MotoGP [TM] refuerza la colaboración estratégica exclusiva con Tata Communications (2)

Alimentado con capacidades adicionales, la colaboración continúa llevando la acción de la carrera de MotoGP [TM] en vivo a los aficionados en más de 200 países de todo el mundo

MADRID y MUMBAI, India, 5 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitador del ecosistema digital global, y Dorna Sports, el titular exclusivo de los derechos comerciales y televisivos del Campeonato Mundial de MotoGP [TM] de la FIM, renuevan y refuerzan hoy su exclusiva colaboración estratégica plurianual, llevando el espectáculo de las reñidas carreras y la increíble competición de MotoGP [TM] a casi 500 millones de hogares en todo el mundo.

Con su oferta de medios de comunicación digitales, líder en el mundo, Tata Communications permite a la principal serie de carreras de motos del mundo ofrecer una experiencia de visualización innovadora y transformada a sus fans en todo el mundo. Los servicios de media edge de Tata Communications permitirán a MotoGP [TM] seguir garantizando una excelente calidad de vídeo, junto con una enorme velocidad, entregando la carrera en directo desde la pista a las pantallas de los espectadores en tan solo unas décimas de segundo.

Los equipos de Tata Communications y Dorna también impulsarán la migración de una producción de medios tradicional in situ a una producción remota que culminará en un futuro modelo basado en la nube, aumentando el número de señales de vídeo de 60 a 110 -algunas en ultrabaja latencia- proporcionando más contenido a los espectadores, y permitiendo la innovación del sonido inmersivo producido a distancia.

Estas capacidades de producción remota, combinadas con la red global de entrega de contenidos de vídeo, también permitirán un aumento de la transmisión remota de la acción en vivo en la pista, apoyando el aumento de la sostenibilidad y los objetivos ambientales a largo plazo de MotoGP [TM] y Dorna Sports, ya que ambos continúan trabajando juntos en soluciones tecnológicas líderes y que cambian el mundo.

Tata Communications y Dorna también han estado trabajando juntos para aprovechar el despliegue de LTE privado en las pistas de carreras para gestionar las alimentaciones de las cámaras inalámbricas con baja latencia y la más alta calidad posible, llevando aún más contenido increíble a los espectadores de todo el mundo.

Manel Arroyo, director comercial, Dorna Sports, dijo, "Tata Communications ha sido fundamental para permitirnos llevar la acción de las carreras en directo a nuestros millones de aficionados en todo el mundo. Juntos, hemos superado los límites de la innovación en las retransmisiones deportivas, acercando cada vez más a nuestros seguidores globales a su deporte favorito." Y añadió: "Con esta renovada colaboración, confiamos en Tata Communications para que nos ayude a llevar la experiencia de los aficionados aún más lejos, utilizando tecnología punta para ofrecer una experiencia increíble a los aficionados en casa, que sea tan apasionante como ver las carreras en los circuitos."

Dhaval Ponda, director mundial de medios y servicios de entretenimiento, Tata Communications, dijo, "MotoGP [TM] representa lo mejor del automovilismo mundial actual. Impulsados por nuestra profunda experiencia en la transmisión, el pedigrí de la ingeniería de vídeo y la pasión por los avances tecnológicos, estamos orgullosos de ampliar esta relación para acelerar aún más la experiencia de los aficionados. Juntos, seguiremos creando y elevando las experiencias de visualización para las legiones de apasionados aficionados al motociclismo en todo el mundo."

Tata Communications permite algunas de las federaciones deportivas y de entretenimiento más importantes del mundo. Los servicios de medios de comunicación, nube y conectividad de la compañía están respaldados por la mayor red de fibra submarina del mundo de su tipo, creando una solución totalmente convergente y de extremo a extremo para deportes de ritmo rápido como MotoGP [TM]. Desde 2017, Tata Communications ha desempeñado un papel clave al permitir que MotoGP supere continuamente los límites y cree transmisiones líderes en el mundo del campeonato de carreras de motos más rápido del mundo. Esta exitosa relación se ha basado en las capacidades de servicio gestionado de extremo a extremo de Tata Communications y en pruebas de concepto avanzadas (POC) mediante el despliegue de servicios LTE privados celulares enlazados, mejorando en última instancia la experiencia de los espectadores.

Acerca de Dorna Sports

Fundada en 1988, Dorna Sports se convirtió en el organizador del Gran Premio del Campeonato del Mundo de la FIM (MotoGP[TM]) en 1991 y ha sido el titular exclusivo de los derechos comerciales y televisivos desde entonces. Con sede en Madrid, España, con instalaciones en Barcelona y una filial en Roma, la empresa es líder en gestión deportiva, marketing y medios de comunicación, y ha experimentado un crecimiento continuo a lo largo de los años, ampliando su enfoque de sólo MotoGP™ para incluir otros campeonatos de carreras de motos líderes en todo el mundo.

Estos incluyen ahora el Campeonato Mundial MOTUL FIM de Superbikes (WorldSBK), el Campeonato Mundial FIM JuniorGP [TM], la Idemitsu Asia Talent Cup, la Honda British Talent Cup, la Northern Talent Cup y las nuevas FIM MiniGP World Series, que se convirtieron en el último camino hacia MotoGP [TM] en 2021. Dorna también ha sido coorganizador de la Red Bull MotoGP[TM] Rookies Cup desde su creación en 2007, y en 2019 comenzó la FIM Enel MotoE [TM] World Cup, que es una serie eléctrica que corre en varios Grandes Premios a lo largo de la temporada.

Acerca de Tata Communications

Como parte del Grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador del ecosistema digital global que impulsa la economía digital de rápido crecimiento actual en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con colaboración y soluciones conectadas, conectividad central y de próxima generación, alojamiento en la nube y soluciones de seguridad y servicios de medios. 300 de las empresas Fortune 500 son sus clientes y la empresa conecta empresas con el 80% de los gigantes de la nube del mundo. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

