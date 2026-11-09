Cómo las necesidades cambiantes de salud y bienestar están transformando la innovación en alimentos y bebidas

(Información remitida por la empresa firmante)

DR Flavors & Ingredients explora cómo las tendencias de consumo de 2027 están creando nuevas oportunidades para soluciones que combinan nutrición, personalización y experiencia sensorial

JARAGUÁ DO SUL, Brasil, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El mercado global de la salud y el bienestar está experimentando una transformación. Según las tendencias de Mintel para 2027, los consumidores buscan cada vez más poder disponer de soluciones que hagan frente a las necesidades específicas, como energía, rendimiento físico, apoyo inmunológico, salud digestiva y longevidad. En lugar de elegir productos únicamente por categoría, los consumidores dan mayor importancia a los beneficios funcionales específicos.

Este cambio está impulsando la convergencia en las industrias de alimentos, bebidas y suplementos, y gracias a ello crea oportunidades para productos que combinan funcionalidad, conveniencia y experiencias sensoriales atractivas. De cara a los fabricantes, el desafío se encuentra en poder traducir estas expectativas en soluciones innovadoras y eficientes, adaptadas a las diferentes necesidades de los consumidores.

En respuesta a este panorama en constante evolución, DR Flavors & Ingredients presenta DR NutraOne, su plataforma nutracéutica que integra ingredientes, tecnologías y experiencia en formulación para desarrollar soluciones personalizadas.

Contando con más de 100 años de experiencia, la compañía aúna tres fortalezas complementarias: Nutrición, sabor y rendimiento. La plataforma combina extractos estandarizados, vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, compuestos bioactivos, mezclas funcionales y sabores para crear soluciones adaptadas a los requisitos de cada proyecto.

El enfoque abarca más allá del suministro de ingredientes. DR actúa como socio estratégico de los fabricantes, conectando la investigación de mercado, el conocimiento del consumidor, la ideación colaborativa, el desarrollo de formulaciones y las pruebas a escala piloto. Este proceso integrado sirve para conseguir transformar las tendencias emergentes en productos diferenciados, equilibrando los beneficios funcionales, la experiencia sensorial y el rendimiento industrial.

Se desarrollan y suministran mezclas y premezclas personalizadas como soluciones completas y listas para usar en aplicaciones industriales. Gracias a la combinación de múltiples ingredientes en una sola formulación, DR ayuda a los fabricantes a simplificar los procesos de producción, optimizar la gestión de materias primas y mejorar la eficiencia operativa. Las soluciones están diseñadas para fabricantes de suplementos, alimentos y bebidas, con aplicaciones que incluyen cápsulas, tabletas, productos en polvo, sobres individuales y bebidas funcionales.

La biodiversidad brasileña enriquece aún más el portafolio, con ingredientes como acerola, yerba mate y guaraná, respaldados por la experiencia técnica de la compañía en extractos botánicos e ingredientes estandarizados.

Contando con presencia comercial en más de 70 países, DR continúa expandiendo su rol en el mercado global de nutrición y salud a través de DR NutraOne, conectando la innovación, la experiencia técnica y el desarrollo de productos con las expectativas cambiantes de los consumidores.

DR NutraOne - Nutrición. Sabor. Rendimiento.

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