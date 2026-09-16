OCIANA® califica como proveedor en el mercado de la Iniciativa de Drones de Defensa de Canadá

(Información remitida por la empresa firmante)

La cualificación en tres líneas de trabajo de DDI posiciona a OCIANA como una plataforma de inteligencia digital, integración multisensor y apoyo a la misión para el ecosistema emergente de sistemas no tripulados de Canadá.

MONTREAL, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- OCIANA (Global Spatial Technology Solutions Inc. o GSTS) se complace en anunciar que ha sido calificada como proveedor en el marco del Acuerdo de Suministro del Mercado de la Iniciativa de Drones de Defensa (DDI) del Gobierno de Canadá, dentro de las categorías de "Habilitadores digitales" (Stream 2), "Integración de sistemas" (Stream 3) e "Innovación y experimentación" (Stream 5).

Liderada en colaboración por el Departamento de Defensa Nacional (DND) y la Agencia de Inversión en Defensa (DIA), la Iniciativa de Drones de Defensa tiene como objetivo acelerar el desarrollo, las pruebas, la adaptación y la producción de sistemas autónomos y no tripulados canadienses, así como proporcionar a las Fuerzas Armadas Canadienses (CAF) y a la Guardia Costera de Canadá (CCG) un acceso más ágil a tecnologías emergentes y capacidades operativas.

La cualificación acredita a OCIANA como proveedor elegible en el DDI Marketplace y le otorga a la empresa la oportunidad de competir por futuras necesidades dentro de sus áreas de cualificación.

"Al integrar información proveniente de múltiples sensores espaciales, terrestres y no tripulados, OCIANA puede proporcionar a los operadores un panorama de inteligencia más completo para respaldar la planificación de misiones, la detección de amenazas y el despliegue eficaz de sistemas no tripulados", afirmó Richard Kolacz, consejero delegado de OCIANA.

OCIANA puede dar soporte a operaciones no tripuladas y autónomas mediante:

Proporcionar inteligencia operativa para proteger activos no tripulados mediante una comprensión más amplia de las embarcaciones, las amenazas y la actividad anómala, tanto dentro como fuera de su área de operaciones inmediata.

mediante una comprensión más amplia de las embarcaciones, las amenazas y la actividad anómala, tanto dentro como fuera de su área de operaciones inmediata. Orientar y dirigir sistemas no tripulados identificando áreas de interés, amenazas potenciales y actividades marítimas anómalas que requieran una investigación más detallada.

identificando áreas de interés, amenazas potenciales y actividades marítimas anómalas que requieran una investigación más detallada. Integrar y explotar datos de sensores de sistemas no tripulados (UxV) junto con información de AIS, SAR, EO/IR, RF y otras fuentes para generar un panorama de inteligencia común y respaldar aplicaciones como la detección de buques oscuros (sin identificación activa), la detección de encuentros y actividades entre buques, la protección de infraestructuras críticas y la planificación de misiones.

(UxV) junto con información de AIS, SAR, EO/IR, RF y otras fuentes para generar un panorama de inteligencia común y respaldar aplicaciones como la detección de buques oscuros (sin identificación activa), la detección de encuentros y actividades entre buques, la protección de infraestructuras críticas y la planificación de misiones. Apoyar la detección y atribución de amenazas correlacionando múltiples fuentes de inteligencia para ayudar a identificar embarcaciones o actividades marítimas potencialmente asociadas a sistemas no tripulados hostiles o no autorizados.

correlacionando múltiples fuentes de inteligencia para ayudar a identificar embarcaciones o actividades marítimas potencialmente asociadas a sistemas no tripulados hostiles o no autorizados. Facilitar la planificación de misiones y la asignación dinámica de tareas utilizando el panorama de inteligencia generado en OCIANA para determinar dónde desplegar los activos no tripulados y qué actividades deben investigarse.

"La inversión de Canadá en sistemas no tripulados y autónomos está creando una oportunidad para transformar radicalmente la forma en que se llevan a cabo las operaciones marítimas", afirmó Kolacz. "El valor de estos sistemas aumenta considerablemente cuando se conectan a un entorno de inteligencia más amplio, como el que ofrece OCIANA".

Para aprender más sobre OCIANA, visite OCIANA.com

Acerca de OCIANA

OCIANA es una empresa global de inteligencia marítima que ayuda a las organizaciones a pasar de la concienciación a la acción. En misiones de defensa y seguridad, OCIANA ayuda a los equipos a identificar comportamientos que requieren investigación, detectar amenazas con mayor antelación, interpretar intenciones más rápidamente y actuar con confianza. Para las organizaciones de la cadena de suministro marítimo, OCIANA potencia una planificación más inteligente de los viajes y los recursos, lo que reduce el consumo de combustible, alivia la congestión portuaria y agiliza los tiempos de rotación de los buques.

Para obtener más información, visite OCIANA.com.

Contacto para los medios: Anu Sood, director de Marketing, press@ociana.com

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