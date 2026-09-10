NatGold Digital lanza una campaña de marketing en Europa para NATG (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

78X contrata a bull markets media GmbH para liderar la primera gran activación de su programa ampliado de marketing global

CORAL GABLES, Fla., 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. ("NatGold Digital" o la "Compañía"), una empresa pionera en minería de oro digital que cuenta con un proceso con patente en trámite para liberar de manera sostenible el valor intrínseco de los recursos auríferos del subsuelo mediante su plataforma de minería digital y tokenización basada en blockchain, anunció hoy el lanzamiento de su campaña de marketing en Europa para el token NatGold (NATG).

Esta iniciativa representa la primera gran activación regional de la estrategia de marketing global en expansión de NatGold Digital, marcando la transición desde el establecimiento de acceso al comercio internacional y una infraestructura de marketing multilingüe hacia una interacción directa con el mercado en toda Europa.

78X Marketing Group, que lidera las iniciativas de marketing global de NatGold Digital, ha contratado a la empresa alemana bull markets media GmbH para encabezar la campaña europea de educación y concienciación de mercado de la compañía. Bull markets aporta al programa europeo un ecosistema consolidado de medios financieros, capacidades de marketing digital, comunidades de inversores y experiencia especializada tanto en los mercados de materias primas como en los de criptomonedas.

Mediante la educación y la generación de contenidos sobre los mercados financieros, el desarrollo de audiencias digitales y la interacción dirigida con el mercado, el programa dará a conocer al público europeo el modelo de minería digital sostenible de NatGold. Este modelo está diseñado para liberar el valor intrínseco de los recursos de oro del subsuelo técnicamente verificados mediante la tokenización, sin necesidad de extraer, procesar o desplazar físicamente el oro. Este enfoque no extractivo permite que el oro permanezca almacenado de forma segura en la "bóveda de la Madre Naturaleza", al tiempo que ofrece una nueva vía digital para materializar su valor intrínseco.

"El oro y el Bitcoin han demostrado la enorme demanda mundial de activos que ofrecen una alternativa al dinero fiduciario tradicional", afirmó Matthias Abresch, director general de bull markets media GmbH. "NatGold aporta una novedad genuina a esta categoría: la escasez geológica y el legado monetario del oro combinados con la accesibilidad de un activo digital, evitando al mismo tiempo el impacto medioambiental asociado a la extracción física del oro. Creemos que esta combinación de principios de dinero sólido, sostenibilidad e innovación digital tendrá una gran acogida entre los inversores europeos, y nos entusiasma presentar la propuesta de NatGold en toda la región".

La iniciativa europea se está estructurando para operar de conformidad con los requisitos normativos europeos aplicables, incluidos los requisitos de MiCA que regulan las comunicaciones de marketing sobre criptoactivos.

La plataforma Web3 multilingüe recién lanzada por NatGold Digital y su biblioteca de vídeos educativos, localizada profesionalmente, respaldarán la campaña con recursos disponibles en inglés, alemán, francés, italiano, español y portugués.

"Europa reúne muchas de las características que hacen que la propuesta de NatGold sea especialmente relevante: un profundo conocimiento del oro como activo monetario, grandes expectativas en materia de sostenibilidad y un mercado de activos digitales cada vez más sofisticado", afirmó Andrés Fernández, consejero delegado de NatGold Digital. "Gracias a la experiencia regional y al alcance de mercado de los que ya disponemos para conectar directamente con el público europeo, esta campaña supone un paso importante para fomentar el reconocimiento y la comprensión de NatGold y NATG a escala internacional".

NatGold Digital tiene la intención de ampliar progresivamente sus actividades de marketing a otros mercados e idiomas internacionales, al tiempo que continúa ampliando el acceso global a la negociación de NATG.

Acerca de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. es el líder mundial en la minería de oro digital, así como el creador y operador de una plataforma no extractiva, con patente en trámite, diseñada para liberar el valor intrínseco de recursos de oro subterráneos técnicamente verificados que permanecen almacenados de forma segura en la 'Bóveda de la Madre Naturaleza'. Los tokens NatGold están estructurados para representar participaciones unitarias estandarizadas en Recursos Certificados NatGold, divulgados mediante informes técnicos geológicos reconocidos internacionalmente, todo ello sin necesidad de extracción física, procesamiento ni traslado del oro. El resultado es una alternativa superior al dinero fiduciario, diseñada para contribuir a liderar una reforma monetaria global.

