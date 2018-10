COMUNICADO: Natalia Denegri entre 'Las 25 Mujeres Mas Poderosas' de People en Español

Publicado 28/02/2018 22:33:11 CET

MIAMI, 28 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- La actriz, conductora y productora argentina Natalia Denegri tiene hoy un reconocimiento más, ya que fue nombrada como una de 'Las 25 Mujeres Mas Poderosas' de la exclusiva lista de la revista People en Español, la cual fue anunciada hoy a lo grande en el programa 'Un Nuevo Día' y saldrá en la nueva edición de la revista esta semana; todo esto se suma gracias a su destacada labor humanitaria y empresarial.

https://mma.prnewswire.com/media/647989/Natalia_Denegri.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/647989/Natalia_Denegri.jpg]

Recordemos que en el 2017 tuvo muchos logros; el congreso de Estados Unidos le dio una distinción por sus labores solidarias ya que consiguió un avión junto a la Fundación Hassenfeld para ir en persona a Puerto Rico en dos oportunidades a llevar medicamentos y alimentos, y regresarse con 300 ciudadanos a americanos enfermos y con necesidades especiales que necesitaban ayuda médica urgente después del huracán Irma. Asimismo, el pasado Septiembre, también ayudó a las víctimas del terremoto de México por medio de la Cruz Roja.

Denegri ha sido la única Argentina ganadora de trés premios Emmys por sus documentales como productora con su empresa Trinitus Productions. También fue multipremiada en Europa y Estados Unidos con la película que co-produjo 'UMA'.

Además de ser una empresaria exitosa gastronómica; en Miami Natalia recibió las llaves de la ciudad por ser madrina de muchas causas solidarias y por sus labores sociales con su programa de televisión 'Corazones Guerreros' en ayuda a familias con niños autistas.

Natalia también editó su primer libro, "Corazones Guerreros", en el que plasma las historias más relevantes de su ciclo televisivo que lleva el mismo nombre. El libro fue traducido en varios idiomas y está a la venta en Italia por la editorial Edizioni infinito; incluso, ella lo presentó en la Casa Argentina en Roma. Ahora, ya tiene listo su segundo libro llamado 'Corazón de Mamá' el cual lanzará próximamente.

"Ser elegida por la revista People entre las 25 hispanas más poderosas es un gran honor. Y significa que mi tarea está bien encaminada. Se los agradezco y les aseguro que no voy a bajar los brazos, sino que por el contrario, voy a redoblar mis esfuerzos. Sin embargo, mi labor no es suficiente. Basta sólo con mirar los diarios o encender un rato la TV para ver que hay mucho por hacer, por mejorar y cambiar y somos muchas las mujeres que luchamos por ese fin. Además de las aquí presentes, hay miles diseminadas por el mundo tratando de lograr un mundo mejor. Transitamos un nuevo siglo con una enorme desigualdad en muchos aspectos, y sobre todo, hacia la mujer. Y si bien hay mejoras al respecto, está muy lejos de equipararse. Es la era de los grandes desarrollos tecnológicos: Que el hombre haya llegado a la luna hoy es una antigüedad. Y es tan antiguo eso como el hambre, la desigualdad, la postergación y la violencia.¿Se trabaja al respecto? Claro que si!¿Es suficiente? Definitivamente...NoPor eso, me comprometo aquí a seguir trabajando para que la mujer sea definitivamente libre. Y para seguir aportando mi granito de arena en ayudar al prójimo!!" aseguró Natalia.

