- NX Group lanza el servicio de transporte marítimo "Consolidación de Viena" desde Japón a Europa Central y Oriental

- Aprovechará las ubicaciones comerciales de los socios de carga para expandir los servicios a Europa Central y Oriental -

TOKIO, 22 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd., (en adelante "Nippon Express"), una empresa del grupo NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., en colaboración con la empresa del grupo cargo-partner GmbH (en adelante "cargo-partner"), ha lanzado un servicio de "Consolidación de Viena" para las exportaciones desde Japón a Europa Central y Oriental.

Antecedentes del desarrollo de servicios

Con el aumento de la demanda de carga de exportación a Europa Central y Oriental en los últimos años, las limitadas opciones de servicios de consolidación para envíos con origen en Japón se han convertido en un problema. Para abordar esta creciente demanda, Nippon Express colaboró con un socio de carga, cuya red abarca Europa Central y Oriental, para desarrollar un servicio de consolidación cross-docking a ambas regiones europeas, con sede en su CFS de Viena.

Descripción general del servicio de consolidación de Viena

Este servicio cubre el transporte desde los principales puertos de Japón (Tokio, Yokohama, Nagoya, Kobe, Hakata y Moji) a un total de 26 destinos en Europa Central y Oriental (Viena, Graz, Linz, Innsbruck, Zagreb, Praga, Budapest, etc.). Nippon Express utiliza el FP1, que navega sin escalas desde Japón hasta el norte de Europa, para el transporte de carga en contenedores hasta el CFS de Viena, donde se descargan los contenedores y se desembalan y transportan a sus respectivos destinos. NX Group gestiona la carga desde el origen hasta el destino, garantizando un servicio de alta calidad, seguro y fiable.

Características del servicio - Una gran variedad de serviciosEl CFS de Viena ofrece servicio a toda Europa Central y Oriental. Nippon Express ofrece servicios integrales de primera calidad mediante el transporte interurbano que ofrecen las numerosas sedes de sus socios de carga en todas las regiones.

- Alta calidad de transporte La carga en contenedores se envía directamente desde Japón al norte de Europa y luego se transporta al CFS de Viena. Las sedes comerciales de NX Group realizan todas las tareas del CFS tanto en origen como en destino para garantizar una alta calidad de transporte.

- Precios atractivosLos clientes pueden ahorrar un promedio de 20-30% en comparación con los precios de los servicios tradicionales.

NX Group mantiene su compromiso de aprovechar al máximo todas las formas de transporte para apoyar la expansión comercial de sus clientes a escala global.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nx-group-lanza-el-servicio-de-transporte-maritimo-consolidacion-de-viena-302462960.html