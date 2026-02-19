(Información remitida por la empresa firmante)

- Neolix supera los 100 millones de kilómetros en operaciones autónomas, consolidando su liderazgo mundial en el sector de las RoboVan

PEKÍN, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Neolix, líder mundial en soluciones logísticas autónomas L4, anunció hoy que su flota autónoma ha superado los 100 millones de kilómetros de conducción en el mundo real, convirtiéndose en la primera empresa a nivel mundial en alcanzar este hito en el segmento RoboVan.

Este logro marca una validación significativa del sistema de conducción autónoma de Neolix en operaciones comerciales sostenidas a gran escala. Con más de 16.000 vehículos autónomos desplegados en 15 países, Neolix ha llevado la logística autónoma más allá de los programas piloto hacia una implementación escalable y comercialmente viable.

"Alcanzar los 100 millones de kilómetros es más que una métrica técnica; es una validación de nuestro modelo de negocio en entornos diversos, complejos e impredecibles", afirmó Enyuan Yu, fundador y consejero delegado de Neolix. "La verdadera capacidad autónoma no se puede simular. Debe forjarse mediante operaciones sostenidas a gran escala. Este hito demuestra que Neolix está lista para redefinir la columna vertebral de la logística global".

En China, Neolix fue una de las primeras empresas en obtener la aprobación para pilotos de reparto autónomo en vías públicas y, desde entonces, ha obtenido permisos de operación en más de 300 ciudades y regiones, incluyendo importantes centros logísticos como Pekín, Shanghái y Shenzhen. Sus implementaciones abarcan la entrega exprés, la distribución minorista, la industria farmacéutica y la logística industrial.

La compañía también ha demostrado su capacidad para operar en entornos complejos y extremos. En 2025, Neolix lanzó la primera ruta de reparto autónomo con operación regular en el Tíbet, demostrando un rendimiento fiable en condiciones climáticas adversas y a gran altitud.

En el ámbito comercial, Neolix se ha convertido en un proveedor clave de vehículos autónomos para operadores logísticos líderes, como SF Express, JD Logistics, China Post, ZTO Express e YTO Express, captando aproximadamente el 70% de las licitaciones adjudicadas en el mercado chino de reparto autónomo. En Qingdao, Neolix opera más de 1.200 vehículos autónomos mediante un modelo RoboVan como servicio (RaaS), que permite el acceso a la entrega autónoma bajo demanda a través de plataformas de consumo.

A nivel internacional, Neolix ha obtenido la primera licencia de operación de reparto autónomo en Oriente Medio y ha entregado 300 RoboVans a los Emiratos Árabes Unidos. De cara a 2026, la compañía está impulsando las pruebas en vías públicas y las colaboraciones en múltiples mercados europeos.

La expansión global de Neolix se basa en su solución de conducción autónoma sin mapas, que elimina la dependencia de mapas de alta definición. Este enfoque reduce significativamente el tiempo y el coste de implementación, a la vez que refuerza la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo en las operaciones transfronterizas.

De cara al futuro, Neolix planea desplegar más de 10.000 vehículos autónomos en el extranjero e iniciar operaciones en al menos tres nuevos países para 2026, acelerando la transición de la logística autónoma a un componente esencial de la infraestructura urbana global.

