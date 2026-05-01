MIMARU presenta una experiencia gastronómica de sumo en su restaurante Sumo Live en Tokio

MIMARU presenta una experiencia gastronómica de sumo ideal para quienes la prueban por primera vez en su restaurante Sumo Live en Tokio

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKIO, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, la marca líder de apartahoteles para familias en Japón, operada por Cosmos Hotel Management Co., Ltd., presenta una nueva forma para que los huéspedes experimenten una de las tradiciones culturales más emblemáticas de Japón a través del restaurante THE SUMO LIVE HIRAKUZA GINZA TOKYO.

En los últimos años, el sumo se ha internacionalizado cada vez más, con luchadores extranjeros compitiendo en la máxima categoría y ganando mayor reconocimiento entre el público global. Se han realizado espectáculos en el extranjero en regiones como China, Corea del Sur, Estados Unidos y Europa, expandiendo aún más la presencia internacional de este deporte. Una gira por Londres en octubre de 2025 despertó un gran interés público, lo que evidencia la creciente popularidad en los mercados occidentales, mientras que otro evento está programado en París para junio de 2026, reflejando su continua expansión global. En este contexto, THE SUMO LIVE HIRAKUZA GINZA TOKYO ofrece una manera accesible para que quienes lo visitan por primera vez puedan experimentar, comprender y conectar con esta tradición.

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Imagen 2: https://drive.google.com/file/d/1gsFdBZb...

Ubicado en Ginza, THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO ofrece una experiencia gastronómica inmersiva de sumo diseñada para visitantes internacionales. Con espectáculos en vivo, comentarios en inglés y elementos interactivos, el restaurante ofrece una introducción atractiva tanto a la intensidad física como a los aspectos ceremoniales del sumo. Diseñada para facilitar el acceso a la cultura sumo, la experiencia permite a los comensales no solo observar, sino también participar activamente en ella en un ambiente acogedor y accesible. El programa incluye explicaciones claras para ayudar al público internacional a comprender el significado y las tradiciones de cada espectáculo, además de oportunidades interactivas y sesiones de fotos grupales que enriquecen la experiencia.

Esta experiencia es ideal para familias y generalmente se recomienda para niños de 5 a 6 años en adelante, lo que la hace accesible a un amplio abanico de viajeros. La gastronomía es una parte fundamental de la experiencia, con un menú inspirado en el sumo que ofrece opciones para satisfacer diversas necesidades dietéticas, incluyendo platos para niños.

Esta iniciativa refleja el compromiso de MIMARU por ayudar a sus huéspedes a descubrir experiencias culturales más allá del turismo y por hacer que la cultura japonesa sea más accesible durante su estancia.

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Las familias que visitan Japón buscan cada vez más experiencias culturales compartidas que combinen aprendizaje, entretenimiento y comodidad, afirmó Mao Mochizuki, representante de relaciones públicas internacionales. En MIMARU, nos centramos en ayudar a nuestros huéspedes a descubrir experiencias culturales más allá del turismo y en facilitarles el acceso a la cultura japonesa durante su estancia. Con un equipo que representa a 39 nacionalidades, observamos cómo los huéspedes internacionales interactúan con la cultura japonesa, y experiencias como HIRAKUZA reflejan lo que les resulta atractivo.

Imagen 4: https://drive.google.com/file/d/1DWkF3VV...

Como parte de esta iniciativa, los huéspedes que se alojen en los siguientes hoteles MIMARU Tokyo y visiten THE SUMO LIVE RESTAURANT HIRAKUZA GINZA TOKYO recibirán una placa de madera con temática de sumo (los obsequios pueden variar según la disponibilidad):

- MIMARU Tokyo Hatchobori: https://mimaruhotels.com/en/hotel/hatcho...- MIMARU Tokyo Station East: https://mimaruhotels.com/en/hotel/tokyo-station-east/- MIMARU Tokyo Ginza EAST: https://mimaruhotels.com/en/hotel/ginza-east/- MIMARU Tokyo Nihombashi Suitengumae: https://mimaruhotels.com/en/hotel/suiten...

Visualización previa de la experiencia: https://www.instagram.com/reels/DVdf5BnE...

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