROIP para conectar el valor técnico con los mercados de capitales internacionales, abriendo un nuevo capítulo para la industria global de servicios de diseño de software ASIC e IA.

Acerca de MICROIP

MICROIP es una empresa taiwanesa líder en servicios de diseño de ASIC, software de IA y licencia IP. A través de sus plataformas CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) y CAPS (Cross-platform AI Processing Service), acelera la implementación de IA en el mundo real y acorta los ciclos de desarrollo. Visite www.micro-ip.com.

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