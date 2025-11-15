Nobel Sustainability Trust elogia el liderazgo mundial de Qatar en sostenibilidad e innovación

(Información remitida por la empresa firmante)

MIAMI, 15 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Peter Nobel, presidente de Nobel Sustainability Trust (NST), y Tracy Wang, consejera delegada de NST, expresaron su profunda admiración por los notables logros de Qatar y su visión de futuro en materia de sostenibilidad, innovación y gestión ambiental, durante su reciente visita a Doha.

La delegación de NST quedó profundamente impresionada por el firme compromiso de Qatar con la creación de un futuro sostenible, que no solo protege el medio ambiente, sino que también inspira un movimiento global hacia un crecimiento responsable y un mundo mejor para las generaciones venideras.

En una reunión especial, Su Excelencia Abdullah bin Hamad Al Attiya, ministro de Municipalidad y presidente de Qatari Diar, compartió valiosas perspectivas sobre el enfoque estratégico de Qatar y el incansable impulso del país por mantenerse a la vanguardia. Su Excelencia destacó cómo el liderazgo de Qatar continúa desafiando el pensamiento convencional, innovando en todos los sectores e integrando la sostenibilidad en cada etapa del desarrollo nacional.

La visita también incluyó presentaciones de otras entidades de Qatar, donde los delegados de NST presenciaron de primera mano iniciativas innovadoras en materia de sostenibilidad. Estos logros refuerzan aún más la posición de Qatar como un referente de excelencia en responsabilidad ambiental y desarrollo sostenible.

"Lo que hemos visto en Qatar es sencillamente inspirador y transformador", afirmó Peter Nobel, presidente del Nobel Sustainability Trust. "Qatar no solo está alcanzando hitos en materia de sostenibilidad, sino que está redefiniendo lo que significa liderar con visión, propósito y responsabilidad. Toda la nación —sus líderes, instituciones y pueblo— debería sentirse inmensamente orgullosa de estos logros".

Tracy Wang, consejera delegada de NST, añadió: "El espíritu de colaboración e innovación que hemos presenciado aquí refleja una nación decidida a construir un legado de progreso. El ejemplo de Qatar servirá como referente mundial para la transformación sostenible".

El Nobel Sustainability Trust reafirmó su compromiso de mostrar los logros de Qatar en el escenario mundial, reconociendo a la nación como una fuerza líder en desarrollo sostenible, innovación y la búsqueda de un futuro mejor para todos.

Acerca de Nobel Sustainability Trust (NST):El Nobel Sustainability Trust, fundado por miembros de la familia Nobel, promueve iniciativas y alianzas globales que impulsan la innovación sostenible, las energías renovables y el desarrollo responsable. El Fondo honra y colabora con líderes y naciones que ejemplifican la excelencia en la construcción de un mundo sostenible.