Para obtener más información, visite NatGold.com o nuestro canal oficial de YouTube, donde encontrará videos y detalles sobre nuestro ecosistema de minería digital: youtube.com/@NatGold_Digital.

Acerca de bull markets media GmbH

bull markets media GmbH es una empresa de medios financieros con sede en Alemania, especializada en información sobre los mercados financieros, educación para inversores y publicaciones financieras digitales, que presta servicios a inversores particulares y participantes del mercado en toda Europa.

Contacto

Media@NatGold.comInvestorServices@NatGold.com+1 (646) 825-3038

La información presentada en el comunicado anterior ha sido recopilada por NatGold con un esfuerzo diligente para ofrecer una visión general precisa y realista del tema en cuestión. No obstante, factores tales como el criterio subjetivo, la dependencia de circunstancias ajenas al control de NatGold y las fuentes de información externas limitan intrínsecamente el carácter exhaustivo, la integridad y la suficiencia de dicha información. Las declaraciones prospectivas suelen identificarse mediante términos como "planea", "espera", "no espera", "se espera", "programado", "presupuesto", "estima", "proyecta", "tiene la intención de", "anticipa", "no anticipa", "cree" y expresiones similares, o bien mediante referencias a posibles acciones, eventos o resultados que "pueden", "podrían" o "van a" ocurrir o alcanzarse. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente. Numerosos riesgos, incertidumbres y acontecimientos pueden dar lugar a resultados que difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas de NatGold, incluyendo, entre otros: alteraciones en las condiciones económicas o en las tendencias del sector; fluctuaciones en los mercados financieros y de divisas; volatilidad en los precios del oro y en los costes AISC; cambios en la actividad de inversión; procedimientos legales; novedades legislativas; así como circunstancias ambientales, regulatorias, políticas, judiciales y competitivas en las regiones donde opera NatGold. Asimismo, durante las operaciones de desarrollo de NatGold podrían surgir desafíos tecnológicos, mecánicos y operativos. Se recomienda encarecidamente a los posibles compradores de tokens NATG que consulten a un asesor financiero cualificado antes de adquirir dichos tokens y que actúen con prudencia al tomar decisiones de compra. Las referencias anteriores a recursos minerales "certificados" se ciñen específicamente a los criterios de elegibilidad para la tokenización de NatGold y no implican el cumplimiento del Código JORC, la norma NI 43-101 o la norma S-K 1300; dichos recursos están certificados, en cambio, conforme a los criterios de NatGold como "Recursos Certificados por NatGold". Si bien NatGold considera razonables las hipótesis actuales a la vista de los datos disponibles, es posible que, en última instancia, tales hipótesis resulten inexactas. Los tokens NATG no están destinados a ser considerados "valores" (o instrumentos financieros) en ninguna jurisdicción, y NatGold no realiza afirmaciones ni declaraciones relativas al valor de NatGold o de los tokens NATG. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas a la fecha de su emisión. Salvo que así lo exijan las leyes de valores aplicables, NatGold renuncia expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones prospectivas en respuesta a nuevos datos, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia. Asimismo, la Compañía no asume ningún compromiso de abordar las expectativas o declaraciones de terceros relativas a los temas tratados en este documento. La inversión en activos digitales en fase inicial conlleva un riesgo considerable. Dicha inversión es de carácter especulativo e implica un alto grado de riesgo, incluida, entre otras posibilidades, la pérdida de capital. La inversión en tokens NATG, o en cualquier otro activo digital, puede no ser adecuada para todo el mundo; por ello, debe evaluar detenidamente los riesgos pertinentes, su situación financiera, su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión antes de tomar cualquier decisión de inversión. Como activos digitales, los tokens NATG están sujetos a riesgos inherentes a la tecnología blockchain, incluidos, entre otros, la incertidumbre regulatoria, la adopción en el mercado, la manipulación, la volatilidad y los riesgos de ciberseguridad. El acceso a la negociación de NATG estará disponible únicamente para participantes elegibles en jurisdicciones admitidas; cada participante deberá cumplir con los requisitos aplicables de elegibilidad jurisdiccional, incorporación, normativa, ubicación geográfica y de la plataforma. Los posibles compradores deben realizar su propia diligencia debida y consultar a sus respectivos asesores financieros, legales, fiscales y/o de otra índole profesional.

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