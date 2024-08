Museos de todo el mundo se unen a Ocean us en una campaña sin precedentes contra el cambio climático

Ocean Us_Last Call for Beauty - Ocean us

Bajo el nombre de «Last Call for Beauty», Ocean us blanqueará cuadros famosos para concienciar sobre la extinción de los arrecifes de coral en los océanos del mundo.

7 de agosto de 2024 (News Aktuell).- Cuando famosas obras maestras del arte pierden su color, se trata de una pérdida catastrófica. Una espectacular campaña de la fundación Ocean us lo está haciendo realidad: las obras maestras más famosas de los museos más prestigiosos del mundo se están „blanqueando“. Desde el Palacio de Versalles y el Museo Albertina hasta el Prado, el Thyssen, el Guggenheim y la Galería Nacional de Victoria, muchos museos importantes se han sumado a esta iniciativa que tiene por objetivo sensibilizar a la opinión pública mundial sobre el blanqueamiento del coral, la alarmante pérdida de coral en los océanos del mundo y activar una campaña de captación de fondos para el proyecto Global Coral Restoration.

Sin ellos, nuestro mundo sería gris y sin vida. Los colores representan la vitalidad y son el medio de expresión por excelencia. Esto es especialmente cierto en el caso del arte: desde los nenúfares de Monet hasta los girasoles de Van Gogh, las obras maestras icónicas de la historia del arte serían difíciles de imaginar sin sus colores característicos.

Pero esto es exactamente lo que muestran ahora renombrados museos de todo el mundo: la campaña conjunta «Last Call For Beauty» de la fundación internacional Ocean us, que muestra lo que ocurre cuando las obras de arte pierden gradualmente su color.

El proceso digital de blanqueamiento simboliza y llama la atención sobre el dramático aumento de blanqueamiento de los corales en los océanos del mundo, que amenaza con destruir este importante ecosistema hasta llevarlo a la extinción.

Programa de restauración de arrecifes de coral

La impresionante campaña forma parte del proyecto Global Coral Restoration de la fundación internacional Ocean us. Junto con los principales científicos marinos del mundo y expertos de otras disciplinas, la iniciativa mundial ha elaborado un plan concreto para reconstruir los océanos del mundo. El primer proyecto de la fundación, Global Coral Restoration, pretende invertir la extinción funcional prevista de los arrecifes de coral. El ambicioso objetivo es restaurar nueve millones de metros cuadrados de arrecifes dañados en todo el mundo para 2030.

Linda Neugebauer, fundadora de Ocean us: "Un océano sin arrecifes de coral en funcionamiento es impensable. Albergan una cuarta parte de todas las especies marinas y son esenciales para la supervivencia de muchas comunidades costeras. Ahora tenemos la oportunidad de hacer un enorme esfuerzo colectivo para restaurar la diversidad y la riqueza de los océanos. Y para garantizar que nuestro mundo no siga perdiendo color y, con él, vida.“

«Bleaching Art» forma parte de una serie de acciones creativas enmarcadas en la campaña Last Call for Beauty, desarrollada por Chema Herrera, director creativo y responsable de marketing y comunicación de Ocean us. La campaña durará hasta diciembre de 2024 y cuenta con el apoyo de importantes instituciones y empresas internacionales.

Chema Herrera, Director Creativo de Ocean us, sobre la campaña que ha desarrollado: "Last Call for Beauty plantea la cuestión de hasta qué punto estamos dispuestos a perder la belleza. Ya sea en el arte, la moda, la música, nuestras vidas o nuestro planeta. A todos nos gusta tenerlo todo bello, ya sea en el trabajo, en la familia o de vacaciones. La belleza nos motiva a actuar. Y ahora mismo tenemos que actuar con urgencia para no perder uno de los ecosistemas más bellos. Lo peor sería aceptar sin más la pérdida de la belleza en todas sus dimensiones en nuestro planeta.“

Once de los museos más prestigiosos del mundo participan en esta impresionante campaña con sus obras más emblemáticas. Entre ellos figuran el Museo Albertina de Viena con «El estanque de nenúfares» de Monet, el Prado de Madrid con el famoso óleo de El Greco «Retrato de un caballero con la mano en el pecho» y la National Gallery of Victoria de Melbourne (Australia) con «El banquete de Cleopatra» de Tiépolo. El Museo Munch de Oslo aporta el mundialmente famoso «El grito» del pintor expresionista Edvard Munch, mientras que el Palacio de Versalles cuenta con «La familia real en el Olimpo» de Nocret.

