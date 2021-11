Molekule se lanza en Europa para ofrecer aire limpio en interiores a todo el mundo (1)

-Molekule, líder en purificación del aire, se lanza en Europa para ofrecer aire limpio en interiores a todo el mundo, en cualquier lugar

Molekule trae por primera vez al Reino Unido y a Europa sus purificadores de aire Air Mini+ y Air Pro, impulsados por la tecnología patentada PECO

LONDRES, 23 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Molekule, la empresa científica que reinventó la purificación del aire con su innovadora tecnología PECO, ha anunciado hoy que sus galardonados purificadores de aire estarán disponibles para los consumidores de Reino Unido y de toda Europa directamente a través del sitio web de Molekule. La misión de Molekule es destruir la contaminación del aire interior y proporcionar un aire interior limpio y nítido en los hogares, las empresas y otros lugares. A partir de hoy, los purificadores de aire más vendidos de Molekule, Air Mini+ y Air Pro, estarán disponibles para su compra en toda la región.

Molekule se fundó en 2014 tras 25 años de investigación y desarrollo que dieron como resultado su innovadora tecnología PECO, que se encuentra en el núcleo de todos y cada uno de los purificadores Molekule. Utilizando PECO, los purificadores de aire de Molekule no solo recogen, sino que también destruyen la más amplia gama de pequeños contaminantes en comparación con la tecnología tradicional de purificadores de aire; descomponiendo los contaminantes a niveles moleculares como alérgenos, moho, bacterias, virus y compuestos orgánicos volátiles (COV). Investigaciones recientes de laboratorios de terceros muestran que Molekule destruye el virus COVID-19 en más de un 99% en 1 hora en pruebas de laboratorio de cámara pequeña y de muestras [1], e inactiva el virus de la gripe H1N1 hasta en un 99,99% en experimentos de una sola pasada [2]. Tanto Air Mini+ como Air Pro están autorizados por la FDA de EE.UU. para la destrucción de bacterias y virus, y Air Pro está autorizado además para la destrucción de moho [3].

Muchos consumidores son conscientes de los peligros de la contaminación del aire exterior, especialmente en las áreas metropolitanas de Europa. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, alrededor del 90% de las personas que viven en ciudades europeas están expuestas a concentraciones de contaminantes superiores a las que se consideran perjudiciales para la salud [4]. Lo que muchos consumidores no saben es que el aire interior puede estar tan contaminado, a veces incluso más, que el aire que respiramos en el exterior.[5] Molekule se fundó específicamente para ayudar a hacer frente a la contaminación del aire interior, dando a las personas más control sobre el aire que respiran en su vida diaria.

Jonathan Harris, consejero delegado de Molekule, comentó: "El aire que respiramos día a día es fundamental para nuestro bienestar general. Nuestros purificadores de aire son capaces de destruir los contaminantes a niveles microscópicos - sustancias químicas y partículas que ni siquiera somos capaces de ver - y dejan un aire interior más limpio y seguro. Hace tiempo que tenemos la vista puesta en Europa y nuestro equipo no puede esperar a presentar a los clientes europeos el poder de la tecnología PECO".

Como empresa de base científica, Molekule lleva a cabo extensas pruebas de su tecnología internamente, así como con laboratorios de terceros certificados. La tecnología PECO ha sido probada de forma independiente en el laboratorio de pruebas Intertek, en el laboratorio de pruebas independiente de terceros ARE, en la Universidad de Minnesota y en uno de los laboratorios de investigación más importantes del mundo para la calidad del aire interior, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley).

Además de su revolucionario enfoque de la purificación del aire, el diseño contemporáneo y centrado en el ser humano de Molekule garantiza que sus productos sean bonitos y fáciles de usar. El diseño físico está pensado en la forma, el material, el tamaño y la huella, y sus consideraciones de diseño de producto se expresan hasta el más mínimo detalle. Los consumidores pueden controlar sus purificadores Air Mini+ y Air Pro y recibir actualizaciones del estado de los filtros de su purificador de aire a través de la aplicación Molekule, en iOS y Android.

Con sede en Estados Unidos, Molekule vende ahora a nivel internacional en el Reino Unido y Europa, así como en Canadá, India, Japón y Corea, llevando su proceso único de purificación del aire a un mercado global. En el Reino Unido y Europa, Molekule lanza sus dispositivos Air Pro y Air Mini+.

