Ministerio de Cultura del Reino de Arabia Saudita: Arabia Saudita está abierta a la cultura

-- El nuevo ministerio y liderazgo apoyarán las artes y cultura sauditas -- La nueva residencia cultural permite que los artistas internacionales permanezcan en el reino por primera vez -- Las iniciativas culturales buscan poner en marcha de forma rápida el sector anunciado en el evento de Riyadh

Las artes y cultura de Arabia Saudita han recibido hoy un impulso destacado con un plan para transformar el sector.

En la ceremonia realizada en el distrito del museo de Riad, el Príncipe Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, primer Ministro de Cultura de Arabia Saudita, anunció que el sector cultural se va a transformar para hacerse parte de las vidas del día a día de las personas.

Un documento titulado "Our Culture, Our Identity" explica cómo las artes y la cultura apoyarán el intercambio y conocimiento internacional, contribuyendo al crecimiento económico, y estando accesibles para todos.

"Our Culture, Our Identity" establece varias iniciativas ambiciosas que contarán con el apoyo del nuevo ministerio. Estas incluyen un fondo de cultura, programas de becas, premios de arte y un esquema de residencia para que los artistas permanezcan en Arabia Saudita.

En el evento se celebró la cultura y herencia saudita, al que asistieron responsables del gobierno saudita, influyentes culturales, además de representantes del gobierno de todo el mundo. Se incluyeron actuaciones de orquesta de música saudita tradicional y una cena a la que asistió el Su Alteza El Príncipe Badr en el Museo Nacional.

El Príncipe Badr, Ministro de Cultura, comentó:

"Hoy es un punto de inflexión dentro de la historia de nuestra nación. Es poco habitual que una nación se someta a un resurgimiento enorme de su cultura. Y esto es exactamente lo que está pasando con el lanzamiento del ministerio".

"La transformación de las artes y la cultura beneficiará a todos los sauditas, jóvenes y mayores, procedentes de todos y cada uno de los rincones del país. Ayudará a construir puentes de conocimiento. Y para nuestros niños, construiremos una Arabia Saudita en la que los espíritus creativos puedan florecer, siendo seguros del pasado, y viajando hacia el futuro y hacia el mundo".

"Our Culture, Our Identity" está disponible en la página web del Ministry of Culture [https://www.moc.gov.sa/].

Acerca del Ministry of Culture:

El Ministry of Culture se creó por medio del Decreto Real A/217, a través del liderazgo de Su Alteza El Príncipe Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, primer Ministro de Cultura del Reino de Arabia Saudita.

El ministerio se creó con el fin de actuar como custodio de la cultura, herencia y artes, creando las condiciones necesarias para que florezca el sector.

Apoyará y permitirá una cultura vibrante de Arabia Saudita que sea auténtica con su pasado y que mire al futuro al abrigar la herencia y libere nuevas formas inspiradoras de las expresiones para todos.

El ministerio cuenta con un papel vital para desarrollar el despliegue del programa de transformación ambicioso del Reino de Arabia Saudita, Vision 2030, que contribuye a la construcción de una nación vibrante, próspera y ambiciosa.

