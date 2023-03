MWC 2023: Huawei organiza una rueda de prensa sobre la innovación industrial y estrategias de las PYMES

(Información remitida por la empresa firmante)

-MWC 2023: Huawei organiza una rueda de prensa sobre la innovación en el panorama industrial y las estrategias empresariales de las PYMES

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Durante el Mobile World Congress (MWC) 2023, Huawei Enterprise BG celebró una rueda de prensa bajo el lema "Leading Digital Infrastructure for New Value Together" (Liderando juntos la infraestructura digital para un nuevo valor), en la que anunció sus estrategias empresariales para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a digitalizarse. Se invitó a más de 100 periodistas de medios de comunicación de todo el mundo a debatir sobre cómo participar más profundamente en las tendencias del sector mediante el uso de medidas innovadoras, como la infraestructura digital, la transformación digital y el desarrollo con bajas emisiones de carbono.

Rápido crecimiento del negocio empresarial de Huawei, haciendo el mundo más digital

Bob Chen, vicepresidente de Huawei Enterprise BG, mencionó que se espera que los ingresos por ventas de Huawei alcancen los 636.900 millones de CNY en 2022, y que el negocio empresarial ha mantenido un rápido crecimiento. Huawei Enterprise BG se ha comprometido a facilitar la transformación digital para industrias como las finanzas, el gobierno, el transporte y la energía. Hasta ahora, ha desarrollado más de 100 soluciones para una amplia gama de escenarios industriales.

En la industria financiera, Huawei ha trabajado con clientes y socios para apoyar a las instituciones financieras a construir ecosistemas digitales sostenibles. Jason Cao, consejero delegadode Huawei Global Digital Finance, destacó que los servicios financieros móviles e inteligentes son cada vez más populares, y los campos centrales están altamente digitalizados. Huawei se esfuerza por acelerar la aplicación de la tecnología en seis campos, incluyendo el cambio de la transacción al compromiso digital, el desarrollo de aplicaciones y datos nativos de la nube, la evolución de la infraestructura a MEGA, la industrialización de los datos y la aplicación de IA, la mejora del análisis de datos en tiempo real y el avance hacia un cerebro de IA de vanguardia. De este modo, ayudamos a los clientes financieros a acelerar los cambios, mejorar de forma innovadora la productividad y hacerla visible, y acelerar la evolución hacia el futuro.

En cuanto a los servicios públicos, Huawei aprovecha las TIC para hacerlos más cómodos y eficientes. Hong-Eng Koh, Jefe Global de la Industria Científica de Servicios Públicos de Huawei Enterprise BG, destacó que Huawei ofrece soluciones sanitarias inteligentes en cuatro escenarios: imagen médica totalmente óptica, sala inteligente, patología digital e infraestructura TIC sanitaria. Estas soluciones permiten a los pacientes disfrutar de servicios médicos más cómodos y, al mismo tiempo, ayudan al personal médico a mejorar su eficiencia general, logrando un tratamiento de alta calidad y una gestión de alta eficiencia.

Estrategia de Huawei para ayudar a las PYMES a digitalizarse

Las PYMES desempeñan un papel importante en la economía y la sociedad. Durante la rueda de prensa, Bob Chen, Vicepresidente de Huawei Enterprise BG, anunció las estrategias empresariales globales de Huawei para las PYMES, así como sus intenciones de aumentar las inversiones en el mercado de las PYMES con el fin de impulsar a los socios a alcanzar el éxito empresarial. Centrándose en el "partner-centricity", Huawei se comprometió a apoyar a los socios a medida que sistematizan las capacidades de extremo a extremo en I+D, marketing, ventas, suministro y servicios, y ha realizado o se ha comprometido a realizar los siguientes esfuerzos en términos de organización, canal y equipos de TI:

Organización: Huawei ha establecido organizaciones responsables de los negocios comerciales y de distribución globales, incluidos seis equipos de I+D de productos de distribución que incluyen, entre otros, campus de datacom, seguridad, red óptica, conocimiento de la industria, colaboración inteligente y almacenamiento, para garantizar que todos los recursos de I+D están en su lugar.

Canal: Huawei ha optimizado aún más su sistema de canal para apoyar mejor a los socios e integradores en el mercado comercial, así como a los distribuidores y proveedores de servicios de ingeniería en el mercado de distribución.

Equipos informáticos: Huawei reforzará la inversión en las herramientas y plataformas digitales de los socios, incluyendo la oferta de plataformas digitales centralizadas (con PC y móvil) para apoyar el marketing online, el comercio y los servicios de los socios.

En 2023, Huawei seguirá trabajando junto con los socios para ayudar a más PYMES clientes a transformarse digitalmente y alcanzar el éxito empresarial.

Agregar el ecosistema de socios y aumentar la inversión para promover el "Huawei Empower Program"

Haijun Xiao, Presidente del Departamento de Desarrollo Global de Partners y Ventas de Huawei Enterprise BG, destacó que BG ha aumentado la inversión en la expansión conjunta del mercado, la habilitación y el marketing con los socios. Con ello, Huawei pretende guiar y animar a los socios más capacitados para ayudar a los clientes a alcanzar el éxito digital.

"Huawei Empower Program" ha realizado progresos significativos en el desarrollo de soluciones, la capacitación y la creación de un ecosistema de talento.

En el futuro, Huawei continuará trabajando con sus socios para seguir centrándose en el cliente, profundizar en el compromiso con el escenario industrial y responder a los requisitos cambiantes a través de la innovación. Apoyará a los clientes en sus viajes de transformación digital y acelerará la digitalización entre las PYMES, en la búsqueda de un mundo más conectado e inteligente.

Para más información, póngase en contacto con hwebgcomms@huawei.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012405...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mwc-2023-huawei-organiza-una-rueda-de-prensa-sobre-la-innovacion-industrial-y-estrategias-de-las-pymes-301762218.html