- Nuix gana un contrato plurianual con la autoridad fiscal alemana para fortalecer sus capacidades de investigación y regulación

SÍDNEY, 18 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Nuix ('la compañía', ASX: NXL) anunció hoy que ha ganado un contrato plurianual para suministrar software de análisis forense a la autoridad fiscal del estado alemán de Renania-Palatinado (Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz).

Nuix Neo automatiza flujos de trabajo, procesando datos de más de 1.000 tipos de archivos a gran escala. Mediante IA responsable, automatización avanzada y análisis profundo de enlaces, el software permite a los investigadores descubrir la verdad en conjuntos de datos extensos y complejos y colaborar en tiempo real. Nuix ofrece resultados consistentes, auditables y defendibles, sacando a la luz evidencia crucial.

A nivel mundial, Nuix apoya a las autoridades fiscales, agencias de integridad y otros reguladores en la centralización y el análisis de grandes conjuntos de datos para ayudar a los investigadores a detectar irregularidades financieras, fortalecer el cumplimiento tributario y mejorar la eficiencia de los procesos de investigación.

Jonathan Rubinsztein, consejero delegado de Nuix, afirmó: "Esta colaboración subraya por qué casi 100 organismos reguladores de todo el mundo confían en Nuix para sus investigaciones más complejas. Como tecnología de referencia para los organismos reguladores de todo el mundo, nos enorgullece apoyar a la Autoridad Tributaria Estatal de Renania-Palatinado en el impulso de la excelencia regulatoria y el descubrimiento de la verdad".

"Nuestra colaboración con la Autoridad Tributaria Estatal de Renania-Palatinado refleja una visión compartida de innovación e integridad en la labor regulatoria. Nos enorgullece ayudarles a alcanzar sus objetivos".

Stefan Dörn, director de proyectos de la Administración Tributaria de Renania (Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz), comentó: "Tras un proceso de licitación a nivel europeo, elegimos Nuix, que ofrecía la mejor solución para nuestra organización. Su tecnología puede ayudarnos a optimizar y acelerar nuestras auditorías e investigaciones para lograr una mayor eficiencia".