Acerca de Molekule

Molekule tiene la misión de proporcionar un aire interior limpio a todo el mundo, en todas partes. Molekule nació de la necesidad crítica de aprovechar la ciencia y la innovación para hacer frente a los efectos adversos del aire interior contaminado. Basada en 25 años de investigación y desarrollo, la tecnología PECO patentada por la empresa destruye la más amplia gama de contaminantes, incluidos los COV, el moho, las bacterias, los virus y los alérgenos, en comparación con los filtros convencionales. La gama de soluciones de purificación del aire de Molekule ha sido revisada y validada por laboratorios de terceros, así como por pruebas internas continuas, y sus productos de grado médico han recibido la autorización de dispositivo médico por parte de la FDA estadounidense. Molekule tiene su sede en EE.UU. y vende internacionalmente en el Reino Unido, la UE, Canadá, India, Japón y Corea del Sur, llevando su proceso único de purificación del aire a una base de clientes global.

Para más información, visite https://molekule.uk/ o https://molekule.eu/

Productos clave

Air Mini+ Air Mini+ está construido para habitaciones de hasta 23m2 (250 pies cuadrados). Air Mini+ es una opción ideal para habitaciones de apartamentos, dormitorios y oficinas en casa. Puede capturar no sólo el polvo fino, sino también destruir una amplia gama de contaminantes de interior como COV, bacterias, virus, moho y alérgenos. Un sensor de partículas permite al purificador detectar las partículas en el aire y, si está en modo de protección automática, ajustará automáticamente la velocidad del ventilador en consecuencia. Air Mini+ también es compatible con Apple HomeKit, por lo que los usuarios pueden controlarlo mediante la aplicación Home de su iPad o iPhone.

Reino UnidoPVP: 449 libras, incl. IVA

UEPVP: 499 euros, incl.. IVA

Air Pro Air Pro es el purificador más avanzado de Molekule, diseñado para destruir contaminantes como COV, bacterias, virus, moho y alérgenos en espacios extra grandes de hasta 93m2 (1.000 pies cuadrados). Hay dos modos de protección automática que autoajustan el flujo de aire para la protección contra las partículas a niveles de ruido (estándar y silencioso). Los usuarios pueden utilizar la pantalla táctil o la aplicación para deslizar y tocar para ver la información del dispositivo, el estado del filtro o los niveles de partículas en el aire.

Reino Unido PVP: 1049 libras, incl. IVA

UEPVP: 1199 euros, incl. IVA

[1] Los resultados de las pruebas de 2021 demuestran el éxito de la tecnología de purificación de aire PECO en la eliminación del 99,98% del virus COVID-19 SARS-CoV-2 del aire, y el logro de índices de destrucción total superiores al 99% después de una hora. Estos resultados proceden de una prueba de cámara de paso múltiple y de una prueba de nivel de muestreo, respectivamente. En la prueba de cámara de paso múltiple se utilizó un dispositivo Air Mini en una pequeña cámara de 5,3 pies cúbicos con una única inyección de virus en aerosol, y en la prueba a nivel de muestra se utilizó el medio PECO-Filter, propiedad de Molekule, para la aplicación directa del virus. Pruebas realizadas en el Departamento de Farmacología y Neurociencia Experimental del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Ningún purificador de aire puede evitar la transmisión de un virus y los purificadores de aire no son un sustituto de la ventilación. Molekule recomienda el uso de ventilación, EPI y distanciamiento social y seguir las indicaciones del SAGE y otras autoridades gubernamentales. Los resultados reales dependerán del entorno y de la ubicación de la habitación en la que se coloque el purificador de aire y los resultados en el mundo real pueden ser inferiores a los observados en las pruebas de laboratorio.

[2] En 2020, la Facultad de Ciencias e Ingeniería y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Minnesota probaron la tecnología PECO de Molekule utilizando un purificador Air Mini y su caudal de funcionamiento en pruebas de eficiencia de una sola pasada con virus viables en transmisión por aerosol. Los métodos desarrollados para la investigación permitieron medir y caracterizar la detección e inactivación del virus en el aire mediante tecnologías de purificación del aire. En el caso de la tecnología PECO, las pruebas mostraron una eliminación cercana al 99,9% y unos índices de eliminación total (basados en el título del virus) cercanos al 99,99% para la gripe A después de cuatro horas. El Dr. Chris Hogan y la Dra. Montserrat Torremorell dirigieron esta investigación.

[3] Aunque las autorizaciones de la FDA de EE.UU. no se aplican específicamente al SARS-CoV-2, los dispositivos de Molekule cumplen los criterios establecidos en la guía de no aplicación de la FDA de EE.UU. para el uso de purificadores de aire en relación con el SARS-CoV-2 durante la pandemia. Los dispositivos de Molekule no están destinados a un uso médico en el Reino Unido o Europa y no han sido autorizados como dispositivos médicos en esos países.

[4] "Air Pollution." European Environment Agency, 23 Nov. 2020, https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro.

[5] U.S. Environmental Protection Agency. 1987. Estudio de la metodología de evaluación de la exposición total (TEAM): Resumen y análisis. EPA/600/6-87/002a. Washington, DC.

