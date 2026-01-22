Montran amplía su presencia global con una nueva oficina en Dubái para Oriente Medio y el Norte de África

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Montran, líder mundial en infraestructura financiera y soluciones de pago, anunció hoy la apertura de su nueva oficina regional para Oriente Medio y Norte de África (MENA), con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Esta expansión subraya el continuo crecimiento global de Montran y su compromiso a largo plazo de impulsar los ecosistemas financieros mediante la innovación, la resiliencia y la interoperabilidad.

La oficina de Dubái servirá como centro regional de Montran para proyectos de infraestructura y alianzas con clientes en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la región MENA en general. Ubicada estratégicamente en uno de los centros financieros más dinámicos del mundo, la oficina brindará apoyo a bancos centrales, instituciones financieras e infraestructuras de mercado con la gama completa de soluciones de Montran, incluyendo Sistemas de Pagos Instantáneos (SPI), Liquidación Bruta en Tiempo Real (SGTBR), Plataforma Post-Negocio (TPP) y Gestión de Cuentas Virtuales (GV).

"Abrir nuestra oficina en MENA (Oriente Medio y Norte de África) en Dubái representa más que un crecimiento geográfico; refleja nuestro propósito de unificar el mundo financieramente", destacó Alexander Esca, consejero delegado de Montran. "Hemos forjado alianzas de confianza con instituciones financieras de toda la región durante décadas. Con una presencia local dedicada, estamos mejorando nuestra capacidad para apoyar las iniciativas de transformación digital de nuestros clientes y proporcionar infraestructura para economías inclusivas y en tiempo real".

La nueva oficina se basa en la amplia presencia de Montran en África, Europa, Asia y América, alineándose con el modelo operativo distribuido de la compañía y su enfoque centrado en el cliente. Con equipos ya involucrados en proyectos regionales en el CCG, el Norte de África y el Levante, la oficina de Dubái facilitará un despliegue más rápido, experiencia local y una colaboración más estrecha con socios y organismos reguladores.

"Oriente Medio está entrando en una nueva fase de modernización financiera", afirmó Matt Walsh, director general de Montran MENA. "Desde los pagos instantáneos hasta la modernización de los mercados de capitales, nuestro centro de Dubái será fundamental para ayudar a las instituciones a realizar la transición a la próxima generación de sistemas financieros interoperables, seguros y eficientes".

Acerca de Montran

Montran es el proveedor líder de soluciones de Infraestructura de Pagos y Mercado de Capitales, que presta servicios a las principales instituciones financieras del mundo, con instalaciones y operaciones en más de 90 países. Descubra más en www.montran.com.

