COMUNICADO: El modelo Honor 9i pretende ser el icono de estilo en el sector indonesio de los teléfonos inteligentes (1)

Publicado 19/09/2018 15:52:31 CET

- Con el tema "La belleza en todas partes", Honor 9i pretende ser el icono de estilo en el sector indonesio de los teléfonos inteligentes

YAKARTA, Indonesia, 19 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Hoy, Honor, la principal marca electrónica de teléfonos inteligentes, ha presentado de forma oficial el nuevo Honor 9i ante más de 300 medios de comunicación, principales líderes de opinión (KOL) y fans en Yakarta (Indonesia). En consonancia con su lema de "La belleza en todas partes", este económico teléfono inteligente está equipado con un magnífico y mejorado diseño de cristal reflejado que hará estragos en todo el sector de los teléfonos inteligentes. El lanzamiento de Honor 9i, que sigue al abrumador éxito en el mercado mundial de Honor 9 Lite y Honor 10, es parte de la estrategia de Honor para convertirse en una de las tres principales marcas de teléfonos inteligentes en Indonesia en los próximos tres años.

https://mma.prnewswire.com/media/745928/Honor_9i_Launch_Event.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/745928/Honor_9i_Launch_Event.jpg]

Honor 9i, que tiene un aspecto atractivo tanto por dentro como por fuera, es un icono de estilo y un dispositivo perfecto para capturar y compartir los mejores momentos de su vida con un diseño de vidrio de 12 capas con efecto de espejo, una excelente cámara frontal de 16 MP y una cámara dual trasera de 13 MP + 2 MP. Para enriquecer la experiencia del usuario, Honor también incorpora las últimas tecnologías con el fin de ofrecer un rendimiento similar al de un modelo de alta gama.

"Somos una marca innovadora que marca tendencia y es querida por los consumidores jóvenes y amantes de la diversión de Indonesia, y por ello Honor se dedica a crear productos que ayuden a nuestros fans a mostrar su individualidad y creatividad", afirmó James Yang, presidente de Honor Indonesia. "Es importante para Honor ofrecer productos asequibles que sorprendan a nuestros clientes. Honor 9i es un hermoso teléfono con un rendimiento inigualable y estamos seguros de que nuestros fans en Indonesia disfrutarán de sus nuevas y emocionantes prestaciones líderes".

Durante el lanzamiento, Honor también anunció su asociación con KLY Media Group, ya que ambas compañías tienen la misma misión de ayudar a los jóvenes por medio de la información y la creatividad con el uso de tecnologías altamente innovadoras. "Elegimos trabajar con Honor Indonesia por su eslogan 'For the Brave' (Para los valientes), y que ha materializado Honor a través de sus productos desde que llegó a Indonesia. Honor es el cocreador de un estilo de vida joven que se ajusta a nuestros propósitos corporativos", dijo Steve Christian, consejero delegado de KLY Media Group. "Como ya sabrán, contamos con medios de moda como Fimela.com, medios deportivos como Bola.com y medios de entretenimiento como Kapanlagi.com, todos ellos dirigidos a gente joven. Nos complace cooperar con Honor Indonesia y, junto con Honor, queremos ofrecer una vida mejor a la gente joven".

Además de colaborar con KLY Media Group, Honor también colabora de forma especial con Happa, un famoso diseñador indonesio con una marca de ropa bien consolidada, para crear una funda especial para teléfonos inteligentes adaptada al modelo Honor 9i. "Me atrajo el diseño del teléfono inteligente de Honor. Vi el lanzamiento de Honor 9 Lite y el diseño de vidrio en la parte posterior me pareció espléndido; me impresionó mucho. También he leído las noticias sobre el atractivo diseño con Aurora Glass de Honor 10, el cual marca una nueva tendencia en el diseño de teléfonos inteligentes. En esta ocasión me he inspirado en el diseño y el color especial, Robin Egg Blue (huevo azul de petirrojo), del Honor 9i, por lo que he decidido diseñar una funda de teléfonos inteligentes para el Honor 9i con el propósito de que este hermoso teléfono inteligente sea más exquisito", afirmó Mel Ahyar, cofundadora de Happa Official. "Desde mi punto de vista, el diseño de los teléfonos inteligentes de Honor pone a la juventud en el centro de su enfoque, y es por ello que todos los teléfonos inteligentes producidos por Honor representan el estilo individual de la gente joven".

