El Ministerio de Turismo de la República de Indonesia presentará el turismo de lujo en ILTM Cannes 2025

The Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia Set to Showcase Luxury Tourism at ILTM Cannes 2025 - MINISTRY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA/P

(Información remitida por la empresa firmante)

CANNES, Francia, 30 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- El Ministerio de Turismo de la República de Indonesia (MoT) se está preparando para fortalecer la posición del país en el mercado mundial de viajes de lujo a través de su participación en el Mercado Internacional de Viajes de Lujo (ILTM), que tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre de 2025 en el Palais des Festivals et des Congrès en Cannes, Francia.

Como el mercado de viajes de lujo más influyente del mundo, ILTM Cannes acogerá a más de 2.200 compradores internacionales de viajes de lujo de 85 países, junto con importantes medios de comunicación internacionales. La presencia de Indonesia busca aumentar la visibilidad internacional de su marca, fortalecer las alianzas estratégicas y consolidar la posición del país como destino premium para viajeros de alto nivel.

Indonesia participa en ILTM Cannes tras un año de creciente reconocimiento mundial en el sector del lujo. Un total de 33 hoteles indonesios recibieron las Llaves Michelin 2025, y varios hoteles, restaurantes y bares obtuvieron puestos en los Premios Tatler Best 2025, asegurándose un lugar entre los 100 Mejores de Asia Pacífico. Estos logros subrayan el impulso de Indonesia como destino de clase mundial para alojamiento de lujo, alta gastronomía y experiencias hoteleras de alta categoría.

En ILTM Cannes 2025, se han programado más de 100 reuniones de negocios con líderes globales. Indonesia presentará su selecta oferta premium, que incluye destinos marinos, retiros de bienestar, gastronomía refinada, yates, viajes privados y servicios turísticos a medida. Para esta edición, el Ministerio de Turismo colabora con tres marcas de lujo indonesias: Celestia (yates), Samabe Bali Suites and Villas(alojamiento) y One Eleven Resorts Bali (alojamiento).

Todas las actividades del ILTM Cannes respaldan la campaña global de marca del ministerio, "Ve Más Allá de lo Ordinario". "A través de "Ve Más Allá de lo Ordinario", Indonesia se posiciona no solo como un destino de extraordinaria belleza natural, sino también como un viaje profundamente emotivo, marcado por nuestra riqueza culinaria, la calidez cultural y la serenidad de nuestros paisajes", afirmó Ni Made Ayu Marthini, viceministro de marketing.

El ministerio destacó que la participación en ILTM Cannes 2025 forma parte de una estrategia más amplia para posicionar a Indonesia como un destino prémium que ofrece experiencias de viaje exclusivas, auténticas y significativas para viajeros exigentes de todo el mundo. "ILTM proporciona a Indonesia una plataforma clave para presentar nuestros productos prémium directamente a los socios de viajes de lujo más influyentes del mundo. Impulsa nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra competitividad global en el segmento de lujo, a la vez que impulsa nuestro compromiso con el crecimiento del turismo sostenible y de alta calidad", añadió Marthini.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831808/Background_Press_Rilis_OK.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-ministerio-de-turismo-de-la-republica-de-indonesia-presentara-el-turismo-de-lujo-en-iltm-cannes-2025-302628621.html