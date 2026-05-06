MingMed Biotechnology presenta datos positivos de QA102 oral para la degeneración macular asociada a la edad

(Información remitida por la empresa firmante)

- MingMed Biotechnology presenta datos positivos de la fase II de QA102 oral para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) intermedia en la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO) 2026

GUANGZHOU, China, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MingMed Biotechnology Co., Ltd., una empresa biomédica centrada en el descubrimiento y desarrollo de terapias innovadoras en diversas áreas terapéuticas, anunció resultados positivos de su ensayo clínico de fase II de QA102 en pacientes con degeneración macular asociada a la edad (DMAE) seca intermedia. Los resultados del estudio se presentaron oralmente en la reunión anual de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO) 2026, celebrada en Denver, Colorado.

La degeneración macular seca intermedia es una enfermedad retiniana crónica y progresiva caracterizada por drusas grandes y cambios pigmentarios, lo que representa un riesgo significativo de progresión a degeneración macular avanzada. Como una de las causas más comunes de ceguera irreversible en adultos mayores, su prevalencia está aumentando y afecta a casi el 7% de las personas mayores de 65 años en Estados Unidos.

El estudio QA102-CS201 es un estudio de fase 2, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, realizado en 150 sujetos con DMAE atrófica intermedia, aleatorizados 1:1:1 a QA102 oral 200 o 400 mg, o placebo BID durante un máximo de 15 meses. Tras 12 meses de tratamiento, el cambio medio en el volumen de drusas se redujo en un 59,2% en el grupo de QA102 400 mg en comparación con el grupo placebo. Aunque el criterio de valoración principal de eficacia no demostró una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, la tasa de crecimiento en el volumen de drusas se redujo en un 118,2% (p=0,017) y la tasa de crecimiento en el área de GA transformada por raíz cuadrada se redujo en un 42,7% en el grupo de 400 mg en comparación con el placebo (p=0,026). En general, QA102 demuestra el potencial para ralentizar la progresión de la DMAE seca intermedia con un perfil de seguridad aceptable. (clinicaltrials.gov NCT05536752).

"La DMAE intermedia representa la etapa más frecuente de la enfermedad, pero sigue siendo un área con importantes necesidades médicas no cubiertas, ya que no existen terapias para ralentizar o prevenir su progresión", afirmó el doctor Scott Whitcup, experto en el desarrollo de fármacos oftálmicos. "Los datos de la fase II de QA102 son muy alentadores para millones de personas afectadas por formas intermedias o avanzadas de degeneración macular seca relacionada con la edad", declaró el doctor Sunil Patel, investigador principal del estudio.

"Nos complace presentar los convincentes datos de la Fase II a la comunidad oftalmológica mundial en ARVO", declaró Fred Ouyang, PhD, director de Tecnología de MingMed Biotechnology. "QA102 representa una terapia oral pionera para la DMAE atrófica y es el primer fármaco candidato que demuestra indicios de eficacia en la DMAE seca intermedia. Esperamos avanzar con QA102 a la siguiente fase de desarrollo clínico".

Acerca de MingMed Biotech y Smilebiotek

Smilebiotek Zhuhai Limited es una filial de MingMed Biotech, dedicada al desarrollo de productos oftalmológicos innovadores. La cartera de productos de la compañía para la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) incluye dos candidatos novedosos: QA102, una nueva entidad química (NCE), y QA108, un medicamento tradicional chino (MTC).

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