OKX y el capitán del Manchester City, İlkay Gündoğan Lanzan una masterclass de fútbol en el metaverso

(Información remitida por la empresa firmante)

MANCHESTER, Inglaterra, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- OKX , el segundo mayor exchange cripto por volumen de trading y una de las compañías líder en tecnología Web3, lanza hoy «Make Your Play», una experiencia de inmersión en el metaverso en la que los fans pueden asistir a una masterclass táctica de fútbol del capitán del Manchester City: İlkay Gündoğan.

«Make Your Play» introduce a Gündoğan en el metaverso OKX Collective para guiar a los fans con una serie de ejercicios planeados y para explicar sus procesos de toma de decisiones durante el juego. El designado como capitán del Manchester City para la temporada 2022/23, İlkay Gündoğan, es conocido por su mente táctica para el fútbol y por su amor por entrenar y formar.

OKX Collective es un entorno virtual de metaverso único que permite a los aficionados una participación de primera mano en la Web3, así como acceder a contenido especial de los jugadores del Manchester City Alex Greenwood, Ilkay Gündoğan, Jack Grealish y Rúben Dias.

İlkay Gündoğan ha declarado lo siguiente: «La belleza del juego está en la táctica. Amo entrenar, enseñar y explicar las habilidades tácticas necesarias para ganar. Está siendo enormemente emocionante poder compartir lo que sé en un entorno como el metaverso OKX.»

Haider Rafique, Jefe de Marketing Global en OKX, ha declarado: «Aún entusiasmado por la entrada de Rúben Días en el metaverso para mostrarnos cómo mantiene el nivel máximo de forma para cada día de partido, vuelvo a entusiasmarme por conocer el enfoque táctico de Ílkay en esta misma plataforma. Ílkay es una gran mente futbolística, y tener la oportunidad de aprovechar su experiencia y su conocimiento en un entorno virtual interactivo es buena muestra de lo que la Web3 puede ofrecer para conectarnos e interactuar en el futuro.»

Los fans que visiten OKX Collective serán premiados con experiencias especiales diseñadas en torno a los intereses personales y los estilos de juego de cada uno de los jugadores. Además, tendrán acceso a contenido exclusivo de entrenamiento, incluyendo música y experiencias digitales basadas en NFT. Dentro del metaverso, los fans también pueden entrar en competiciones para ganar premios, incluyendo pases a los entrenamientos del equipo, boletos para el partido y mucho más.

Para entrar en el metaverso OKX Collective, los fans simplemente necesitan hacer clic en este enlace okx-metaverse.com y crear su avatar personalizado.

OKX esel socio oficial de equipamiento para entrenamiento del Manchester City para la temporada 2022/23.

Sobre OKX

OKX es el segundo mayor exchange cripto del mundo por volumen de trading y uno de los ecosistemas líder en la Web3. Confían en ella más de 50 millones de usuarios a nivel global. OKX es conocida por ser una de las apps de trading cripto más rápidas y de mayor confianza para inversores y traders profesionales de todo el mundo.

OKX se ha asociado con varias marcas y deportistas de primer nivel: el campeón de la liga de fútbol inglesa Manchester City F.C., el equipo de Fórmula 1 McLaren, el golfista Ian Poulter, el medallista olímpico Scotty James y el piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo. Con estas asociaciones OKX persigue enriquecer la experiencia de los fans con nuevas oportunidades financieras y de participación. OKX es, además, unos de los principales socios del Festival de Cine Tribeca, como parte de una iniciativa para promover la Web3 entre los creadores.

Más allá del exchange OKX, la Billetera OKX es la última oferta de la plataforma para todo aquel que busca explorar el mundo NFT y el metaverso, a la vez que operar en trading de tokens GameFi y DeFi.

Para más información sobre OKX, descarga nuestra app o visítanos en: okx.com

Descargo de responsabilidad

ESTE ANUNCIO TIENE LUGAR ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS. NO PRETENDE CONSTITUIR NINGÚN TIPO DE CONSEJO LEGAL, FISCAL, NI DE INVERSIÓN, NI DEBE SER CONSIDERADA UNA OFERTA PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER ACTIVOS DIGITALES. LOS FONDOS DE ACTIVOS DIGITALES, INCLUYENDO STABLECOINS, CONLLEVAN UN GRAN NIVEL DE RIESGO, PUEDEN PRESENTAR GRANDES FLUCTUACIONES, E INCLUSO PUEDEN LLEGAR A PERDER SU VALOR. OKX NO ESTÁ REGULADA POR LA FCA, POR LO QUE PROTECCIONES TALES COMO LA DEL SERVICIO DE DEFENSOR DEL PUEBLO FINANCIERO O EL ESQUEMA DE COMPENSACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁN DISPONIBLES. DEBERÍAS CONSIDERAR CON ATENCIÓN SI EL OPERAR O MANTENER ACTIVOS DIGITALES ES CONVENIENTE PARA TI EN FUNCIÓN DE TU CONDICIÓN FINANCIERA. EL VALOR DE TUS ACTIVOS DIGITALES, INCLUYENDO LAS STABLECOINS, PUEDE AUMENTAR O DISMINUIR, Y LOS BENEFICIOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A IMPUESTOS POR GANANCIAS DE CAPITAL. COMPORTAMIENTOS PASADOS NO INDICAN RESULTADOS FUTUROS. POR FAVOR, CONSULTA CON TU PROFESIONAL DE INVERSIÓN, FISCAL O LEGAL SOBRE CUALESQUIERA CUESTIONES RELATIVAS A TUS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295...

View original content: https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/okx-y-el-capitan-del-manchester-city-ilkay-gundoan-lanzan-una-masterclass-de-futbol-en-el-metaverso-301798409.html