NatGold Digital anuncia la exclusión inmediata de NATG de la MEXC tras la acción del Tesoro de Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

CORAL GABLES, Fla., 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. ("NatGold" o "la compañía") ha dado a conocer hoy que ha solicitado la exclusión del token NatGold (NATG) de la bolsa MEXC, un exchange global de criptomonedas donde NATG cotiza actualmente, con efecto inmediato.

La decisión se produce tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre una orden emitida por su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en virtud de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero Ruso, que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de fondos que involucren a MEXC Global.

NatGold es una empresa estadounidense cuya filial, NatGold Integrity Vault LLC, está registrada ante FinCEN como empresa de servicios monetarios. La empresa está actuando antes de la fecha de entrada en vigor de la orden.

"Como empresa estadounidense que realiza operaciones a través de un negocio de servicios monetarios registrado en FinCEN, estamos actuando de inmediato en respuesta a la decisión del tesoro", declaró Mark Radke, presidente ejecutivo de NatGold Digital. "La confianza es un pilar fundamental dentro de la estructura operativa de NatGold, y nuestra pronta respuesta a esta acción normativa refleja dicho compromiso".

NatGold se encuentra en conversaciones avanzadas con múltiples exchanges y plataformas que cumplen con la normativa y que operan en mercados globales, incluyendo Estados Unidos, y tiene la intención de reemplazar a MEXC lo antes posible. Cuando se confirmen las nuevas cotizaciones, se informará a los poseedores de tokens NATG sobre los acuerdos y se les animará a registrar sus cuentas y vincular sus carteras, según corresponda, para continuar realizando operaciones.

Acerca de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. es líder mundial en minería digital de oro y creador y operador de una plataforma no extractiva, con patente en trámite, que ha sido diseñada para liberar el valor intrínseco de los recursos auríferos subterráneos verificados técnicamente, que permanecen almacenados de forma segura en la naturaleza. Los tokens NatGold están estructurados para representar participaciones estandarizadas en Recursos Certificados NatGold, divulgados en Informes Técnicos Geológicos que cuentan con reconocimiento internacional, sin extracción, procesamiento ni movimiento físico del oro. El resultado es una alternativa superior al dinero fiduciario, diseñada para impulsar una reforma monetaria global.

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La información contenida en el comunicado anterior ha sido preparada por NatGold Digital Ltd. ("NatGold") con el máximo empeño para presentarla de forma realista y objetiva. Sin embargo, debido a la subjetividad de la opinión, la dependencia de factores ajenos al control de NatGold y las fuentes de información externas, NatGold no puede garantizar que la información sea exhaustiva, completa o suficiente. La información aquí proporcionada tiene únicamente fines informativos generales y no constituye una oferta ni una solicitud para la compra o venta de acciones o valores de NatGold, ni para la compra o venta de tokens NatGold. Los tokens NatGold no están considerados como valores en ninguna jurisdicción, y NatGold no realiza ninguna declaración ni afirmación relacionada con el valor de NatGold o sus tokens. Los posibles inversores deben consultar con un asesor financiero cualificado antes de invertir en NatGold. Existen riesgos sustanciales asociados a la inversión en activos digitales y empresas tecnológicas en fase de desarrollo.

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