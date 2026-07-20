La nueva serie Hypershell X ya está en Europa, el exoesqueto para el consumidor más intuitivo del mundo (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Información clave

La nueva gama disponible en Europa incluye los modelos insignia X Ultra S, X Max S y X Pro S, que ofrecen diferentes niveles de soporte y capacidad para distintos terrenos.

Impulsada por HyperIntuition™, el algoritmo de control de movimiento con IA patentado por Hypershell, la nueva serie es el primer exoesqueleto con IA integral del mundo certificado por TÜV Rheinland.

El programa HyperLIFT explora cómo la tecnología de Hypershell puede ayudar a los equipos de búsqueda y rescate en operaciones reales.

Hypershell recibe los máximos galardones de los Outdoor Innovation Awards, los World Changing Ideas Awards de Fast Company y los Tom's Guide Fitness Awards por sus innovadores exoesqueletos para el consumidor con IA.

HONG KONG, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hypershell, la marca líder mundial en exoesqueletos para el consumidor, lanza hoy en toda Europa la nueva Serie X, el exoesqueleto más intuitivo del mundo con una respuesta ultrarrápida, ya disponible para la venta.

Impulsada por HyperIntuition™, el algoritmo de control de movimiento basado en IA de Hypershell, la nueva serie Hypershell X está diseñada para brindar una asistencia más natural, inmediata y sincronizada. Como el primer exoesqueleto con IA integral del mundo certificado por TÜV Rheinland, esta gama también incorpora un sistema de sujeción mejorado y un motor de nueva generación para ofrecer una asistencia ultrarrápida.

La gama incluye Hypershell X Ultra S, Hypershell X Max S y Hypershell X Pro S, que ofrecen diferentes niveles de sujeción, alcance y capacidad para distintos terrenos, destinados a excursionistas, amantes de las actividades al aire libre, usuarios mayores activos y profesionales que pasan largos periodos a pie.

De los laboratorios a las misiones del mundo real

Más allá de los laboratorios y entornos controlados, HyperLIFT, su programa de pruebas de campo para la innovación en salvamento, explora cómo los exoesqueletos pueden reducir la fatiga, mejorar la seguridad operativa y apoyar a los equipos de búsqueda y rescate en operaciones exigentes. Este año, Hypershell tiene previsto apoyar a más de 50 organizaciones de búsqueda y rescate proporcionándoles exoesqueletos para pruebas de campo, retroalimentación y el desarrollo de estudios de caso.

"Con la nueva serie Hypershell X y HyperIntuition™, Hypershell va más allá del modelado tradicional basado en reglas, adentrándose en una nueva era de tecnología de control de movimiento integral", afirmó Kelvin Sun, fundador de Hypershell. "Desde el primer día, nos hemos centrado en la profunda integración entre la IA y el hardware. Nuestro objetivo es crear exoesqueletos que respondan de forma más natural al movimiento humano y se integren a la perfección con el cuerpo. HyperLIFT refleja esta visión en el mundo real, ayudando a los equipos de rescate en entornos física y mentalmente exigentes a llegar más lejos con menos esfuerzo".

Hypershell X Ultra S también se utiliza en las expediciones al Monte Everest. La alpinista Adrianna Brownlee, la mujer más joven en alcanzar la cima de las 14 cumbres de más de 8.000 metros del mundo, y Gelje Sherpa, la persona más joven en coronar el K2 en invierno, junto con su empresa conjunta, AGA Adventures, utilizan Hypershell durante el ascenso.

La misma tecnología también ayudó al ciclista francés de trial en bicicleta de montaña, Aurélien Fontenoy, en una extraordinaria travesía de 4.037 kilómetros por la Ruta 66. Tras recuperarse de un grave accidente que lo mantuvo alejado del ciclismo durante meses, Fontenoy conquistó la "Carretera Madre" de Estados Unidos en tan solo 20 días. Con Hypershell X Ultra S, Fontenoy luchó contra la lluvia, el granizo, los vientos cruzados del desierto y extenuantes etapas diarias de 200 km. En lugar de sustituir el esfuerzo humano, el dispositivo potenció la fuerza natural de Fontenoy, ayudándolo a superar uno de los retos más difíciles de su carrera.

El viaje queda plasmado en The Long Way Back, un cortometraje documental que se estrenará a principios de agosto, y cuya versión cinematográfica más larga llegará a finales de este año.

