MolecuLight lanza el manguito quirúrgico estéril i:X® (1)

- MolecuLight lanza el manguito quirúrgico estéril i:X® para obtener imágenes de bacterias en heridas en un entorno quirúrgico

El nuevo manguito desechable permite a MolecuLight i:X utilizarse en quirófanos (para injertos de piel y reemplazos de piel), en salas del Covid-19 y salas de aislamiento MRSA

TORONTO, 9 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2852470-1&h=3649404310&u...]., el líder en imagen fluorescente en el punto de atención para la detección de bacterias en tiempo real en heridas, anuncia el lanzamiento de su nuevo i:X Sterile Surgical Sleeve Convenience Kit para ver bacterias en heridas utilizando el MolecuLight i:X en un entorno quirúrgico y/o de aislamiento. Este kit funcional incluye un manguito desechable único que se encaja perfectamente en el dispositivo i:X mediante un adaptador para alinear la óptica del i:X al manguito. Está hecho de un material nuevo y ópticamente nítido, de manera que no interfiere o degrada la señal fluorescente o la calidad de imagen del dispositivo. El manguito quirúrgico ya está disponible en todos los sitios del cliente en EE.UU. y Canadá que deseen visualizar la imagen de baterias en estos entornos clínicos y permite a los médicos que tratan heridas utilizar con seguridad el MolecuLight i:X para visualizar heridas (tanto imagen estándar como fluorescente) en un campo estéril ofreciendo una barrera estéril entre el dispositivo i:X y el paciente.

https://mma.prnewswire.com/media/1202358/MolecuLight_MolecuL... [https://mma.prnewswire.com/media/1202358/MolecuLight_MolecuL... ]

"Con el recientemente disponible manguito quirúrgico estéril i:X, nuestro dispositivo i:X ya puede ofrecer información crítica de presencia y localización de bacterias en heridas para médicos en el entorno quirúrgico", dijo Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "Con más de 900.000 procedimientos de injerto de piel realizados anualmente en el quirófano en EE.UU., creemos que hay una importante demanda para el MolecuLight i:X para documentar la toma de decisiones clínicas para cirujanos que necesitan una imagen de diagnóstico en el punto de atención sobre la presencia de bacterias. Conocer la presencia y localización bacterial es tan importante para los cirujanos y les permite preparar adecuadamente la herida antes de la aplicación de costosos sustitutivos dérmicos, lo que ayuda a obtener un mayor éxito de tratamiento y una cicatrización de la herida más rápida"(1,2).

"El manguito quirúrgico i:X ofrece una gran oportunidad para los cirujanos de utilizar totalmente las capacidades de diagnóstico del dispositivo de imagen MolecuLight para la preparación del lecho de la herida, asegurando que el lecho de la herida es adecuado para la aplicación del injerto repitiendo la imagen tras el desbridamiento y permitiendo la revisión objetiva y centrada para maximizar idealmente el uso del injerto y los resultados. Este procedimiento ofrece valor, eficiencia del coste y un alto potencial para acelerar los resultados", dijo el doctor. M. Mark Melin [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2852470-1&h=2258868902&u...], director de West Campus Medical del Wound Healing Institute en M Health Fairview, Edina, MN. "El manguito quirúrgico MolecuLight asegura la esterilidad en el campo quirúrgico y tiene una amplia aplicación para todas las especialidades quirúrgicas para mejorar la detección y gestión de biofilm y las cargas bacterianas críticas que de otra forma no se detectan y potencian unos pobres resultados. Recomendaría altamente que los colegas prueben el manguito como parte de la consideración de qué casos de pacientes se beneficiarían de una evaluación mejorada".

Las aplicaciones específicas para el manguito quirúrgico estéril MolecuLighti:X en el cuidado de heridas son:

-- Uso en quirófano del i:X incluyendo la limpieza de quemaduras, para desbridamiento quirúrgico de heridas, para aplicación de sustitutivos dérmicos y/o injertos de piel y para aplicaciones quirúrgicas vasculares. -- Uso del i:X donde el dispositivo necesita estar protegido de los pacientes, como en una sala del Covid-19 o sala de aislamiento MRSA. En lugar de realizar una profunda limpieza y desinfección del MolecuLighti:X entre pacientes, el manguito quirúrguco puede utilizarse en su lugar y reemplazarse rápidamente entre pacientes. -- Uso del i:X donde el dispositivo necesita estar protegido de un procedimiento, por ejemplo desbridamiento de ultrasonido de heridas donde la naturaleza del procedimiento causa que las partículas se aerotransporten.

El procedimiento MolecuLight i:X (a 1 de julio de 2020) también tiene una nueva ruta de reembolso estadounidense que incluye dos códigos CPT(®) (Categoría III) para el trabajo médico y pago de servicio para los entornos del Hospital Outpatient Department (HOPD) y Ambulatory Surgical Center (ASC) a través de una asignación Ambulatory Payment Classification (APC). Estos códigos se emitieron por la AMA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2852470-1&h=1997464741&u...]y CMS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2852470-1&h=88155267&u=h...], respectivamente, tras la revisión crítica por el amplio cuerpo de evidencia clínica y con cada organismo reconociendo la necesidad médica de este procedimiento.

El kit funcional del manguito quirúrgico estéril i:X está disponible a través de MolecuLight.

(1) Aung B. Can Fluorescence Imaging Predict the Success of CTPs for Wound Closure and Save Costs?Today's Wound Clinic. 2019 Cole W and Coe S. Use of a bacterial fluorescence imaging system to target wound debridement and accelerate healing: a pilot study. J Wound Care. (North American (2) Supplement). 2020 *CPT is a registered trademark of the American Medical Association

Acerca de MolecuLight Inc.

(CONTINUA)