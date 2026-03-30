El monitor de vigilancia e intercomunicación con IA X937 de Akuvox gana el premio iF Design Award 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Celebrando la excelencia en el diseño: el monitor de vigilancia e intercomunicación con IA X937 de Akuvox se alza con el premio iF Design Award 2026

XIAMEN, China, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Akuvox, proveedor líder mundial de sistemas de videovigilancia inteligentes y soluciones para el hogar inteligente, se enorgullece en anunciar que el X937, su monitor de videovigilancia e intercomunicación con IA de 15,6 pulgadas, ha sido galardonado con el prestigioso premio iF Design Award 2026 en la categoría de Experiencia de Usuario (UX). Este reconocimiento internacional celebra la perfecta fusión entre un diseño UX de élite y la tecnología de videovigilancia inteligente de vanguardia.

El Akuvox X937 redefine los límites de los monitores de videovigilancia inteligentes. Como centro de seguridad profesional, integra videovigilancia integral e intercomunicación inteligente a través de su pantalla de 15,6 pulgadas. Gracias a la interacción por voz con IA, garantiza una experiencia fluida para todos los usuarios. Basado en la claridad, la confianza y el control intuitivo, la interfaz de usuario de gran pantalla y la jerarquía optimizada del X937 minimizan la curva de aprendizaje, haciendo que los datos de seguridad complejos sean claros de un vistazo.

¿Cómo logra exactamente el X937 estos avances?

Integración perfecta de NVR y videovigilancia mediante un único monitor de intercomunicación inteligente El X937 funciona como un centro de videovigilancia centralizado, integrándose con NVR de terceros para mostrar hasta 25 transmisiones en directo en su pantalla de 15,6 pulgadas. Permite a los usuarios gestionar una videovigilancia integral, videollamadas en tiempo real y el control de acceso desde un único centro centralizado. Fundamentalmente, la integración con NVR de terceros mejora significativamente la percepción de la situación por parte de los residentes, elevando la seguridad del hogar a un nivel más proactivo.

Asistente de voz con IA de LLM para un control intuitivo del intercomunicador Equipado con un asistente de voz con IA de LLM, el Akuvox X937 permite la interacción mediante lenguaje natural. Este control intuitivo y fácil de usar elimina la curva de aprendizaje, haciendo que la gestión avanzada del intercomunicador sea accesible para todos.

Certificación GMS de Android 14: Extensibilidad del ecosistema de intercomunicadores inteligentes Como uno de los pocos intercomunicadores Android 14 certificados por Google Mobile Services (GMS), el X937 se integra con el amplio ecosistema de Android. Los usuarios pueden desbloquear millones de aplicaciones a través de Google Play, transformándolo en un centro de streaming, un asistente de cocina o un reproductor de música, redefiniendo así los límites de los intercomunicadores inteligentes.

Hardware de intercomunicador de alto rendimiento: NPU de 6 TOPS y excelencia audiovisual La pantalla de 15,6 pulgadas y 1080p con bisel ultradelgado del X937 ofrece una experiencia verdaderamente inmersiva. Una NPU integrada de 6 TOPS garantiza un rendimiento impecable de las aplicaciones de terceros, mientras que un conjunto de cuatro micrófonos y altavoces mantiene una comunicación nítida, incluso en entornos ruidosos.

Akuvox X937 trasciende los sistemas de intercomunicación tradicionales, integrando vigilancia NVR de 25 canales, interacción por voz con IA y el ecosistema Android 14 con certificación GMS en una plataforma de 15,6 pulgadas. Esta combinación de seguridad profesional y versatilidad de expansión convierte al X937 en un referente de futuro para sistemas de intercomunicación modernos, seguros e inteligentes.

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