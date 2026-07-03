(Información remitida por la empresa firmante)

-MoEngage y Boldest anuncian una alianza estratégica para impulsar la interacción con el cliente que está basada en inteligencia cognitiva para operadores de telecomunicaciones

DALLAS y CHENNAI, India, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- MoEngage, la plataforma de interacción con el cliente que está basada en agentes, ha dado a conocer una alianza estratégica con Boldest (parte de Prodapt) para llevar el marketing cognitivo a los operadores de telecomunicaciones. Esta alianza aborda los desafíos críticos a los que se enfrentan actualmente los operadores de telecomunicaciones, como la fragmentación de los datos de los clientes, las altas tasas de abandono debido a la demora en la intervención y el lento tiempo de comercialización de las campañas personalizadas.

La reciente adquisición de Aampe por parte de MoEngage resuelve directamente uno de los mayores obstáculos del marketing: la personalización manual basada en segmentos. Al crear la primera plataforma de interacción del sector donde los agentes de flujo de trabajo de marketing y los agentes de toma de decisiones de usuario individual operan dentro de un sistema unificado, la tecnología permite una verdadera personalización individualizada a gran escala. Como socio de ejecución, Boldest impulsa una implementación fluida y una gestión continua de las campañas, aplicando su marco de marketing cognitivo patentado para identificar y actuar sobre las señales de intención de los suscriptores en tiempo real.

De forma conjunta, la plataforma de interacción con el cliente que está basada en agentes de MoEngage y la oferta de marketing cognitivo de Boldest crean un sistema de circuito cerrado donde la IA impulsa la interacción personalizada desde la incorporación hasta la renovación. Esta solución integral proporciona a las empresas de telecomunicaciones una vía probada y automatizada para reducir la deserción, acelerar el crecimiento y ofrecer experiencias de cliente hiperpersonalizadas.

"Los operadores de telecomunicaciones poseen algunos de los datos de clientes más valiosos de cualquier sector; sin embargo, la fragmentación, la lentitud en la toma de decisiones y los modelos de interacción reactivos les están costando ingresos reales", afirmó Sanjay Kupae, vicepresidente de Alianzas de MoEngage. "Nuestra alianza con Boldest ofrece a las empresas de telecomunicaciones una forma de adoptar rápidamente la IA, la toma de decisiones y la interacción multicanal para maximizar el valor de cada suscriptor, a la vez que les brinda la mejor experiencia possible".

"MoEngage es un fenómeno de la nueva era basado en la IA. Nos complace enormemente asociarnos con una empresa cuya plataforma de interacción impulsada por IA complementa a la perfección la nuestra, permitiendo a las marcas transformar la información y la intención en interacciones y resultados significativos y personalizados", declaró Keith Pires, director de Ingresos de Boldest.

Acerca de MoEngage

MoEngage es una plataforma de interacción con el cliente que está basada en agentes, en la que confían más de 1.350 marcas de consumo globales, como Flipkart, Domino's, Loblaws, Kayak, Soundcloud y Deutsche Telekom. La plataforma combina análisis profundos de clientes, flujos de trabajo de marketing basados en agentes a través de sus agentes de IA Merlin y orquestación omnicanal en mensajería y superficies, lo que ayuda a los equipos de marketing y producto a ofrecer experiencias personalizadas a cualquier escala. MoEngage opera a nivel mundial con 15 oficinas en Norteamérica, EMEA y Asia. Obtenga más información en moengage.com .

Acerca de Boldest

Boldest es una empresa moderna de experiencias integrales nativas de IA que crea experiencias para clientes, proveedores y empleados sobre la base de la ciencia cognitiva y la innovación creativa. Impulsada por sus suites PathIQ y Pathsuite, Boldest ofrece soluciones de marketing cognitivo que combinan la ciencia del comportamiento con la interacción determinista para impulsar el crecimiento empresarial. Respaldada por Prodapt, que forma parte de un grupo global de 3.000 millones de dólares con 30.000 profesionales en 80 ubicaciones en todo el mundo, Boldest aporta escalabilidad y alcance de mercado de nivel empresarial a cada proyecto. Para obtener más información, visite www.theboldest.ai.

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