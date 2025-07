(Información remitida por la empresa firmante)

- miraDry obtiene la certificación MDR de la UE y amplía sus indicaciones para la reducción del sudor, el olor y el vello en toda Europa

NEWPORT BEACH, Calif., 11 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- miraDry, Inc., líder mundial en el tratamiento del sudor y el mal olor axilar, anunció hoy la obtención del marcado CE para el sistema miraDry, conforme al Reglamento de Productos Sanitarios de la Unión Europea (UE MDR 2017/745), junto con una autorización ampliada para la reducción del sudor, el mal olor y el vello axilar. La compañía también obtuvo la aprobación para un software que reduce el tiempo total de tratamiento hasta en un 30%, lo que mejora la comodidad del paciente y la eficiencia de la clínica.

miraDry ya está disponible en cientos de proveedores en más de 14 países europeos y ha ayudado a más de 500.000 pacientes en todo el mundo. Con esta autorización, miraDry ofrece una solución más rápida y completa para tres de los problemas más comunes de las axilas, en un solo tratamiento no quirúrgico.

"Obtener la marca CE bajo el nuevo proceso MDR, con indicaciones ampliadas para el sistema miraDry, refleja nuestro compromiso con la innovación de alta calidad", comentó Robert Catlin, consejero delegado de miraDry. "Nos enorgullece ofrecer una solución probada y a largo plazo para abordar la creciente demanda de reducción del sudor, el olor y el vello axilar en Europa, a la vez que genera valor para los profesionales sanitarios".

La demanda de soluciones duraderas para las axilas está en auge. Se proyecta que el mercado europeo de desodorantes alcance los 16.150 millones de dólares para 20311, con más de 50 millones de consumidores solo en el Reino Unido que compran desodorantes regularmente2. Mientras tanto, se espera que la depilación láser en la región alcance los 1.220 millones de dólares para 2032, siendo las axilas una de las zonas más tratadas3.

"Esta certificación subraya el rendimiento clínico y la solidez regulatoria de miraDry", afirmó Irene Mo, vicepresidenta de Calidad y Regulatoria de miraDry. "Hemos desarrollado una tecnología que cumple con los rigurosos estándares internacionales y ofrece un alivio seguro y duradero del sudor, el mal olor y el vello".

miraDry sigue siendo el único sistema aprobado por la FDA y con marca CE para la reducción permanente del sudor, el olor y los folículos pilosos, ahora respaldado por la certificación MDR de la UE y una administración mejorada del tratamiento. miraDry ha demostrado reducir el olor en el 97% de las axilas tratadas4, y el 89% de los pacientes ya no sienten molestias por el olor de las axilas5. El modo de acción único de miraDry es independiente del color de la piel y el cabello, a diferencia de los dispositivos de depilación láser, y ha demostrado reducir el vello en un 70% en los tipos de piel Fitzpatrick I-V6.

Acerca de miraDrymiraDry es un tratamiento innovador, aprobado por la FDA, que ofrece una solución duradera para el sudor, el mal olor y el vello excesivos en las axilas. Seguro, inmediato y sin cirugía, miraDry reduce eficazmente las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos en las axilas, ofreciendo resultados duraderos y un 90% de satisfacción del paciente. miraDry sigue siendo el primero y único de su tipo y está disponible a nivel mundial, con más de 500.000 pacientes tratados hasta la fecha y la cifra sigue aumentando. Obtenga más información en miraDry.com.