Además de KLY Media Group y Happa, Honor también valora su colaboración con otros socios comerciales como VivaVideo, KwaiGo, Tantan, Bigolive, Liveme y Nonolive. Honor cree en el poder de la creación conjunta y desea crecer junto a todos sus socios de negocios, así como lograr un gran éxito conjunto.

Con sus innovadores dispositivos y su precisa estrategia de focalización, Honor sigue siendo un líder del sector en su mercado nacional como la primera marca de teléfonos inteligentes de China, al mismo tiempo que se expande rápidamente en el extranjero, incluida Indonesia. La marca ha alcanzado un incremento del 150% en el volumen de ventas internacionales fuera de China durante el primer semestre de 2018. En Indonesia, Honor acaba de publicar su resultado de ventas semestral en el que se indica un visible logro del 100% de crecimiento mensual en la primera mitad de 2018. En mayo de este año, Honor superó a Apple al convertirse en la segunda marca de teléfono inteligente de Rusia en términos de volumen de ventas, tras haber sido imparable en el tercer puesto durante los 13 meses anteriores. La marca también es el proveedor de teléfonos inteligente de más rápido crecimiento en la India, donde ha logrado un incremento del 300% en volumen de ventas e ingresos durante el primer semestre de 2018.

Principales prestaciones de Honor 9i

Diseño - El icono de la moda

Honor 9i cuenta con un cuerpo delgado que se ajusta a la mano y viene en una placentera gama de diseños de vidrio reflectante de increíbles colores. El dispositivo está fabricado con 12 capas de vidrio de 2,5 D tanto en la parte delantera como en la trasera para lograr un efecto parecido al de un espejo.

Su diseño, ahora más compacto, tiene una pantalla Notch más grande y personalizable. Su pantalla de 5,84" se encuentra dentro de un cuerpo redondeado que normalmente tendría una pantalla de 5,2". Los consumidores estarán encantados al descubrir que ahora pueden cambiar con libertad entre las pantallas más grandes de 19:9 Notch View y las de 18:9 FullView, mientras siguen manteniendo un gran campo de visión cuando juegan o ven sus programas de televisión y películas favoritos.

Cámara - El potenciador de belleza

La cámara frontal de 16 MP con ISO mejorado define un nuevo estándar para la captura de selfis en entornos de baja iluminación. La función de fusión de luz 4 en 1 mejora de forma inteligente la sensibilidad, con lo que se reduce el ruido de la imagen y se consiguen autorretratos más claros y, por lo tanto, más atractivos.

La cámara trasera de doble lente de 13 MP + 2 MP está habilitada con la función de Wide Aperture (amplia apertura) y funciona con una serie de modos de cámara con los que podrá capturar momentos maravillosos de su vida cotidiana.

Rendimiento - La Bella y la Bestia

El procesador Kirin 659 Octa-Core y el sistema EMUI 8.0 garantizan un rendimiento fluido y continuado, respaldado por un potente almacenamiento de 3 GB/32 GB y 4 GB/64 GB, lo que otorga posibilidades infinitas a los usuarios, tanto si están ejecutando varias aplicaciones a la vez o jugando a juegos de alto rendimiento.

El modelo Honor 9i también cuenta con una prestación de desbloqueo de huella dactilar y facial, lo que significa que puede abrir el teléfono sin necesidad de escribir una contraseña o escanear su huella dactilar. La función Face Unlock (desbloqueo facial) es más rápida y cómoda que otros métodos de desbloqueo y esta nueva generación de huellas dactilares multifunción 4.0 desbloquea el teléfono en tan solo 0,25 segundos.([1])

