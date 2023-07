Mobileum reconocida por su seguridad 5G en el informe de Gartner® "Horizonte tecnológico emergente para las comunicacion

(Información remitida por la empresa firmante)

La seguridad de la red es vital para defenderse de los retos de seguridad del 5G

CUPERTINO, Calif., 11 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum"), un proveedor líder mundial de análisis de telecomunicaciones y soluciones de red, se complace en anunciar que ha sido reconocido por su seguridad 5G en el informe 2023 Gartner Emerging Technology Horizon for Communications . El informe señala a Mobileum como Sample Vendor para la seguridad 5G.

Las redes 5G introducen una nueva arquitectura que depende en gran medida de las tecnologías informáticas y de la nube. Los operadores son cada vez más conscientes de la ampliación de la "superficie de ataque" que rodea a sus servicios, por lo que es crucial gestionar eficazmente las nuevas vulnerabilidades y establecer normas de seguridad sólidas para mejorar las prácticas de gobernanza, riesgo y cumplimiento.

"Para proporcionar los servicios de alta velocidad y baja latencia que exigen las aplicaciones en tiempo real, la computación de borde y el gran número de dispositivos IoT, los operadores deben adoptar una arquitectura de red moderna. Sin embargo, es esencial mantener la cautela, ya que los adversarios están listos para explotar este nuevo panorama para su propio beneficio. Como proveedor galardonado en el espacio de las telecomunicaciones, la cartera de seguridad 5G de Mobileum ayuda a los operadores a salvaguardar su negocio con protocolos de seguridad robustos para mitigar los riesgos potenciales", declaró Miguel Carames, director de producto de Mobileum.

La cartera de seguridad 5G de Mobileum permite a los operadores obtener una protección completa sobre varios protocolos de señalización de red, incluidos SS7, Diameter, GTP, MAP, CAMEL y HTTP/2, proporcionando una seguridad integral en redes móviles 5G, 4G, 3G y 2G. Su seguridad automatizada de nueva generación garantiza una protección completa frente a las amenazas de señalización nuevas y en evolución, al tiempo que salvaguarda la privacidad y seguridad de los clientes. Además, el nuevo Security Edge Protection Proxy (SEPP) de Mobileum, diseñado para cumplir las especificaciones 3GPP, desempeñará un papel fundamental en la protección de la itinerancia 5G entre operadores.

Según Gartner, "Esta investigación sobre el horizonte de las tecnologías emergentes tiene por objeto seguir la pista de algunas de las tecnologías emergentes más impactantes que impulsan la innovación en el mercado de las comunicaciones. En este documento exploramos las tecnologías y tendencias emergentes que tendrán un impacto significativo en el mercado de las comunicaciones en los próximos tres años".

Mobileum ha sido citada en otros trabajos de investigación de Gartner, como Gartner " Market Guide for CSP Service and Network Assurance Solutions ."

Gartner, Emerging Technology Horizon for Communications, publicado el 26 de abril de 2023 por Christian Canales, Tim Zimmerman, Bill Ray, Sylvain Fabre, Nat Smith.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones analíticas de telecomunicaciones para roaming, red central, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad nacional e internacional e inteligencia de clientes. Más de 1.000 clientes confían en su plataforma Active Intelligence, que proporciona soluciones analíticas avanzadas, permitiendo a los clientes conectar la red profunda y la inteligencia operativa con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costes. Con sede en Silicon Valley, Mobileum tiene oficinas en Australia, Alemania, Grecia, India, Portugal, Singapur, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

