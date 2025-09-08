NEWRONIKA nombra a Keith Carlton como presidente ejecutivo para reforzar el liderazgo estratégico

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Newronika, pionera en tecnología de estimulación cerebral profunda adaptativa (AlphaDBS™), se enorgullece de anunciar el nombramiento de Keith Carlton como su nuevo presidente ejecutivo, con efecto inmediato.

Carlton aporta una amplia experiencia en liderazgo ejecutivo en los sectores de dispositivos médicos y neuromodulación. A lo largo de su carrera, ha impulsado la innovación, el crecimiento estratégico y la excelencia operativa al más alto nivel del sector, lo que lo convierte en el líder ideal para Newronika en su próxima fase de expansión global.

"Nos honra dar la bienvenida a Keith como nuestro presidente ejecutivo", afirmó Lorenzo Rossi, PhD, cofundador y consejero delegado de Newronika. "Su visión estratégica, sumada a su distinguida trayectoria en el desarrollo de empresas innovadoras de tecnología médica, será fundamental para avanzar en la validación clínica y la comercialización de AlphaDBS, nuestro sistema patentado de estimulación cerebral profunda adaptativa. Esta innovadora plataforma está diseñada para ofrecer una terapia de precisión que mejora el alivio de los síntomas y minimiza los efectos secundarios en pacientes con enfermedad de Parkinson, a la vez que fortalece la presencia y el impacto de Newronika en todo el mundo".

Carlo Sanfilippo, gerente sénior de inversiones de Indaco Venture Partners y miembro del directorio de Newronika, agregó: "Le damos una cálida bienvenida a Keith y confiamos en que cuenta con el liderazgo y la amplia experiencia necesarios para guiar a la empresa en su próxima etapa de crecimiento".

"Es un privilegio unirme a Newronika en un momento tan transformador de su trayectoria", añadió Carlton. "La pionera tecnología de estimulación cerebral profunda adaptativa de la compañía tiene el potencial de redefinir el estándar de atención para la enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurológicos. Estoy impaciente por colaborar con la junta directiva y nuestro talentoso equipo para impulsar la innovación, ampliar el acceso de los pacientes y generar un impacto significativo a escala global, con una prioridad inicial clave: apoyar el exitoso lanzamiento del ensayo clínico pivotal de fase III en EE. UU."

El nombramiento de Carlton fortalece la base de liderazgo de Newronika a medida que la empresa continúa aprovechando los hitos recientes, incluida la aprobación de la marca CE para AlphaDBS, la autorización IDE de la FDA de EE. UU. y el cierre exitoso de una ronda de financiación de Serie B de 13,6 millones de euros, lo que refuerza aún más su compromiso de impulsar un cambio de paradigma en la terapia de neuromodulación a escala mundial.

Acerca de Newronika SpA

Newronika, una filial de la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico y la Universidad de Milán, está transformando la estimulación cerebral profunda mediante tecnología adaptativa que utiliza retroalimentación neurofisiológica en tiempo real para optimizar la terapia. Con sede en Milán, Italia, Newronika se dedica al avance de la estimulación cerebral profunda adaptativa, con aprobaciones regulatorias e iniciativas clínicas en marcha en Europa, EE. UU. y otros países.

Contacto para medios: Lorenzo Rossi, doctor, cofundador y consejero delegado Correo: Lorenzo Rossilorenzo.rossi@newronika.comNewronika SpASitio web: www.newronika.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2612569...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/newronika-nombra-a-keith-carlton-como-presidente-ejecutivo-para-reforzar-el-liderazgo-estrategico-302548389.html