Soporte de IA que se mueve contigo

HyperIntuition™ marca la transición de Hypershell del modelado de movimiento tradicional basado en reglas al control de movimiento mediante IA de extremo a extremo, unificando percepción, reconocimiento, predicción y planificación en un sistema continuo. Gracias a HyperIntuition™, la nueva serie se adapta de forma más natural a movimientos complejos, ofreciendo una asistencia más sincronizada e intuitiva en entornos exteriores dinámicos.

Según TÜV Rheinland, la nueva serie Hypershell X logra una sincronización de la marcha del 97,5 % en terrenos variados y responde en 0,31 segundos, un 64,5 % más rápido que la generación anterior, lo que la convierte en el primer exoesqueleto de consumo del mundo en someterse a una verificación basada en la ingeniería de factores humanos.

Hypershell Shelly, el primer agente de IA en la industria de los exoesqueletos para el consumidor, ya está disponible para pruebas beta. Los usuarios pueden interactuar con Shelly mediante texto o voz para controlar su exoesqueleto, conocer sus funciones y personalizar su experiencia. Con futuras actualizaciones, Shelly seguirá evolucionando y se convertirá en tu compañero de movimiento allá donde te lleve la aventura. Regístrese para la prueba beta en la página web de Hypershell.

Diseñado para movimientos exigentes al aire libre

Liderada por el modelo estrella Hypershell X Ultra S, la nueva serie introduce una gama de mejoras en hardware, comodidad y durabilidad diseñadas para un uso al aire libre más prolongado, resistente y exigente.

Hypershell X Ultra S y Max S utilizan el sistema de motor M-One Ultra de última generación de Hypershell, diseñado para ofrecer una asistencia más eficiente en terrenos variados. Gracias a una arquitectura de motor mejorada con bobinado y ranura optimizados, el sistema proporciona una eficiencia de conversión de energía de hasta el 90 % con un 50 % menos de pérdidas térmicas.

Las pruebas certificadas por SGS validan aún más la capacidad de M-One Ultra para reducir el consumo de oxígeno hasta en un 39,2 % y la frecuencia cardíaca hasta en un 42,7 %, al tiempo que disminuye la carga muscular y mejora el rendimiento deportivo general.

El sistema de sujeción también ofrece mayor comodidad, estabilidad y soporte. Una almohadilla lumbar de tres zonas, de nuevo diseño, se adapta naturalmente a diferentes tipos de cuerpo para un ajuste más personalizado, mientras que la estructura antideslizante de silicona con forma de panal garantiza que el exoesqueleto se mantenga seguro y estable durante el movimiento. Una almohadilla trasera ergonómica mejora aún más la comodidad con un soporte adicional para la zona lumbar.

La X Ultra S incorpora un tubo de palanca de cadera impreso en 3D de aleación de titanio de grado aeroespacial, una primicia en la industria, y una estructura de piernas de fibra de carbono compuesta, probada durante un millón de ciclos de balanceo de alto torque. Con clasificación IP54 de resistencia al agua y al polvo, y diseñada para funcionar entre -20 °C y 60 °C, esta serie está preparada para diversos entornos exteriores, incluso extremos.

Disponibilidad

La nueva Serie Hypershell X está disponible a partir de hoy en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Polonia, República Checa, Eslovaquia, España y más a través de Hypershell.tech y canales locales seleccionados (incluidos Decathlon, Alltricks, Boulanger, Fnac, Currys, Healf, Digitec Galaxus, Media Expert, X-KOM, Datart Group, NAY, Datacomp y Media World), y seguirán más mercados.

*Para obtener más detalles, visite el sitio web oficial de Hypershell.

Se invita a los equipos de búsqueda y rescate interesados en HyperLIFT a ponerse en contacto con Hypershell en sar@hypershell.tech.

Acerca de Hypershell

Fundada en 2021, Hypershell es una empresa líder mundial en exoesqueletos, dedicada a potenciar la exploración humana. Sus exoesqueletos inteligentes se adaptan en tiempo real al terreno, la actividad y la intención, logrando un movimiento más ligero y natural. Con un rendimiento certificado por SGS y verificado por TÜV Rheinland, y decenas de miles de unidades vendidas en más de 70 países, Hypershell mejora, no reemplaza, la capacidad humana, dando forma a un futuro donde la robótica portátil se vuelve tan esencial como las mochilas para la exploración, el trabajo y el ocio.

Kit de medios: https://bit.ly/3QzGCNbPara obtener más información, visite: https://www.hypershell.tech

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006097...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006099...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006096...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006098...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006095...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-nueva-serie-hypershell-x-ya-esta-en-europa-el-exoesqueto-para-el-consumidor-mas-intuitivo-del-mundo-302828417.html