Una nueva investigación en JNCCN ofrece seguridad sobre el pronóstico del cáncer de próstata localizado

Cover of the July issue of JNCCN, now available at JNCCN.org. - NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Un estudio realizado en Suecia revela que las personas diagnosticadas con cáncer de próstata localizado tienen menos probabilidades de morir a causa de esta enfermedad si reciben tratamiento según las directrices del NCCN

PLYMOUTH MEETING, Pa., 11 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación publicada en la edición de julio de 2025 de JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer Network revela que, en el caso de las personas diagnosticadas con cáncer de próstata no metastásico de bajo riesgo en etapas posteriores de la vida y tratadas según las Directrices de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (NCCN Guidelines), el 90 % tenía una probabilidad de sobrevivir al cáncer durante su esperanza de vida restante. En el caso de las personas con cáncer no metastásico de alto riesgo y una mayor esperanza de vida, esa probabilidad seguía siendo superior al 65 %.

Los investigadores estudiaron a 62.839 personas diagnosticadas con cáncer de próstata no metastásico en Suecia entre los años 2000 y 2020. Todas se clasificaron dentro de una categoría de riesgo definida, tenían una esperanza de vida superior a tres años y recibieron tratamiento según las recomendaciones basadas en la evidencia y consensuadas por expertos de las NCCN Guidelines para el cáncer de próstata. Las personas con cáncer de riesgo bajo e intermedio tenían seis veces más probabilidades de morir por otras causas que por cáncer de próstata. Las personas con cáncer de alto riesgo seguían teniendo el doble de probabilidades de morir por otras causas.

"Nuestros datos respaldan la adherencia a las recomendaciones de las guías para el tratamiento del cáncer de próstata", afirmó el investigador principal, Pietro Scilipoti, MD,de la Universidad de Uppsala (Suecia) y el Hospital IRCCS San Raffaele (Italia). "Si se utiliza el tratamiento recomendado por las directrices, la mayoría de las personas con cáncer de próstata vivirán muchos años después del diagnóstico. Esto incluye la vigilancia activa como una excelente estrategia de tratamiento para personas adecuadamente seleccionadas".

La puntuación de Gleason/Grupo de Grado, el estadio clínico TNM, los datos del tratamiento y demás información del estudio se obtuvieron del Registro Nacional de Cáncer de Próstata (NPCR) de Suecia. La esperanza de vida al momento del diagnóstico se calculó en función de la edad y la comorbilidad. La fecha y la causa de fallecimiento se obtuvieron del Registro de Causas de Fallecimiento.

"Este estudio supone un gran alivio para muchos hombres que se enfrentan a un diagnóstico de cáncer de próstata", comentó Ahmad Shabsigh, MD, The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital y Solove Research Institute, miembro del Panel de NCCN Guidelines para el Cáncer de Próstata, quien no participó en esta investigación. "Revela que con el tratamiento recomendado por las Directrices de la NCCN, la probabilidad de morir por otra causa es significativamente mayor —hasta seis veces mayor, de hecho— incluso si el cáncer es de alto riesgo. Esto se mantiene incluso al analizar datos de un sistema de salud diferente, como el de Suecia. Lo realmente sorprendente es que, para los pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo, muchos de los cuales estaban en vigilancia activa, el riesgo de mortalidad a 30 años por el cáncer en sí era de tan solo un 11 %. Esto realmente subraya la importancia de los planes de tratamiento basados en la evidencia y la importancia de centrarse en la salud general de la persona, no solo en su cáncer".

Para leer el estudio completo, "Long-Term Outcomes After Guideline-Recommended Treatment of Men With Prostate Cancer," visite JNCCN.org.

Las NCCN Guidelines para el Cáncer de Próstata ahora están disponibles en formato digital interactivo con funciones de búsqueda avanzada. Obtenga más información sobre el nuevo NCCN Guidelines Navigator™ en NCCN.org/navigator.

Para las personas que se enfrentan al cáncer de próstata y sus seres queridos, la NCCN ofrece dos NCCN Guidelines for Patients enfocadas en este tipo de enfermedad, divididas en Etapa Temprana and Avanzada. Un estudio independiente las ha demostrado ser uno de los recursos en línea más fiables para pacientes y cuidadores a nivel mundial. Están disponibles gratuitamente en NCCN.org/patientguidelines gracias a la financiación de NCCN Foundation.

Acerca de JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer NetworkMás de 25.000 oncólogos y otros profesionales de la atención oncológica en Estados Unidos consultan JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer Network. Esta revista médica indexada y revisada por pares ofrece la información más reciente sobre innovación en medicina traslacional y estudios científicos relacionados con la investigación en servicios de salud oncológicos, incluyendo atención de calidad y valor, bioética, rentabilidad y comparativa, políticas públicas e investigación intervencionista sobre cuidados paliativos y supervivencia. JNCCN presenta actualizaciones sobre las Directrices de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (NCCN Guidelines), artículos de revisión que profundizan en las recomendaciones de las directrices, investigación en servicios de salud e informes de casos que destacan los conocimientos moleculares en la atención al paciente. JNCCN es publicada por Harborside/BroadcastMed. Visite JNCCN.org. Para consultar si usted es elegible para una suscripción GRATUITA a JNCCN, visite NCCN.org/jnccn/subscribe. Siga a JNCCN en x.com/JNCCN.

Acerca de la National Comprehensive Cancer NetworkLa National Comprehensive Cancer Network (NCCN) cumple 30 años como alianza sin ánimo de lucro de los principales centros oncológicos dedicados a la atención al paciente, la investigación y la educación. La NCCN se dedica a definir y promover una atención y prevención del cáncer de calidad, eficaz, equitativa y accesible para que todas las personas puedan vivir mejor. Las Directrices de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (NCCN Guidelines) proporcionan recomendaciones transparentes, basadas en la evidencia y en el consenso de expertos para el tratamiento del cáncer, la prevención y los servicios de apoyo; son el estándar reconocido para la dirección clínica y la política en el manejo del cáncer y las guías de práctica clínica más completas y frecuentemente actualizadas disponibles en cualquier área de la medicina. Las NCCN Guidelines for Patients proporcionan información experta sobre el tratamiento del cáncer para informar y capacitar a pacientes y cuidadores, gracias al apoyo de la NCCN Foundation. La NCCN también promueve la formación continuada, las iniciativas globales, la política y la colaboración en la investigación y la publicación en oncología. Visite NCCN.org para obtener más información

Contacto para medios:Rachel Darwin267-622-6624darwin@nccn.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2727139...

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/una-nueva-investigacion-en-jnccn-ofrece-seguridad-sobre-el-pronostico-del-cancer-de-prostata-localizado-302502902.html