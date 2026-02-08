El Ministerio de Finanzas y el FMI lanzan la segunda edición de la Conferencia AlUla

(Información remitida por la empresa firmante)

- El Ministerio de Finanzas y el Fondo Monetario Internacional lanzan la segunda edición de la Conferencia AlUla para Economías de Mercado Emergentes

AlUla, Arabia Saudita, 8 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La segunda edición de la Conferencia AlUla para Economías de Mercados Emergentes 2026 comenzará hoy, celebrada en la Gobernación de AlUla a través de una asociación entre el Ministerio de Finanzas y el Fondo Monetario Internacional, con participación de alto nivel de tomadores de decisiones económicas, ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales, líderes de instituciones financieras internacionales y un distinguido grupo de expertos y especialistas de todo el mundo.

El lanzamiento de la Conferencia se produce en un momento en que la economía mundial está experimentando profundas transformaciones en los sistemas comerciales y financieros internacionales, acompañadas de crecientes desafíos relacionados con la desaceleración del crecimiento, el aumento de la incertidumbre y las crecientes presiones sobre las economías de mercados emergentes. Esto subraya la importancia de fortalecer el diálogo internacional, coordinar las políticas económicas y mejorar la resiliencia de estas economías para apoyar la estabilidad económica mundial.

La Conferencia tiene como objetivo contribuir a dar forma a la agenda de política económica para las economías de mercados emergentes de manera que apoye el crecimiento y la prosperidad, y al mismo tiempo refuerce la estabilidad económica mundial. Esto se logrará proporcionando una plataforma internacional de alto nivel para el intercambio de opiniones, debates sobre políticas y el intercambio de experiencias y conocimientos pertinentes.

La Conferencia de este año se celebra bajo el tema "Políticas en medio de un restablecimiento de los sistemas comerciales y financieros internacionales", destacando las rápidas transformaciones que tienen lugar en la economía global y los desafíos y oportunidades que presentan para las economías de mercado emergentes, particularmente en las áreas de comercio internacional, sistemas monetarios y financieros y políticas macroeconómicas.

El programa de la Conferencia se centra en una serie de temas prioritarios y áreas de políticas, incluida la remodelación del comercio mundial en medio de cambios geopolíticos y económicos, la dinámica del sistema monetario y financiero internacional y los desafíos que enfrenta la política monetaria en un entorno caracterizado por la incertidumbre y las transformaciones estructurales.

Además, la Conferencia abordará la resiliencia y los marcos de la política fiscal en un mundo propenso a las crisis, el papel de las políticas públicas en la mejora de la resiliencia económica y las formas de estimular el crecimiento liderado por el sector privado, impulsar la productividad y lograr un equilibrio apropiado entre el papel del Estado y el empoderamiento del sector privado en las economías de mercado emergentes.

La Conferencia concluirá con debates centrados en el fortalecimiento de la resiliencia de las economías de mercado emergentes y la transformación económica, revisando las principales lecciones aprendidas y esbozando los pasos futuros para apoyar la cooperación internacional, la coordinación de políticas y el desarrollo de soluciones prácticas para abordar los desafíos económicos mundiales.

Se espera que la Conferencia AlUla aumente la conciencia mundial sobre los problemas de las economías de mercado emergentes, destaque su papel fundamental en la economía global y fortalezca la presencia de estos temas en la agenda económica y mediática internacional, apoyando el logro de un crecimiento económico más inclusivo y sostenible a largo plazo.

Para más información, visite: https://alulaeme.com

