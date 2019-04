Nexcelom Bioscience lanza el Cellaca(TM) MX en la AACR

Publicado 01/04/2019 14:24:49 CET

ATLANTA, 1 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Nexcelom Bioscience, proveedor líder de productos de recuento y caracterización celular para el sector de las ciencias biosanitarias, anunció el lanzamiento de su revolucionario citómetro automatizado de alta velocidad y alto rendimiento Cellaca(TM) MX.

El Cellaca(TM) MX utiliza la innovadora tecnología de análisis celular de Nexcelom para realizar mediciones precisas de concentración, viabilidad y morfología de muestras celulares. Las características del Cellaca(TM) MX incluyen:

-- Citometría con visualización por campo claro o fluorescencia -- Análisis de viabilidad celular mediante tinción azul tripano O fluorescente -- Obtención de imagen y procesamiento de 24 muestras en tan solo 48 segundos -- Solo requiere una muestra celular de 25 µl -- 4 fuentes de luz de excitación con 5 longitudes de onda de emisión para la detección -- Formato de placa SBS -- Listo para su automatización e integración robótica

Según el director de Tecnología de Nexcelom, el Dr. Jean Qiu, la empresa se centra en facilitar el recuento celular de alta velocidad y precisión con el fin de acelerar otros avances tecnológicos. Una de sus aplicaciones es la secuenciación de una sola célula de ARN para comparar transcriptomas de células individuales en la determinación de los mecanismos patológicos. Un factor vital para la obtención satisfactoria de datos de una sola célula de gran calidad es la calidad de las células y el número de células por experimento. Además del número de células y su salud, es importante conocer el tipo específico de célula de una población heterogénea. Otra área que verá un enorme beneficio es el campo de los tratamientos celulares.

El rápido análisis del recuento y la viabilidad celular con una muestra minúscula hace que Cellaca(TM) MX resulte idóneo para el análisis de transcriptomas de una sola célula con nanogotas utilizado para analizar muestras primarias de modelos humanos y animales.

La Dra. Kristie Barth, inmunóloga en Evelo Biosciences, comentó que "Cellaca(TM) MX ha reducido de forma drástica el tiempo de procesamiento de nuestras preparaciones ex vivo. Lo que antes necesitaba 5 personas y 7 horas, ahora se consigue con 3 personas y 4 horas en las que se procesan las muestras, se hace el recuento celular y se preparan las placas para los análisis posteriores. Cellaca(TM) MX no solo nos ha ahorrado tiempo y aumentado nuestra eficiencia, sino que ha mejorado la calidad de nuestras muestras. Ya no hay que mantener las células en hielo mientras se prepara su recuento, lo que aporta mayor precisión a la obtención de datos para nuestras aplicaciones proteómicas, genómicas y de citometría de flujo".

Acerca de Nexcelom: Con sede en Lawrence, Massachusetts, Nexcelom Bioscience LLC fabrica los innovadores productos para la citometría por visualización Cellometer®, Cellaca(TM) MX y Celigo® para el análisis celular. Las soluciones de Nexcelom automatizan los procedimientos tediosos, lo que permite a los investigadores centrarse menos en el proceso y más en los resultados de la investigación. Contacte con Nexcelom Bioscience en el +1 978-327-5340 o visite www.nexcelom.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2419347-1&h=3956358366&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419347-1%26h%3D4187704659%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nexcelom.com%252F%26a%3Dwww.nexcelom.com&a=www.nexcelom.com]

Contacto: Dr. Kapil Kumar, (978) 483-8191, kkumar@nexcelom.com[mailto:kkumar@nexcelom.com]

