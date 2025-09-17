Con el Mini 5 Pro, DJI firma una primicia mundial que redefine el vuelo

(Información remitida por la empresa firmante)

El sensor CMOS grande de 1 pulgada, la detección de obstáculos omnidireccional en escenas nocturnas, la grabación vertical real y la rotación flexible del estabilizador de 225° se combinan para dar vida al dron con cámara mini todo en uno superior

SHENZHEN, China, 17 septembre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología creativa para cámaras, presenta hoy el DJI Mini 5 Pro. Con el primer sensor de 1 pulgada del mundo en un dron con cámara mini, una batería de vuelo inteligente que proporciona hasta 36 minutos de tiempo de vuelo y ActiveTrack 360° mejorado, el dron ligero y del tamaño de la palma de la mano, ofrece a todos la oportunidad de capturar los bellos momentos de la vida y preservar recuerdos preciados con un detalle asombroso1.Imágenes de nivel profesional en un cuerpo compactoMini 5 Pro estrena un sensor grande de 1 pulgada y 50 MP, preservando incluso los detalles más pequeños en condiciones de poca luz, como atardeceres y paisajes nocturnos; y un nuevo modo Med-Tele de 48 mm con mayor resolución de zoom digital que los modelos anteriores, para que los sujetos destaquen con mayor textura y añadan profundidad. Además, la tecnología de optimización de retratos de DJI mejora el brillo, el contraste y los tonos de piel de los retratos para que se vean naturalmente radiantes con expresiones más vívidas.Ajustes cinematográficos de serieCon el vídeo HDR 4K/60 fps se pueden lograr hasta 14 pasos de rango dinámico1 para capturar metraje cinematográfico en escenas de alto contraste, como vistas detalladas de texturas de nubes y otros elementos durante el amanecer y el atardecer. Para aquellos que deseen tomarse las cosas con calma, y con una flexibilidad creativa aún mayor durante la postproducción, Mini 5 Pro admite la grabación de vídeo en cámara lenta a 4K/120 fps. En cuanto a los modos de color, Mini 5 Pro puede grabar vídeo de 10 bits mediante codificación H.265, ofreciendo un rendimiento de color refinado, con el ISO máximo elevado a 12 800. En los modos de color D-Log M y HLG, el ISO máximo aumenta hasta 3200, lo que permite un mayor brillo y más detalles en escenas urbanas nocturnas.

Movimiento de cámara con mayores posibilidades

Mini 5 Pro admite rotación de alabeo de gran angular de 225° y grabación vertical real, lo que aporta mayor libertad y posibilidades al movimiento de la cámara.

Con una rotación de alabeo de 225°, el estabilizador ofrece movimientos de cámara flexibles y dinámicos. Junto con modos inteligentes como Rotar de QuickShot, Timelapse, Spotlight y Vuelo de trayectoria, capturar metraje giratorio creativo es más fácil que nunca.

Graba instantáneamente rascacielos, cascadas y vibrantes escenas urbanas con la grabación en vertical real de la cámara. No es necesario recortar cada foto o vídeo, están listo para las redes sociales.Vuelo seguro incluso con poca luz

Mini 5 Pro cuenta con un LiDAR frontal y varios sensores de visión para la detección de obstáculos omnidireccional en escenas nocturnas, para un regreso a casa más seguro. En los paisajes nocturnos de la ciudad, detecta y evita activamente los obstáculos a lo largo de las rutas de vuelo y regreso para un vuelo nocturno sin preocupaciones. Si cuenta con suficiente iluminación, puede memorizar rutas de vuelo, lo que permite despegar y regresar de forma segura incluso sin señal satelital.

Sistema de detección de visión omnidireccional: con LiDAR orientado hacia delante, lentes de ojo de pez en la parte delantera y trasera; lentes binoculares y un sensor infrarrojo 3D en la parte inferior, se logra la detección de obstáculos omnidireccional para vuelos más seguros

1Detección de obstáculos omnidireccional en escenas nocturnas1: proporciona seguridad robusta en fotografía nocturna, lo que permite al usuario crear con confianza y eficiencia1.

RPO nocturno: con el LiDAR orientado hacia delante, Mini 5 Pro detecta obstáculos como edificios altos incluso en condiciones de poca luz y realiza maniobras inteligentes en vertical, asegurando retornos más seguros durante vuelos nocturnos1.

RPO sin GNSS: gracias al posicionamiento visual en tiempo real y a las tecnologías de construcción de mapas, Mini 5 Pro memoriza rutas de vuelo cuando hay una iluminación adecuada disponible1. Esto garantiza un regreso seguro, incluso al despegar desde lugares sin señales satelitales, como balcones.

GNSS de doble banda: con GNSS de doble banda L1 + L5, Mini 5 Pro se conecta a más satélites, para una mayor estabilidad de la señal y un posicionamiento preciso.ActiveTrack 360° mejoradoLa función ActiveTrack 360° mejorada ofrece un seguimiento personalizable para diversos escenarios, y presenta un rendimiento de seguimiento más estable y seguro que los modelos anteriores. Ya sea filmando un paseo por la playa o un paseo en bicicleta por una carretera sinuosa, Mini 5 Pro detecta escenarios deportivos y seleccionará el modo adecuado para lograr un encuadre y un seguimiento óptimos. El rendimiento de seguimiento se ha mejorado para equilibrar velocidad, agilidad y seguridad.

1

