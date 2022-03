Un nuevo título Guinness World Records™ de Enerjisa y Galatasaray (1)

La planta de energía solar instalada en el techo del Estadio Nef del Complejo Deportivo Ali Sami Yen por medio de Enerjisa Enerji ha recibido el título Guinness World Records™. Logrando un récord mundial, la central pasó a la historia como la ''producción de energía solar más potente del mundo desde un estadio deportivo'' en términos de su capacidad instalada. La Planta de Energía Solar va a aportar más de 1.000 millones de TL al Galatasaray cuando termine el periodo de 25 años.

ESTAMBUL, 25 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Ha comenzado a generar energía la planta solar instalada en la cubierta del Ali Sami Yen Sports Complex Nef Stadium por medio de Enerjisa Enerji, empresa pionera y líder del sector de distribución y venta al por menor de electricidad en Turquía, y el Galatasaray, el equipo de los primeros y mejores generando energía. La granja solar ha superado el título de Guinness World Records™ por la "producción de energía solar más poderosa del mundo desde un estadio deportivo" en términos de capacidad instalada, pasando así a la historia.

Construido sobre una superficie de 40.000 metros cuadrados en total, la inversión del parque solar, que ronda los 20 millones de liras turcas, fue financiada por medio de Enerjisa Enerji. Gracias a la planta de energía solar instalada bajo los principios del modelo de negocio basado en el rendimiento, el estadio generará su propia electricidad y también se convertirá en un modelo a seguir en el ahorro de energía.

Generación de electricidad equivalente al consumo de 2.000 hogaresGenerando electricidad a partir del sol, que es un recurso energético 100% renovable y limpio, la central evitará la emisión de aproximadamente 3.250 toneladas de CO₂ al año; y con ello, la planta evitará la emisión de GEI que 200.000 árboles pueden limpiar de la atmósfera en 25 años y contribuirá a la protección del medio ambiente. Más de 10.000 paneles solares se han instalado en la azotea del estadio para proporcionar una capacidad instalada de 4,2 MW sirven para superar el título de ser la planta de energía solar con mayor capacidad entre los estadios del mundo. Los paneles montados generarán 4.650 MWh de energía eléctrica, lo que equivale al consumo de aproximadamente 2.000 hogares durante un año. Como parte del modelo de rendimiento energético, los trabajos de mantenimiento de la planta también estarán a cargo de Enerjisa Enerji durante un plazo de 10 años.

La planta de energía solar contribuirá con más de 1.000 millones de TL a nuestro equipo durante los 25 años del periodo.

En la rueda de prensa del proyecto, Burak Elmas, presidente del Club Deportivo Galatasaray, afirmó: "Los esfuerzos para instalar una planta de energía solar, que funcionará con un alto rendimiento y de la que podemos obtener la mayor eficiencia, en la azotea de nuestro estadio comenzó durante la administración de nuestro presidente número 37, el difunto Mustafa Cengiz, y estos esfuerzos han llegado a su fin durante nuestro período. La característica más importante de este proyecto es que es la producción de energía solar más poderosa de un estadio deportivo 'en términos de su capacidad instalada" construido en la azotea de un estadio de fútbol en todo el mundo. Por otro lado, también es el primer proyecto en Turquía que se implementa en la azotea de un estadio con un modelo de negocio basado en el rendimiento. Completamos todo el proyecto a tiempo. En el Galatasaray Sports Club somos conscientes de la importancia de consumir energía generada a partir de recursos domésticos y renovables, y también somos conscientes de que el camino para reducir la dependencia de nuestro país de los recursos energéticos y crear empleo pasa por el consumo adecuado de nuestra energía. Nosotros, cuya tradición es la esperanza, nos esforzamos por dejar un mundo habitable a las generaciones futuras".

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que se esforzaron por nuestro proyecto de planta de energía solar, que contribuirá con más de 1.000 millones de TL a nuestro club a lo largo de su vida útil, a Enerjisa, y en particular a nuestro difunto presidente Mustafa Cengiz y su equipo ejecutivo".

El hecho de que el valor creado al unir fuerzas de dos marcas importantes lograra el título de Guinness World Records™ ha hecho crecer nuestra felicidad y orgullo.