«Veo muchos puntos en común entre la conservación de nuestro medio ambiente y la de las obras maestras del arte. Es una lucha compartida para cuidar los tesoros que hemos heredado, ya sean naturales o creados, y que nos permiten vivir, y vivir con belleza.» Christopher Leribault, Presidente Palacio de Versalles

«El ser humano y la naturaleza están indisolublemente unidos. Los animales y la naturaleza son algunos de los temas más antiguos de la humanidad y han sido un motivo recurrente e inagotable en el arte a lo largo de los milenios. Y, al igual que nuestros tesoros artísticos, la naturaleza es frágil y necesita una protección especial. Trabajemos juntos para preservar nuestros tesoros únicos para las generaciones futuras.» Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder, Director General de ALBERTINA en Viena

„La misión de los museos, hoy más que nunca, es transmitir conocimiento y fomentar el pensamiento crítico. La sensibilización sobre asuntos como la sostenibilidad es una de las prioridades del propósito del museo Thysen-Bornemisza y nuestra colección de arte es un magnífico vehículo para desarrollar las numerosas iniciativas que en este sentido venimos realizando. Estamos muy satisfechos de nuestra colaboración con la fundación Ocean us.“ Evelio Acevedo Carrero, Director Gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en Madrid

«El arte es una poderosa herramienta de transformación: no solo puede ejercer una reflexión acerca de la catástrofe ecológica en curso, sino que es un valioso instrumento para modificar nuestra percepción del vínculo entre cultura y naturaleza. En sus manifestaciones más efímeras, el arte nos recuerda también el carácter no menos circunstancial de nuestra presencia en la Tierra.» Andrés Duprat, Director del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina

«El emblemático cuadro de Tiépolo se centra en la relación amorosa entre el cónsul romano Marco Antonio y la reina egipcia Cleopatra. El cuadro narra la historia de un famoso concurso en el que Cleopatra apostó que podría organizar un banquete más fastuoso que los legendarios excesos de Marco Antonio. Tiépolo muestra el dramático momento en que Cleopatra gana la apuesta con su carta de triunfo. Se quita uno de sus valiosos pendientes de perlas, lo disuelve en un vaso de vinagre y se lo bebe, haciendo que Marco Antonio pierda su apuesta. En el contexto de esta campaña, se nos recuerda que juntos estamos apostando la belleza futura de los arrecifes de coral y otros ecosistemas: ¿cómo podríamos contemplar pasivamente cómo se disuelven ante nuestros ojos, al igual que la preciosa perla de Cleopatra?» Ewan McEoin, Conservador jefe de la Galería Nacional de Victoria en Australia

Campaña mundial de crowdfunding para llevar a cabo la restauración global del corales

Ocean us ha lanzado una iniciativa de crowdfunding en el marco de esta campaña internacional. El proyecto de la fundación aspira a recaudar un total de 40 millones de euros para poner en marcha el proyecto Global Coral Restoration y ya ha conseguido el compromiso de importantes empresas e instituciones. El objetivo es poner en marcha un plan concreto de restauración global de corales a escala industrial, que se lanzará a finales de este año.

Puede obtener más información sobre «Global Coral Restoration» y la campaña de crowdfunding aquí: https://oceanus.life/lastcallforbeauty

Para más información sobre el plan de Ocean us de reconstruir los océanos del mundo en una generación, consulte https://oceanus.life/

"Bleaching Art“ y los museos participantes con las obras maestras

Museo Ciudad/ País Obra maestra Museo de Albertina Viena/ Austria Monet, Estanque de Nenúfares Galeria Nacional de Victoria Melbourne/ Australia Tiepolo, El Banquete de Cleopatra Museo Nacional Thyssen-Bornemisza Madrid/ España Van Gogh, Les Vessenots en Auvers Palacio de Versalles Versalles/ Francia Nocret, La familia real en el Olimpo Museo Nacional del Prado Madrid/ España El Greco, Caballero de la Mano en el Pecho Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia Madrid/ España Juan Gris, La Ventana Abierta Museo Munch Oslo/ Noruega Munch, El Grito Museo Guggenheim Bilbao Bilbao/ España Koons, Tulipanes Museo Sorolla Madrid/ España Sorolla, Paseo a Orillas del Mar Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina Buenos Aires/ Argentina García Uriburu, Utopía del Sur High Museum of Art Atlanta/ EEUU Basquiat, Sin título (Cadmium)

Sobre Ocean us

Ocean us es una fundación internacional con el ambicioso objetivo de reconstruir los océanos del mundo en una generación para garantizar nuestro futuro sostenible. Empodera a la comunidad científica y a la sociedad para liderar esta reparación planetaria. Como demuestra su logotipo, nace de la esperanza radical de detener la espiral negativa de reducción y poner en marcha la espiral positiva de abundancia, centrándose en el océano, agotado, que como único sistema acuático sustenta toda la vida en la Tierra.

Ocean us es una fundación benéfica con sede en Liechtenstein. Este año también abrirá una sucursal en Washington D. C. (Estados Unidos)

