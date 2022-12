NomuPay, plataforma unificada de pagos, anuncia la creación de su Consejo de Administración Global

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBLÍN, Irlanda, 6 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- NomuPay Group, una empresa de tecnología financiera de rápido crecimiento, ha anunciado hoy la formación de su Consejo de Administración Global . Formado por veteranos de la industria, el consejo incluye a Radboud Vlaar, socio administrativo de Finch Capital; Jeff Parker, exdirector general de WorldFirst y actual vicepresidente sénior y director administrativo de Marqeta; y Lisa Shields, exdirectora general de Hyperwallet (en la actualidad, un servicio de PayPal), y actual consejera delegada de la plataforma bancaria ERP, FISPAN. Juan Benítez, antiguo director general de Braintree y anterior presidente de GoFundMe, también se ha incorporado al consejo en calidad de asesor. Cada uno de estos miembros del consejo aporta una gran experiencia en pagos, incluyendo un amplio conocimiento de la adquisición, el procesamiento y los desembolsos.

"Estoy muy contento de dar la bienvenida a estas cuatro personas al consejo y al equipo de NomuPay", explicó Peter Burridge, consejero delegado del grupo. La visión y experiencia que estos líderes son capaces de aportar a NomuPay es tremenda; no podría haber pedido un grupo con más talento para guiar el crecimiento de nuestra plataforma".

La plataforma Unified Payments (uP) de NomuPay, una moderna plataforma de pago integral diseñada específicamente y destinada a la expansión en regiones de alto crecimiento transfronterizo y de comercio electrónico, ofrece aceptación de pagos omnicanal y desembolsos de pagos a través de una única integración API. Lanzada en el año 2021, la plataforma uP de NomuPay se centra en simplificar la fragmentada infraestructura de pagos en todo el sudeste asiático y Turquía, proporcionando a los socios europeos y norteamericanos soluciones escalables y capacidades transparentes de generación de informes.

Radboud Vlaar / socio administrativo de Finch Capital / miembro del consejo de administración de NomuPay

Radboud es el socio administrativo de Finch Capital. Antes de fundar la empresa, Radboud fue socio de McKinsey & Company, donde codirigió la banca digital a escala mundial y fue miembro del equipo directivo de banca de EMEA. Antes de trabajar para McKinsey, Radboud trabajó en TPG; también ha cofundado 3 empresas. Radboud ha liderado inversiones de la firma en ZOPA, Fixico, Fourthline, Goodlord, NomuPay y BUX, entre otras. Actualmente es miembro del Consejo de Supervisión de Robeco.

Jeff Parker / vicepresidente senior y director administrativo de Marqeta / miembro del consejo de administración de NomuPay

Jeff es un ejecutivo con experiencia en tecnología financiera. Actualmente es vicepresidente senior y director general de Marqeta. Anteriormente, Jeff fue consejero delegado de WorldFirst, una plataforma de pagos transfronterizos con sede en el Reino Unido, que fue adquirida por Ant Group en 2019. Jeff ha formado parte del equipo ejecutivo global de OFX en el puesto de consejero delegado. Anteriormente, también ha ocupado funciones en Macquarie, Accenture y JP Morgan. Actualmente desempeña un papel de asesor en Stake, la plataforma de negociación de acciones en línea.

Lisa Shields / consejera delegada de FISPAN / miembro del consejo de administración de NomuPay

Lisa es una experimentada fundadora y ejecutiva de fintech. Actualmente es consejera delegada de FISPAN, líder del mercado en ERP-bancario. Anteriormente, Lisa fundó y dirigió la plataforma global de pagos, Hyperwallet, durante 15 años, que fue adquirida por PayPal en 2018. Lisa tiene una maestría en Ingeniería del MIT. Es miembro del Canadian FinPay Committee, fue nombrada EY Regional Entrepreneur Of The Year en 2015 y recibió un Women in Payments Innovation Award en 2016.

Juan Benítez / antiguo director general de GoFundME / observador del consejo de administración y asesor de NomuPay

Antiguo director general de GoFundMe, Juan cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnología, productos y liderazgo empresarial. Antes de GoFundMe, Juan fue director general de Braintree, una empresa global de pagos que fue adquirida por PayPal en 2013. Antes de trabajar como GM, Juan dirigió el producto y la ingeniería como responsable tecnológico de Braintree. Antes de trabajar en Braintree, ocupó durante nueve años diversos cargos en Yahoo!, entre ellos el de vicepresidente de Ingeniería en el Grupo de Productos Publicitarios de Yahoo! y vicepresidente de Publicidad en Búsquedas. Benítez es licenciado y máster en Ingeniería Eléctrica e Informática por la Universidad Carnegie Mellon. A Juan le gusta asesorar a varias empresas y formar parte de la junta de la sección de Silicon Valley de la Cruz Roja Americana.

Acerca de NomuPay

La plataforma Unified Payment (uP) de NomuPay, la solución de pago integral más moderna, facilita la aceptación de pagos y el envío de pagos en Europa y en los mercados en expansión del sudeste asiático y Turquía a través de una única integración. Diseñada específicamente para apoyar sus esfuerzos de crecimiento internacional, la API segura de la plataforma uP desbloquea una amplia gama de métodos de aceptación de pagos, incluidas tarjetas, soluciones de compra ahora y pago más tarde, planes de pago a plazos y métodos de pago alternativos locales en Tailandia, Malasia, Hong Kong, Filipinas y Turquía. Se ha creado con el fin de permitir llevar a cabo pagos basados en los flujos de trabajo de pago exclusivos de su organización, la plataforma uP de NomuPay proporciona a los proveedores de pagos, grandes empresas y sofisticados mercados visibilidad y trazabilidad de los pagos de principio a fin.

Fundada en 2021, NomuPay cuenta con financiación de capital riesgo y está presente en Dublín, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manila, Estambul y Bangkok. El equipo ejecutivo está formado por veteranos del sector que cuentan con experiencia previa en PayPal, US Bank, Barclays, Ingenico, Evo Payments y American Express.