Hablando en la conferencia de prensa, Murat Pınar, consejero delegado de Enerjisa Enerji y presidente de Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş., comentó: "Ofrecemos a nuestros clientes productos orientados a la tecnología y la sostenibilidad bajo el paraguas de 'Energy of My Business'. Nuestro objetivo es contribuir a nuestros clientes, nuestro país y el medio ambiente, ya que somos conscientes de que esa es la base de la sostenibilidad".

El proyecto que llevamos a cabo con Galatasaray en el NEF Stadium fue uno de los mejores ejemplos. Pensamos que el proyecto también hará una gran contribución a la sostenibilidad financiera del deporte turco".

"Gracias al proyecto que hemos iniciado hoy aquí, seremos un ejemplo para la comunidad deportiva. El hecho de que el valor creado al unir fuerzas de dos marcas importantes lograra el título de Guinness World Records™ ha servido para hacer crecer nuestra felicidad y orgullo".

Nota cautelarEste comunicado de prensa tiene únicamente finalidad informativa. No debe considerarse un consejo de inversión, ni pretende proporcionar una base para ninguna valoración o valores, ni debe interpretarse como una recomendación para que alguien compre, mantenga o venda acciones u otros valores. Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en suposiciones y pronósticos actuales realizados por la administración de Enerjisa y las filiales/afiliadas de Enerjisa, así como otra información actualmente disponible para las empresas relevantes. Diversos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores pueden dar lugar a diferencias importantes entre los resultados futuros, la situación financiera, el desarrollo o el rendimiento reales de la empresa y las estimaciones aquí proporcionadas. Excepto en la medida en que lo exija la ley, Enerjisa y las filiales/afiliadas de Enerjisa no pretenden, y no asumen responsabilidad alguna, para actualizar estas declaraciones prospectivas o adaptarlas a eventos o desarrollos futuros.

DATOS:¿Cuál es el Enerjisa Energy Performance Model (modelo de negocios basado en el rendimiento)?En el modelo de negocios basado en el rendimiento de Enerjisa, se establece un contrato a largo plazo entre Enerjisa y las empresas/organizaciones que deseen construir una central eléctrica. Los pagos se basan en el rendimiento de producción de la planta de energía solar instalada. A lo largo de la vigencia del contrato, Enerjisa proporciona servicios gratuitos de consultoría y guía a sus clientes en cada etapa de la conversión de energía solar.

Ventajas de los sistemas de energía solar para las compañías/organizaciones:

1.Es posible convertir la energía solar sin costes de inversión.Enerjisa asume la financiación de la inversión necesaria para el establecimiento de las Centrales de Energía Solar. Previo a la instalación del sistema de energía solar, Enerjisa realiza estudios de campo, desarrolla e implementa el proyecto, y a su vez proporciona servicios de mantenimiento y reparación durante todo el contrato.

2.Con las plantas de energía solar se puede generar electricidad en la localización del consumo y ahorrar dinero. Cuanta más energía es producida por la planta de energía solar, se necesita menos electricidad para comprar, por lo que se logra el ahorro. Si su planta de energía solar genera más energía de la que puede consumir, esta energía puede volver a venderse a la red y ser una fuente de ingresos para su empresa/organización.

3.Ahorrar durante años con bajos costes de mantenimientoEl coste de mantenimiento de los sistemas de energía solar es bajo. Los paneles solares son duraderos y tienen garantías de producto y rendimiento de hasta 25 años. Los paneles mantienen su eficiencia cuando se limpian solo unas pocas veces al año. Por lo tanto, puede ahorrar durante muchos años con bajos costes de mantenimiento. Enerjisa proporciona servicios de mantenimiento durante todo el período del contrato y no requiere pago extra.

4.Proteger la naturaleza utilizando los sistemas de energía solarLa energía solar es un recurso energético natural que no tiene un impacto adverso sobre el medio ambiente si lo comparamos con otros recursos energéticos. La energía solar no genera GEI ni contamina los recursos hídricos.

5.Invertir en energía solar, un recurso de energía infinito y renovable, y contribuir de cara a la sostenibilidad.Los paneles solares se pueden utilizar en varios lugares de Turquía y la energía solar está disponible todos los días. En comparación con otros recursos energéticos, no es posible agotar la energía solar.