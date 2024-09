La nueva .EX Collection cápsula Marco Odermatt de Descente se lanzará el 30 de septiembre de 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKIO, 30 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Descente está orgulloso y conmovido por volver a trabajar con Marco Odermatt en una nueva cápsula exclusiva de prendas de esquí MARCO, tras la espectacular temporada 2023/2024 de la estrella suiza

El punto culminante de la temporada 2023/2024 de la Copa del Mundo fue otra asombrosa actuación completa de Marco, cuyo dominio le dio un impulso sin precedentes en la historia del esquí.

Marco ha ganado esta temporada el Globo de Cristal de Descenso, que se suma a los Globos de GS, Super-G y de la General, pasando a formar parte de un club muy exclusivo. Es este selectivo grupo, se convierte en el primer hombre que gana cuatro Globos en una sola temporada desde el austriaco Hermann Maier en 2000/2001, y en el primer corredor suizo que lo consigue desde Pirmin Zurbriggen en 1986/1987. El único otro esquiador que logró esta hazaña fue el francés Jean-Claude Killy, en 1966/1967.

Esta es su primera victoria en descenso y, con el Super-G también en sus manos, le asegura también el doblete en las modalidades de velocidad. Significativamente, su primera victoria en descenso en la Copa del Mundo se produjo en el Lauberhorn, en Wengen, ante una entusiasta afición local - un brillante punto culminante en una temporada en la que compitió en un total de 25 carreras, con 20 podios y 13 victorias, acumulando en el proceso la mayor ventaja de puntos en la historia de la Copa del Mundo - 874 puntos, por delante de su compañero de equipo Loic Meillard. Más detalles sobre la espectacular temporada 2023/2024 de Marco en el sitio oficial de la F.I.S:

https://www.fis-ski.com/DB/general/athlete-biography.html?sectorcode=AL&competitorid=190231&type=result

Para completar la excelente actuación de esta última temporada en la Copa del Mundo, Descente solicitó la colaboración de Marco en su nueva Colección .EX.

Como complemento a su ropa de esquí alpino de renombre internacional, Descente lanzará la nueva colección .EX para la temporada 2024/25, diseñada para reflejar los cambios en el entorno y ambiente alpino, adaptándose al cambio climático y ofreciendo opciones versátiles para las distintas prácticas del esquí y gustos en cuanto a ropa para una próxima generación de jóvenes esquiadores. EX, significa EXpansión o EXtensión y se refiere a la ampliación de la gama alpina más clásica de Descente para incorporar las preferencias en el cambio demográfico del esquiador más joven, teniendo en cuenta sus preferencias de ropa para el cada vez más popular esquí de travesía y de estilo libre y su deseo de que sus prendas de esquí también sean versátiles para actividades no directamente relacionadas con la práctica esquí.

Con 90 años de historia en la fabricación de prendas de esquí de alto rendimiento, EX es un nuevo y emocionante reto para Descente. La diversidad es un elemento clave en la colección EX y las opciones de capas inteligentes son importantes, ya que permiten elegir según las condiciones climáticas, los distintos entornos y los gustos personales. Esto, combinado con una paleta de colores de tonos tierra, ofrece un nuevo aspecto visual para atraer a los entusiastas y nueva generación de esquiadores.

Para la colaboración de esta temporada, Descente pidió a Marco que seleccionara una colección cápsula de la nueva gama .EX que reflejara sus gustos y necesidades y se ajustara a sus preferencias personales en cuanto a estilo y colores. Hemos escuchado atentamente sus opiniones y hemos añadido algunos artículos particulares a petición suya. Ha seleccionado nueve artículos que se ofrecerán exclusivamente en los colores que él ha elegido y con el logotipo de Marco, de nuevo diseño y extraíble para facilitar su mantenimiento.

En palabras del propio Marco: "Esta colección se ha creado a partir de mi experiencia como esquiador, centrándome en cada detalle, desde los colores hasta las especificaciones técnicas. Se adapta a los cambios de las condiciones climáticas y a las diversas prácticas en el mundo del esquí, a la vez que resulta atractiva tanto dentro como fuera de las pistas. Esta segunda temporada la cápsula es aún más refinada que la primera, y estoy encantado de compartirla con mis fans".

Sitio web especial: https://descente.com/en/special/marco_od...

La colección Marco Odermatt estará disponible en determinados países a partir del 01.10.24

Colección Lineup

Marco Odermatt Shell Jacket

Nº de modelo: DWMYGK50M

Código de color: ROR, SWM

Talla: F.I.D.; 46-56 (JP;M-XB)

Marco Odermatt bib Pants

Nº de modelo DWMYGD50M

Código de color: ROR, SWM

Talla: F.; 38-48, I.D.; 46-56 (JP;M-XB)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2509564...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-nueva-ex-collection-capsula-marco-odermatt-de-descente-se-lanzara-el-30-de-septiembre-de-2024-302262329.html