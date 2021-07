Una nueva investigación destaca la necesidad de la atención oftalmológica

-Una nueva investigación destaca la necesidad de un enfoque de sistemas sanitarios para la atención oftalmológica

Un estudio realizado en Gambia subraya el éxito del enfoque y la formulación de políticas locales

DALLAS, 8 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Un reciente estudio de centros de visión OneSight en Gambia ofrece una nueva visión de la importancia de implementar un programa de fortalecimiento de los servicios que abordan la visión deficiente a través de una lente del sistema de salud.

El estudio, apoyado por el Vision Impact Institute y llevado a cabo por la Brandeis University en coordinación con OneSight, examina cómo siete centros de visión OneSight y el laboratorio de fabricación de gafas, ahora abierto allí, están aumentando el acceso al cuidado de la visión y la conciencia de la visión no corregida entre la población local.

"Estamos orgullosos de asociarnos con el Ministerio de Sanidad de Gambia para proporcionar acceso a la atención oftalmológica a toda la población del país, que es de 1,9 millones de personas", K-T Overbey, Presidente y Director Ejecutivo de OneSight. "Una visión clara tiene un impacto directo en la educación, la productividad laboral y la seguridad al volante."

En Gambia, según la International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), solo cuatro optometristas atendieron al país en 2014. Aunque uno de cada tres gambianos necesita corrección de errores refractivos, solo la mitad es consciente de que tiene un problema de visión.

"Esta investigación destaca el poder de los países individuales comprometidos con la mejora de la visión de su población, mezclando la experiencia local con el liderazgo técnico de las organizaciones del sector para crear nuevos modelos de atención", dijo Kristan Gross, Directora Ejecutiva Global del Vision Impact Institute. "Destacan varias buenas prácticas, como la importancia de una sólida formulación de políticas locales, la colaboración entre el sector público y el privado, la potenciación y el desarrollo de los recursos humanos y la financiación innovadora."

Las colaboraciones, como las de Gambia, crean inversiones cruciales en un futuro prometedor para las generaciones, al tiempo que crean conciencia, reducen la prevalencia de la visión deficiente y contribuyen a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Acerca del Vision Impact Institute La misión del Vision Impact Institute es concienciar sobre la importancia de la corrección y la protección de la visión para hacer de la buena visión una prioridad mundial. Su Consejo Asesor está formado por cuatro expertos internacionales independientes: Pr. Clare Gilbert (Reino Unido), Allyala Nandakumar (Estados Unidos), Dr. Serge Resnikoff (Suiza) y Dr. Wang Wei (China).

El Vision Impact Institute es una organización registrada como 501(c)(3) sin ánimo de lucro, que recibe apoyo del Vision for Life Fund de Essilor, líder mundial en óptica oftálmica. El Vision Impact Institute alberga una base de datos única de investigación en visionimpactinstitute.org .

