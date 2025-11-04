La nueva solución de detección portátil de MSA Safety debuta en Europa en la feria y congreso A+A

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo detector multigás con bomba y las soluciones conectadas destacan en el evento de este año

PITTSBURGH, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Responder a las necesidades de los trabajadores y garantizar que dispongan del equipo adecuado para su lugar de trabajo es lo que impulsa la innovación en MSA Safety, Inc. (NYSE: MSA). Esta semana, la solución de detección más reciente del líder mundial en equipos de seguridad, el detector multigás ALTAIR io™ 6, se presenta en Europa durante la Feria y Congreso Internacional A+A 2025 (A+A), en Düsseldorf, Alemania.

El detector multigás ALTAIR io 6 pronto se incorporará a la plataforma MSA Connected Work. Este detector de seis gases es ideal para la monitorización y el muestreo en espacios confinados, y será el primer detector de gases de MSA con conexión celular y bomba integrada. Además, cuenta con los sensores XCell de MSA, una pantalla grande de alta visibilidad, una batería externa extraíble y recargable, y un tamaño compacto que permite usarlo en la mano o llevarlo puesto.

El detector multigás ALTAIR io 6 se integrará con el dispositivo portátil de detección de gases ALTAIR io™ 4 en la plataforma MSA Connected Work. Mientras que el ALTAIR io 4 se utiliza principalmente como un dispositivo personal de monitoreo continuo, el ALTAIR io 6 está diseñado para el muestreo de gases en espacios de trabajo o antes del ingreso a espacios confinados. Ambos dispositivos se utilizan en los sectores de la construcción, la manufactura, el petróleo y el gas, y los servicios públicos.

Con tecnologías similares, ambos detectores comparten la misma interfaz de usuario y utilizan el software MSA Grid. Esto facilita a los responsables de seguridad la integración de ambos dispositivos y su conexión a su red de monitores de gas, creando así una potente experiencia de Trabajo Conectado que mejora la gestión de la seguridad en los lugares de trabajo. MSA Grid proporciona información sobre la ubicación del dispositivo y alertas en tiempo real, además de ofrecer acceso inmediato a los datos de un solo dispositivo o de una flota de ellos. El ALTAIR io 6 estará disponible para pedidos a principios de 2026.

"Nuestro objetivo es contribuir a la seguridad de los trabajadores mediante el desarrollo de soluciones innovadoras que permitan a nuestros clientes mejorar la protección, el cumplimiento normativo y la eficiencia", declaró Dave Howells, presidente de MSA International. "Al presentar nuestra plataforma Connected Work y nuestra amplia gama de soluciones de seguridad industrial, ofreceremos a los asistentes de A+A una experiencia práctica para que conozcan mejor cómo MSA utiliza la tecnología y los datos para facilitar a los trabajadores el acceso a la mejor solución para su puesto de trabajo".

Los asistentes a A+A también podrán conversar con expertos en productos de MSA en áreas como protección contra caídas, protección para la cabeza, protección respiratoria y soluciones de monitoreo de detección. Entre los productos destacados este año se incluyen:

Arneses V-SERIES: diseñados para brindar comodidad, mayor flexibilidad y adaptabilidad, se ajustan mejor al cuerpo para que los trabajadores se concentren en su tarea.

diseñados para brindar comodidad, mayor flexibilidad y adaptabilidad, se ajustan mejor al cuerpo para que los trabajadores se concentren en su tarea. Sistemas de líneas de vida MSA Latchways: sistemas de seguridad únicos que ofrecen máxima movilidad y protegen a los trabajadores en azoteas o en interiores.

sistemas de seguridad únicos que ofrecen máxima movilidad y protegen a los trabajadores en azoteas o en interiores. Cascos y gorras de seguridad V-Gard: soluciones personalizables incluidas en el directorio CIOB #PPEthatfits de EPP inclusivo para trabajadores.

soluciones personalizables incluidas en el directorio CIOB #PPEthatfits de EPP inclusivo para trabajadores. Equipo de respiración autónoma (ERA) MSA M1: diseñado para aplicaciones industriales, espacios confinados y servicios contra incendios, el ERA M1 se adapta a diversos entornos, utiliza una sola pieza facial y ofrece ajustes innovadores para la movilidad del usuario.

diseñado para aplicaciones industriales, espacios confinados y servicios contra incendios, el ERA M1 se adapta a diversos entornos, utiliza una sola pieza facial y ofrece ajustes innovadores para la movilidad del usuario. Detector de llama UV/IR FL500-H2 para hidrógeno: protege las instalaciones contra incendios y proporciona una respuesta más rápida a las alarmas con una protección mejorada y fiable. y el

protege las instalaciones contra incendios y proporciona una respuesta más rápida a las alarmas con una protección mejorada y fiable. y el Monitor de gas ULTIMA X5000: con tecnología de doble detección y conectividad inalámbrica Bluetooth para monitoreo remoto, este dispositivo es ideal para la detección de oxígeno, gases tóxicos y combustibles.

Para obtener más información sobre estos productos destacados y los servicios que ofrece MSA Safety, visite al equipo de MSA Safety en el pabellón 1, expositor C42. Manténgase al día de las últimas novedades de la A+A Expo visitando la página de MSA Safety en la A+A o siguiendo a MSA en sus redes sociales.

Acerca de MSA Safety

MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) es líder mundial en productos, tecnologías y soluciones de seguridad avanzadas. Impulsada por su misión de seguridad, la compañía ha estado a la vanguardia de la innovación en seguridad desde 1914, protegiendo a los trabajadores y la infraestructura de las instalaciones en todo el mundo a través de una amplia gama de mercados finales, a la vez que genera valor sostenible para sus accionistas. Con ingresos de 1.800 millones de dólares en 2024, MSA Safety tiene su sede en Cranberry Township, Pensilvania, y cuenta con un equipo de más de 5.000 empleados en más de 40 ubicaciones internacionales. Para obtener más información, visite www.MSASafety.com .

