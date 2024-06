Microsoft nombra a The Digital Neighborhood como líder mundial en IA con cuatro premios Partner of the Year

The Digital Neighborhood Logo

- Microsoft nombra a The Digital Neighborhood como líder mundial en IA con cuatro prestigiosos premios Partner of the Year

AMSTERDAM, 27 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- The Digital Neighborhood , una comunidad de empresas tecnológicas europeas interconectadas especializadas en inteligencia artificial y nube de Microsoft, recibió cuatro prestigiosos premios Microsoft Partner of the Year anoche en Redmond, Washington. Estos galardones reafirman el liderazgo global del grupo en inteligencia artificial y Copilot, destacando su brazo de inteligencia artificial y Copilot y su marca finlandesa, Sulava , por sus contribuciones pioneras al ecosistema de Microsoft.

Los premios incluyen:

Finalista global de Microsoft Copilot Partner

Socio finlandés del año de Copilot for Microsoft 365

Finalista global de Microsoft Training Services Partner

Influencer finlandés del año de Microsoft, otorgado a Aki Antman , director de la división de IA y Copilot de The Digital Neighborhood y fundador de Sulava

El éxito de The Digital Neighborhood, que presta servicios a una red de 2.400 clientes en el norte de Europa y los Emiratos Árabes Unidos, se basa en la experiencia de más de 1.335 consultores, ingenieros y otros especialistas. La sólida relación del Grupo con Microsoft, resaltada por la presencia de 17 profesionales más valiosos (MVP) de Microsoft entre sus filas, ejemplifica su compromiso con la profunda experiencia tecnológica y el desarrollo del liderazgo. Esta fortaleza colectiva impulsa la innovación y la excelencia en aplicaciones de IA inteligentes, lo que garantiza resultados impactantes para sus clientes.

Jean-Yves Charlier, consejero delegado de The Digital Neighborhood, dijo: "Los premios globales de Microsoft son un testimonio de nuestro rápido crecimiento e innovación estratégica en tecnología líder. El reconocimiento de nuestro grupo como pionero tanto en las iniciativas de IA como de Microsoft Copilot ilustra nuestro compromiso de impulsar soluciones con visión de futuro que proporcionen un valor comercial medible. The Digital Neighborhood está empoderando a sus clientes con una productividad, ganancias de eficiencia y ahorros de costes sin precedentes al integrar IA y Copilots en sus servicios tradicionales y ser pioneros en nuevas soluciones impulsadas por IA".

El éxito de The Digital Neighborhood ha crecido gracias a sus sólidas capacidades de Microsoft y a sus inversiones estratégicas en IA, como lo demuestra el trabajo con más de 200 clientes para llevar Copilot para Microsoft 365 a 70.000 usuarios desde su lanzamiento al mercado público en noviembre de 2023. Solo Sulava ha desarrollado aplicaciones basadas en Azure OpenAI Service para aproximadamente 50 clientes en los últimos seis meses. Esta amplia experiencia refleja la capacidad de la organización para transformar las empresas a través de la innovación en IA.

Aki Antman, director de la división de IA y Copilot de The Digital Neighborhood, afirmó: "Ser reconocidos en el escenario global de Microsoft no solo refuerza el impacto de nuestro trabajo, sino que también mejora nuestra capacidad para ofrecer soluciones de IA transformadoras a nuestros clientes. Nuestras inversiones tempranas y continuas en capacitación en IA y Copilot están estableciendo nuevos estándares en la industria, lo que permite a las empresas aprovechar el verdadero poder de Copilot. Nuestra asociación global con Microsoft ha sido fundamental en nuestro camino para convertirnos en líderes de la industria, especialmente en el desarrollo y prueba de productos, a menudo antes de que la tecnología se lance públicamente al mercado."

El reconocimiento de The Digital Neighborhood como actor líder en los premios globales Partner of the Year Awards de Microsoft, seleccionados entre más de 4.700 nominaciones que abarcan más de 100 países, subraya la importancia y la rareza de dichos honores en el contexto europeo.

En consonancia con el compromiso estratégico de The Digital Neighborhood con Copilot y la IA, Aki Antman publicará un libro en el cuarto trimestre de 2024 sobre el papel transformador que la IA está desempeñando y seguirá desempeñando en las empresas. El libro destacará los casos de uso de los clientes, mostrando las importantes ganancias en eficiencia, productividad y compromiso logradas a través de las tecnologías de IA y Copilot. Esta iniciativa enfatiza nuestro enfoque en liderar a nuestros clientes en la adopción de la IA para garantizar su éxito futuro.

Acerca de The Digital Neighborhood: The Digital Neighborhood es una comunidad de empresas tecnológicas europeas interconectadas especializadas en Microsoft AI y Cloud. Con más de 1.335 ingenieros de TI en siete países, la organización ofrece un enfoque integrado y sin fisuras basado en IA para la transformación empresarial. Su comunidad incluye a True and Fullstaq, Pink Elephant, Iquality, 2Foqus, Active Professionals, Cmotions, Focus Enterprise Solutions, GAC Business Solutions, Delegate, Projectum y Sulava. Con sede en Ámsterdam, The Digital Neighborhood se compromete a ayudar a sus clientes a adoptar lo que viene y hacer realidad sus ambiciones digitales. "Asóciese con uno de nosotros y podrá contar con todos nosotros." www.thedigitalneighborhood.com

