Omio y České dráhy anuncian una alianza estratégica que amplía las opciones de viaje en tren a través de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Los trenes nacionales e internacionales de České dráhy ya están disponibles en Omio, reforzando la posición de la plataforma como referente en viajes multimodales en Europa.

BERLÍN, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Omio , la plataforma líder mundial de reservas de viajes multimodales, y České dráhy, el operador ferroviario nacional checo, han anunciado hoy una importante alianza. A partir de septiembre, los viajeros de Omio podrán reservar directamente los servicios de České dráhy, que incluyen rutas de larga distancia Regio, InterCity (IC) y EuroCity (EC), así como trenes de alta velocidad (Railjet/Comfortjet). La integración del amplio inventario de České dráhy refuerza la posición de Omio como referente multimodal en el transporte europeo, y más allá, y convierte a la plataforma en un socio clave de distribución para la compañía ferroviaria.

Al ofrecer a los viajeros locales e internacionales una mayor variedad y valor en sus desplazamientos en tren por Europa, la alianza facilita conexiones transfronterizas fluidas con Alemania (Berlín, Dresde, Múnich), Austria (Viena, Linz, Graz), Suiza (Zúrich), Eslovaquia (Bratislava, Košice), Hungría (Budapest) y Polonia (Varsovia, Cracovia, Katowice). También brinda acceso a rutas nacionales clave, como Praga, Brno, Ostrava, Plzeň y Česk Krumlov.

Esta integración resulta ideal tanto para turistas que visitan la capital y desean explorar los tesoros ocultos del país, como para viajeros locales que buscan una alternativa de reserva más cómoda. Según datos de Omio, la demanda internacional de las conexiones transfronterizas de České dráhy está en aumento.

Veronica Diquattro, presidenta de B2C y Suministro para Europa de Omio, afirma: "Esta asociación marca un hito importante para Omio y representa una pieza clave en nuestro objetivo de ofrecer una oferta multimodal completa en Europa. Los viajeros internacionales cuentan ahora con un acceso más sencillo y opciones más amplias para explorar el continente en tren, lo que eleva aún más su experiencia de viaje."

Petr Vondráček, director del Departamento de Transporte de Pasajeros de České dráhy, afirma: "La cooperación con Omio es un paso más para České dráhy en el fortalecimiento de la accesibilidad de nuestros servicios a pasajeros de todo el mundo. Gracias a esta asociación llegamos a un público más amplio y les facilitamos la planificación y realización de sus viajes, tanto dentro de la República Checa como en el extranjero. Nuestro objetivo común es promover el tren como un medio de transporte moderno, sostenible y fácil de usar en toda Europa."

České dráhy es la última incorporación de Omio a una amplia red de socios. Solo en lo que va de año, la empresa ha sumado más de 60 aerolíneas y cientos de compañías de transporte terrestre. A nivel global, la plataforma integra miles de opciones en tren, autobús, avión, ferry y transporte aeroportuario en Europa, Norteamérica y el sudeste asiático, ofreciendo a los viajeros una comodidad y variedad sin precedentes.

Contacto con los mediosClaudia Santos, Publicize, claudia@publicize.co

Acerca de Omio

Desde su fundación en 2013, el Grupo Omio ha ayudado a los clientes a descubrir nuevas formas de viajar. Gracias a sus dos plataformas interconectadas, Omio y Rome2Rio, Omio es la plataforma de viajes líder en el mundo para buscar, comparar y reservar. Omio B2B Partnership ofrece servicios a agencias de viajes online y proveedores de movilidad con soluciones empresariales a medida. Omio apoya a sus clientes en su deseo de explorar Europa, Estados Unidos, Canadá y el sudeste asiático en tren, autobús, avión y ferry. Omio vende más de 80 000 billetes al día, cuenta con más de 430 empleados de más de 50 países y tiene oficinas en Berlín, Praga, Melbourne, Londres y Bangalore. El Grupo Omio ofrece a sus clientes viajes que les emocionan. omio.com

Acerca de la empresa České dráhy, a. s.

České dráhy (ČD) es el mayor operador ferroviario checo, con una media de 6600 trenes diarios. En 2024, ČD transportó un total de 168,8 millones de pasajeros. En los últimos años, la empresa ha realizado importantes inversiones en la modernización de su material rodante. Para el transporte internacional, está adquiriendo nuevos y modernos trenes ComfortJet y locomotoras Vectron capaces de alcanzar velocidades de hasta 230 km/h. En las regiones, está desplegando nuevos trenes eléctricos RegioPanter y unidades diésel RegioFox. České dráhy fue el primer operador de la República Checa en introducir unidades múltiples eléctricas con batería, que pueden circular tanto en líneas electrificadas como no electrificadas. La empresa también ofrece conexiones internacionales, y sus trenes pueden llevar a los pasajeros de forma directa y cómoda desde Praga, por ejemplo, a Berlín, Viena, Zúrich, Bratislava, Budapest, Varsovia y, en el futuro, incluso hasta Copenhague.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2778647...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2482408...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/omio-y-eske-drahy-anuncian-una-alianza-estrategica-que-amplia-las-opciones-de-viaje-en-tren-a-traves-de-europa-302563342.html