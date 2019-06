Publicado 31/05/2019 13:08:59 CET

- Mónaco se prepara para celebrar la 9th Global Family Office Investment Summit de Anthony Ritossa, que representa una riqueza de 4.000 billones de dólares, del 18 al 20 de junio

MÓNACO, 31 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Están en marcha las preparaciones finales como anticipación de la 9th Global Family Office Summit [http://monacosummit.org/agenda.pdf], que se va a llevar a cabo del 18 al 20 de junio en Mónaco bajo el Patrocinio Superior de Su Alteza Serena el Príncipe Alberto II de Mónaco, hospedándose por medio de la Ritossa Family Office de 600 años de antigüedad. Un grupo de élite de más de 400 multimillonarios, jeques, familias reales y líderes empresariales, que representan una riqueza de inversión de 4.000 billones de dólares, serán el centro de atención en el Fairmont Monte Carlo Hotel para realizar una celebración legendaria del tema de negocios familiar mundial titulado "The Rise and Rise of Family Offices".

Siguen estando abiertos varios puestos en el Single Family Office International Tennis Tournament previsto para el viernes 21 de junio bajo la dirección del legendario profesional del tenis de la ATP, Diego Nargiso. Los jugadores competirán en individual y dobles, eventos de hombres y mujeres en el Monte-Carlo Country Club [http://www.mccc.mc/]. El director del MCCC, Eric Seigle, presentará personalmente los premios a los tres ganadores de cada una de las categorías.

"Anthony Ritossa y yo mismo estamos comprometidos con las asociaciones a largo plazo en el interés de las familias sustanciales y las oficinas de familias que consideran la cumbre como una oportunidad clave para la interacción y comunicación. En realidad no existe otro evento en todo el mundo que ofrezca la elevada calidad y los ponentes tan importantes y delegados que proporciona la Ritossa Family Office Summits", afirmó Giuseppe Ambrosio, director general de la Monaco Single & Multi Family Office International Association. "De hecho, la respuesta de la Monaco Summit ha sido tan abrumadora que hemos tenido que trasladar la cumbre al Fairmont Monte Carlo Hotel con el fin de acomodar a la cifra de invitados tan elevada".

"Mónaco siempre es el lugar perfecto para nuestras Family Office Summits, y estoy impaciente por hospedar el tercer evento aquí en junio. Se debe en gran parte al apoyo proporcionado por el Príncipe Alberto II de Mónaco, Giuseppe Ambrosio y el Summit Advisory Board, que el evento se ha convertido en una sensación mundial destacada. Estamos muy contentos de que Markus Lehner, miembro del comité de asesoramiento y residente en Mónaco desde hace 25 años, sea el presidente estimado de la cumbre", destacó Anthony Ritossa, presidente de la Ritossa Family Office.

"Es un privilegio y un honor servir como presidente de la próxima Family Office Investment Summit en Mónaco. No solo se va a llevar a cabo en nuestro principado único, sino que también va a tratar temas emocionantes y revolucionarios, como blockchain, inteligencia artificial e inversiones progresivas, que van a cambiar nuestro mundo como nada antes", explicó Markus Lehner, director de la Markus Lehner Family Office y presidente de la cumbre.

"He producido, literalmente, miles de eventos y conferencias en todo el mundo, y nunca he encontrado una amplitud de visión y proyecto así. El apoyo oficial de Sheik Zayed y del Príncipe de Mónaco, la presencia de los herederos de Bahrain y de las familias gobernantes de Yugoslavia, los herederos de Reynolds, Rockefeller, Bismarck, Muhammad, Menelik, Selassie y la plataforma de finanzas mundial más innovadora es algo de lo que no se había escuchado antes. Este evento se clasifica en primer lugar como la cumbre mundial más destacada e inspirada. Estoy muy orgulloso de colaborar en ella", comentó Matteo Peri, de CNBC Europe.

"La cumbre maravillosa se ha convertido en la mejor conferencia a la que he asistido. Gracias a sus esfuerzos espléndidos y gestión se ha conseguido el éxito, ser altamente estimuladora y beneficiosa para todos los participantes", indicó Hadi Al Alawi, presidente y consejero delegado de Al Hayat Group, Reino de Bahréin.

"Las Ritossa Summits son las mejores celebradas dentro de un marco perfecto - hemos conseguido 360 millones de dólares estadounidenses en inversiones", destacó Nick Ayton, fundador y consejero delegado de Chainstarter Ventures & Family Office Digital Asset Advisor, Reino Unido.

"Se han conseguido resultados excepcionales al formar parte de la 8th Global Family Office Investment Summit. Agradecemos especialmente a Anthony Ritossa su gran hospitalidad. Estamos impacientes por formar parte de la 9th Global Family Office Investment Summit en Monte Carlo - Mónaco", explicó Abdullah Al-Weshah, de la oficina privada de Su Excelencia Mubarak Bin Hamoodah, EAU.

"La 8th Global Family Office Summit fue un hito cumbre para Anthony Ritossa y para todo el mundo que participó. No es una sorpresa que sea considerada como la reunión de familia mundial más grande y exclusiva de todos los tiempos, siendo un honor proporciona patrocinio en un evento tan ilustre. Como en las cumbres anteriores, hay muchas familias destacadas de todo el mundo reunidas por sus debates de elevado nivel en torno a cómo enriquecer el legado de su familia, hacer crecer y preservar la riqueza y compartir ideas. Estamos impacientes por conocer los eventos futuros", indicó Mohamed Al Ali, consejero delegado y asesor de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, EAU.

Si desea conocer más detalles sobre la 9th Global Family Office Investment Summit a la que solo se puede acudir con invitación y que se celebra en Mónaco del 18 al 20 de junio, escriba un e-mail a info@MonacoSummit.org[mailto:info@MonacoSummit.org].

Si desea más detalles sobre la Monaco Single & Multi Family Office International Association y conseguir acreditación para las oficinas de la familia local monegasca, escriba un e-mail a Giuseppe Ambrosio a través de info.mc.foa@gmail.com[mailto:info.mc.foa@gmail.com].

