Natural Field avanza en la tecnología de co-carga de liposomas para aumentar la eficacia del apoyo a la salud

XI'AN, China, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En septiembre de 2025, Natural Field anunció avances en la investigación sobre la tecnología de co-carga de liposomas, especialmente para ingredientes activos como la coenzima Q10 (CoQ10) y la curcumina. Su innovadora tecnología de co-carga de liposomas ha mejorado aún más la biodisponibilidad y la estabilidad de las materias primas, ofreciendo un apoyo más eficaz a la salud de los clientes.

Durante la I+D, Natural Field se centró en la co-carga de liposomas de CoQ10 y de curcumina para su eficacia en la salud cardiovascular e intestinal. Los datos confirman sus importantes ventajas para la salud cardiovascular e intestinal, ofreciendo a los consumidores globales una nueva opción de suplementos para la salud.

Este avance tecnológico ofrece las siguientes ventajas:

1. Mayor biodisponibilidad: a través de la optimización estructural de los liposomas de carga conjunta, se pueden empaquetar de forma sinérgica múltiples ingredientes funcionales y administrarlos de manera estable a los sitios objetivo de manera más eficiente.

2. Estabilidad mejorada: los liposomas convencionales aún dependen de la captación celular tras la liberación extracelular, la cual se ve fácilmente limitada por el eflujo de la glicoproteína P (P-gp), lo que resulta en una eficiencia de entrada intracelular insuficiente. La nueva tecnología de co-carga de liposomas no solo puede evitar eficazmente esta vía de eflujo, sino también inhibir su actividad, mejorando así significativamente la biodisponibilidad de los ingredientes y mejorando su estabilidad durante el almacenamiento y el transporte in vivo.

3. Potencial de eficacia sinérgica: la combinación de ginsenósidos poco comunes con CoQ10 y curcumina no solo mejora la estabilidad de la membrana, sino que también aporta más ingredientes activos. Por ejemplo, complementa los efectos sinérgicos del apoyo antioxidante y el cuidado antienvejecimiento de la piel, ampliando así las dimensiones funcionales de los productos.

4. Capacidades mejoradas de desarrollo personalizado: Natural Field ha lanzado un modelo de "servicio integral de liposomas", que ofrece a los clientes soluciones personalizadas que abarcan el diseño de fórmulas, la optimización de procesos, el control de calidad y la producción a gran escala.

Como proveedor líder mundial de materias primas para la salud nutricional, Natural Field se dedica a la innovación tecnológica y ofrece a sus clientes servicios integrales de liposomas, desde el diseño de fórmulas hasta los procesos de producción, para satisfacer necesidades personalizadas. Todos los productos cumplen con las normas regulatorias internacionales, lo que garantiza su seguridad y eficacia.

Natural Field estará presente en el stand n° 6247 de la exposición SupplySide de EE. UU. en octubre de 2025 para presentar esta innovadora tecnología, mantener intercambios exhaustivos con expertos globales de la industria y ampliar su influencia en el mercado internacional.

