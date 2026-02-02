(Información remitida por la empresa firmante)

-Morphic Medical anuncia la certificación NUB Status One para la terapia con dispositivo endoscópico RESET en Alemania

RESET es un procedimiento endoscópico mínimamente invasivo diseñado para reducir el peso y mejorar afecciones cardiometabólicas como la diabetes tipo 2.

La certificación NUB Status One permite a los hospitales alemanes solicitar reembolsos adicionales para el uso de RESET, lo que facilita una adopción más amplia y un lanzamiento comercial a corto plazo.

BOSTON, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Morphic Medical, creador del primer dispositivo médico del mundo diseñado para atacar la causa subyacente de la obesidad y la diabetes tipo 2, anunció hoy que su terapia RESET ha alcanzado el estatus NUB (Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden) uno en Alemania.

El sistema RESET está diseñado para proporcionar a los pacientes con obesidad y trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2 (DT2) la primera solución endoscópica sin incisión, diseñada para lograr una reducción de peso inmediata y una mejora metabólica.

El estatus 1 de NUB es un importante hito de reembolso en Alemania, otorgado tras una evaluación dentro del sistema hospitalario y de reembolso alemán. Esta designación reconoce que RESET está respaldado por una cantidad sustancial y creciente de evidencia clínica, y permite a los hospitales solicitar un reembolso adicional para su uso mientras se siguen evaluando vías de reembolso más amplias.

La decisión se basa en una amplia base de publicaciones revisadas por pares, datos de registros del mundo real y experiencia clínica dirigida por investigadores, que respaldan la seguridad, la eficacia, la durabilidad y los beneficios metabólicos de las terapias basadas en el bypass duodeno-yeyunal en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2.

Mike Gutteridge, presidente y consejero delegado de Morphic Medical dijo:

"Este reconocimiento NUB es un hito importante para Morphic Medical y para los pacientes y hospitales que buscan terapias metabólicas endoscópicas basadas en la evidencia.

"Crucialmente, este estatus refleja no un solo estudio, sino un conjunto amplio y creíble de evidencia acumulada a lo largo de muchos años de investigación clínica y uso en la práctica clínica. Apoya las conversaciones constructivas sobre reembolsos con centros alemanes y refuerza la confianza en RESET como una terapia clínicamente significativa."

Con el estatus NUB, Morphic Medical colaborará con los principales hospitales alemanes para respaldar las solicitudes individuales de NUB y expandir aún más su adopción clínica. La compañía también continúa invirtiendo en el seguimiento clínico posterior a la comercialización, la participación en registros y la generación de evidencia para respaldar el reembolso a largo plazo y la inclusión en las guías.

Acerca de Morphic Morphic Medical es el desarrollador de RESET, una terapia administrada por vía endoscópica que ofrece un tratamiento alternativo no quirúrgico para la obesidad mórbida o la obesidad con factores de riesgo cardiometabólicos concurrentes, como diabetes tipo 2 o dislipidemia. RESET no está aprobado para su venta en Estados Unidos y su uso está limitado por la ley federal exclusivamente a fines de investigación. Fundada en 2003, Morphic Medical tiene su sede en Boston, Massachusetts. Para obtener más información, visite morphicmedical.com o síganos en Twitter y LinkedIn .

