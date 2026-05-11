(Información remitida por la empresa firmante)

- NOTAPE™, pionera en cremalleras sin cinta y sin costuras, impulsa la innovación ecológica integral para la fabricación sostenible

RIVA DEL GARDA, Italia, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- NOTAPE™, una innovadora marca de tecnología de cremalleras, presentará su revolucionaria cremallera sin costuras ni cintas en EOW del 17 al 19 de mayo. Superando las barreras estructurales centenarias de las cremalleras, la marca logra una reducción integral de la huella de carbono y la contaminación a lo largo de todo su ciclo de vida: producción, aplicación y reciclaje, gracias a un diseño innovador que parte de la base.

Esta innovadora estructura reduce el consumo de recursos básicos de producción hasta en un 95 % y disminuye significativamente la huella de carbono. Al ofrecer soluciones ecológicas cuantificables, prácticas y trazables para la industria, NOTAPE™ establece un nuevo referente mundial en el ecodiseño de cremalleras.

Reducción en origen: empezamos por eliminar la cinta

Las cintas de cremallera convencionales requieren hilado, tejido, teñido y fijación; cada paso consume energía y agua, generando aguas residuales, emisiones y residuos sólidos. El teñido es una importante fuente de contaminación. Además, la cinta complica el reciclaje de prendas. NOTAPE™ elimina la cinta desde el origen, suprimiendo una serie de pasos que consumen mucha energía y agua, y que son altamente contaminantes. Datos certificados demuestran que NOTAPE™ reduce el consumo de recursos (peso, agua, energía y productos químicos) hasta en un 95 % en comparación con las cremalleras convencionales con cinta, y disminuye la huella de carbono en aproximadamente 19,4 a 26,6 %.

Reducción de carbono en la fabricación: Eliminación de procesos altamente contaminantes

El teñido de la cinta es el paso más contaminante en la producción tradicional de cremalleras. Consume grandes cantidades de agua y genera aguas residuales con tinte; la fijación de la cinta consume energía térmica; algunas cintas requieren recubrimientos con compuestos orgánicos volátiles. NOTAPE™ elimina la cinta por completo: se suprimen el teñido, la fijación y el recubrimiento. Se eliminan los tintes, los auxiliares y los fijadores. El proceso de conformado integrado de una sola pieza también elimina la costura y los productos químicos asociados. Esto reduce los costes de cumplimiento normativo de la fábrica y evita que las sustancias tóxicas lleguen al medio ambiente.

Uso del producto: Durabilidad es sostenibilidad

NOTAPE™ elimina la cinta y las costuras, los dos puntos débiles. Los dientes se integran directamente en la tela, con una fuerza de adhesión equivalente a la de la propia tela. La vida útil de la cremallera es igual a la de la prenda. Su ciclo de vida probado supera los estándares de la industria y no se degrada con el lavado. Una prenda más duradera es la mejor forma de protección ambiental.

Reducción de residuos

Las cremalleras tradicionales constan de diferentes materiales (cinta de poliéster, dientes de metal o plástico, deslizadores metálicos). El reciclaje requiere desmontaje o trituración y clasificación, lo cual es costoso e ineficiente. Muchos recicladores simplemente incineran o desechan en vertederos las prendas con cremalleras. NOTAPE™ elimina la cinta. El cuerpo de la cremallera consta únicamente de dientes (de un solo material), deslizador y tela. Los dientes están unidos físicamente a la tela, sin necesidad de desmontaje especial para su reciclaje. Los residuos del proceso (recortes, residuos líquidos) también se reducen considerablemente.

Liderazgo en la industria: Definiendo un nuevo estándar ecológico

La comprensión que la industria tiene de las cremalleras ecológicas se ha limitado principalmente a mejoras graduales: hilo de cinta reciclado, recubrimiento sin níquel. NOTAPE™ aplica un enfoque basado en principios fundamentales: en lugar de buscar materiales más ecológicos dentro de la estructura existente, se pregunta "¿por qué debe haber cinta?". Al eliminar la cinta estructuralmente, muchos problemas ambientales simplemente desaparecen. Eso es verdadero diseño ecológico.

NOTAPE™ proporciona a las marcas datos de reducción de carbono trazables y cuantificables, además de indicadores clave sobre la reducción de productos químicos, el ahorro de agua y la reducción de residuos, directamente utilizables en informes ESG. En el futuro, más allá de los indicadores tradicionales (contenido reciclado, sustancias restringidas), NOTAPE™ propone una dimensión adicional: ¿el producto adopta un diseño estructural no redundante? Esta es una medida de diseño ecológico de nivel superior.

Una pequeña innovación de diseño puede impulsar enormes cambios ambientales. Cuando innumerables cremalleras sin cinta se incorporan a la ropa y a la vida cotidiana, se convierten en una poderosa herramienta para reducir el impacto ambiental y salvaguardar nuestro futuro ecológico.

NOTAPE™ abre nuevas posibilidades para la industria de la moda. Únase a nosotros en EOW – Outdoor Trade Show, del 17 al 19 de mayo de 2026, Riva del Garda, Italia.

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