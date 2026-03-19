(Información remitida por la empresa firmante)

-Un nuevo estudio de Synack y Omdia revela que el 95 % de las empresas priorizan las pruebas de penetración, pero solo se analiza el 32 % de las superficies de ataque

El aumento de las superficies de ataque y el creciente uso de la IA por parte de los atacantes superan las preocupaciones sobre las medidas de seguridad para la IA.

REDWOOD CITY, Calif., 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ --Synack, líder en pruebas de penetración realizadas tanto por humanos como con inteligencia artificial, y Omdia, una firma de investigación tecnológica, publicaron un nuevo informe titulado "El estado de la IA con agentes en las pruebas de penetración en 2026", que revela una importante brecha entre las prioridades de seguridad y la cobertura de las pruebas en el mundo real. Si bien el 95 % de las organizaciones consideran las pruebas de penetración una prioridad máxima, actualmente solo prueban, en promedio, el 32 % de su superficie de ataque global.

Esta enorme brecha de seguridad deja sin probar el 68 % del entorno empresarial, creando importantes puntos ciegos a medida que los adversarios con IA se vuelven más frecuentes. El estudio principal, encargado por Synack, encuestó a 200 líderes de seguridad estadounidenses para comprender cómo las organizaciones están adoptando la IA con agentes para superar las limitaciones de escalabilidad de las pruebas de penetración manuales tradicionales. Esta desconexión pone de manifiesto una limitación estructural de los modelos de pruebas de penetración tradicionales, que no pueden escalar con la velocidad y la complejidad de los entornos modernos basados en la nube y la IA.

El informe señala un cambio fundamental de las pruebas de penetración tradicionales a la seguridad ofensiva con agentes y basada en IA, manteniendo la intervención humana.

"Esta investigación demuestra que la industria está lista para ir más allá del modelo de pruebas de penetración semestrales", afirmó Jay Kaplan, consejero delegado y cofundador de Synack. "Fundamos Synack con la idea de que la seguridad requiere velocidad de máquina para una cobertura amplia y criterio humano para la creatividad. Este informe confirma que el mercado se está adaptando a esta realidad. Las pruebas continuas, dirigidas por agentes y supervisadas por humanos, son la clave para que las empresas modernas se mantengan a la vanguardia frente a las sofisticadas amenazas actuales".

El Dr. Mark Kuhr, director de tecnología y cofundador de Synack, añadió: "La IA ofrece escala y cobertura, pero el riesgo en el mundo real aún requiere creatividad humana. Al combinar la IA con agentes con nuestro equipo de élite Synack Red Team, posibilitamos pruebas continuas que reflejan cómo operan realmente los atacantes".

"Los datos muestran una clara desconexión: los responsables de seguridad saben que las pruebas de penetración son fundamentales, pero la mayor parte de su entorno permanece sin probar", afirmó Angela Heindl-Schober, directora de marketing de Synack. "Esta brecha está redefiniendo la forma en que las organizaciones abordan la seguridad ofensiva. La IA de agentes no es un concepto del futuro, sino que se está convirtiendo en la única forma escalable de probar continuamente entornos modernos y dinámicos".

Principales conclusiones de la investigación de 2026

Los hallazgos subrayan la creciente urgencia de que las empresas reconsideren su enfoque de las pruebas de seguridad continuas.

El 87 % de las organizaciones ha superado la fase de evaluación y están planificando, probando o utilizando activamente IA con agentes para las pruebas de penetración.

El 95 % de las organizaciones prevé que la IA con agentes sustituirá a los servicios tradicionales de pruebas de penetración, aunque el grado varía: el 49 % espera una sustitución total o significativa.

El 64 % de las organizaciones prefiere un modelo liderado por agentes con supervisión humana, que combine la escalabilidad de la máquina con una red de seguridad humana.

El 87 % de los líderes confía en la IA con agentes, pero el 93 % afirma que las medidas de seguridad integrales y la toma de decisiones transparente son fundamentales para una operación segura.

El informe sirve como un llamamiento a la acción para los equipos de seguridad que buscan mejorar los tiempos de remediación y demostrar el valor empresarial a la dirección. Al ofrecer una plataforma de seguridad ofensiva completa, Synack ayuda a los CISO a adoptar una postura de seguridad dinámica y resiliente que se ajuste a la escala y la velocidad del panorama de amenazas actual. A medida que las empresas se enfrentan a amenazas impulsadas por IA, cerrar la brecha de cobertura de las pruebas de penetración será una prioridad fundamental para la ciberseguridad moderna.

Dónde obtener el informe

El informe completo, "El estado de la IA con agentes en las pruebas de penetración en 2026", está disponible para su descarga en [https://go.synack.com/ai-pentesting-report-omdia].

Acerca de Synack

Synack es líder en pruebas de penetración realizadas por humanos e impulsadas por IA, transformando la seguridad ofensiva para ayudar a las organizaciones a reducir proactivamente el riesgo, cumplir con las normativas y defenderse de las amenazas cibernéticas en constante evolución. Synack aprovecha las innovaciones de IA con agentes y una comunidad talentosa y verificada de investigadores de seguridad para ofrecer pruebas de penetración continuas y gestión autónoma de vulnerabilidades. Fundada por exagentes de la NSA, Synack ha permitido casi 10 millones de horas de pruebas expertas para proteger activos críticos, desde sistemas financieros globales hasta redes del Departamento de Defensa de EE.UU. Obtenga más información en www.synack.com.

Acerca de Omdia

Omdia, parte de TechTarget, Inc. d/b/a Informa TechTarget (Nasdaq: TTGT), es un grupo de investigación y consultoría tecnológica. Nuestro profundo conocimiento de los mercados tecnológicos, basado en conversaciones reales con líderes de la industria y cientos de miles de datos, convierte nuestra inteligencia de mercado en una ventaja estratégica para nuestros clientes. Desde I+D hasta el retorno de la inversión, identificamos las mayores oportunidades e impulsamos el avance del sector.

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